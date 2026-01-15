Giornalista, cinefila e anima vagabonda. Ama scrivere di cinema e viaggi, le sue due più grandi passioni da sempre. Toglietele tutto ma non i road movie, i dolci e il mare.

Le location della serie "I sette quadranti di Agatha Christie"

Netflix continua a cavalcare con successo la passione globale per il cozy crime, il giallo elegante e ricco di atmosfera che negli ultimi anni ha conquistato pubblico e critica. Dopo titoli come Knives out e Il club dei delitti del giovedì, la piattaforma alza l’asticella puntando su un nome leggendario: Agatha Christie. La nuova miniserie I Sette Quadranti di Agatha Christie è un adattamento in tre episodi del romanzo I sette quadranti del 1929 ed è una delle produzioni Netflix più attese del 2026.

A firmare la sceneggiatura è Chris Chibnall, creatore di Broadchurch e grande appassionato dell’opera della “Regina del Giallo”. Tra misteri, società segrete e ambientazioni spettacolari, la serie accompagna lo spettatore in un viaggio tra Inghilterra e Spagna, con location d’eccezione che diventano parte integrante del racconto. Il ruolo di Lady Brent è interpretato da Mia McKenna-Bruce, affiancata da un cast di primo livello che include Helena Bonham Carter, Corey Mylchreest, Ed Bluemel, Nabhaan Rizwan e Martin Freeman.

Di cosa parla

La storia è ambientata negli anni Venti e prende il via durante un sontuoso weekend in una villa di campagna frequentata dall’élite britannica: politici, industriali e aristocratici. Un gruppo di amici decide di organizzare uno scherzo a un loro conoscente, riempiendo la sua stanza di otto sveglie impostate a orari diversi.

Ma lo scherzo prende una piega tragica: l’uomo viene trovato morto. Una delle sveglie scompare, mentre le altre sette segnano orari differenti. Quello che sembra un incidente si rivela presto un omicidio legato a un intrigo ben più ampio, che conduce a una misteriosa società segreta nota come I Sette Quadranti. A indagare non sono i celebri Poirot o Miss Marple, ma una protagonista inedita: Lady Eileen “Bundle” Brent, giovane, brillante e curiosa, chiamata a districare una rete di menzogne che va ben oltre la villa di campagna.

Ufficio stampa Netflix

Dove è stata girata

Ronda, Spagna

La serie che rende omaggio ad Agatha Christie si apre con immagini spettacolari girate a Ronda, nella provincia di Málaga, una delle città più scenografiche dell’Andalusia. La storica La Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería fa da sfondo alla scena iniziale, conferendo subito un tono elegante e dinamico alla narrazione. Nel corso degli episodi, i luoghi iconici di Ronda vengono reinterpretati in chiave anni Venti, rendendo riconoscibili il maestoso Puente Nuevo, la suggestiva Fuente de los Ocho Caños, il Palacio del Rey Moro, l’Arco di Felipe V e il tranquillo Parque de la Alameda del Tajo.

iStock

Badminton House, Gloucestershire

La villa di famiglia di Bundle, conosciuta nella serie come Chimneys, rappresenta uno dei luoghi centrali della storia. Per portarla sullo schermo è stata scelta Badminton House, storica dimora privata nel Gloucestershire. Secondo il regista Chris Sweeney, questa residenza era perfetta per evocare un’atmosfera romantica e decadente allo stesso tempo, con un fascino classico tipico delle grandi case di campagna inglesi degli anni Venti. La cura dei dettagli, dai giardini agli interni, ha permesso di trasformare la villa in un luogo vivo, che sembra respirare la storia e i segreti della famiglia Brent.

Bristol

Molte delle scene ambientate a Londra sono state girate a Bristol, trasformata grazie a scenografie dettagliate e al lavoro di post-produzione nella capitale britannica dei primi anni del Novecento. Nella città prende forma il Seven Dials Club, cuore della misteriosa società segreta, con gli esterni girati in All Saints Street e Clare Street e gli interni realizzati al Barrelhouse pub, che ha saputo rendere l’atmosfera del club elegante e intrigante. A Bristol sono state anche ricreate le sedi di Scotland Yard, grazie a location come la Corn Exchange e Bridewell Street, mentre il ristorante immaginario Bon Temps ha trovato la sua perfetta rappresentazione negli spazi raffinati di The Ox.

iStock

Bath

La città di Bath entra nella serie per la sua architettura perfettamente conservata, ideale per raccontare storie ambientate negli anni Venti. La piazza di Abbey Green diventa la vivace area mercatale della fittizia Market Basing, mentre Great Pulteney Street è stata scelta per le sequenze ambientate nelle strade di Londra. La città, ormai location privilegiata per i period drama, ha offerto scenari incredibilmente suggestivi e autentici, tanto che Martin Freeman ha definito le riprese “assolutamente magiche”.

iStock

Altre location nel Sud-Ovest dell’Inghilterra

Tra le sequenze più spettacolari di I Sette Quadranti di Agatha Christie c’è l’inseguimento finale in treno, girato su una locomotiva a vapore della West Somerset Railway, dove le stazioni storiche di Blue Anchor e Minehead vengono mostrate in tutto il loro fascino. Un altro luogo fondamentale è Westonbirt House, nel Gloucestershire, che diventa la misteriosa Wyvern Abbey. Qui si svolge un weekend di caccia carico di inganni, tradimenti e rivelazioni, che spinge la trama verso i momenti decisivi della storia, rendendo la location protagonista di tensione e dramma.

Cardiff

Anche Cardiff entra a far parte dell’universo visivo della serie, aggiungendo scenari urbani al percorso narrativo. La maestosa Crown Court, edificio di grande pregio architettonico, è stata trasformata nella stazione ferroviaria di Market Basing, mentre la moderna Science Library ha fatto da sfondo alle scene ambientate nel Foreign Office, dove lavorano alcuni dei personaggi chiave della storia.