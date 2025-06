Fonte: iStock/Ansa Le location di Batman V Superman

Nell’epoca dei cinecomic, la battaglia tra i due supereroi più iconici di sempre trova ambientazioni suggestive per innescare la scintilla. La faida tra due potenti simboli dell’universo DC Comics era attesissima dai fan dei fumetti e nel 2016 Zack Snyder regala al pubblico il suo Batman V Superman: Dawn of Justice. Un film di ben 152 minuti incentrato sui dissapori tra il Bruce Wayne/Batman di Ben Affleck e il Clark Kent/Superman di Henry Cavill.

Aiutati da tutta la flotta di comprimari, i due popolarissimi personaggi creati in origine per le pagine dei fumetti, hanno preso vita sul grande schermo in una sfida senza precedenti. Gli scenari che hanno fatto da sfondo a questi attriti muscolari supereroistici, hanno saputo senza dubbio valorizzare le sequenze d’azione, portando il film a un livello molto più intenso.

Di cosa parla

La storia racconta di un Batman segnato nel profondo dalla tragedia causata dallo scontro tra Superman e il generale Rod a Metropolis. In un mondo diviso in due fazioni, tra chi vede Superman come un salvatore e chi come una minaccia incontrollabile, il vigilante in abito scuro di Gotham decide di scagliarsi contro la creatura aliena di Krypton, considerata una minaccia imminente per l’umanità. La sfida tra Batman e Superman diventa dunque inevitabile, ma dietro le tensioni personali si cela una minaccia ancora più oscura, pronta a mettere in pericolo l’intera umanità come mai prima d’ora.

Fonte: iStock

Dove è stato girato?

La produzione di Batman V Superman: Dawn of Justice è stata realizzata presso i Michigan Motion Picture Studios, circa 19 kma nord di Detroit, un luogo che aveva già ospitato film come Il grande e potente Oz e Transformers. Questo studio era un tempo il vecchio stabilimento della General Motors e per il film è stato decorato con un gigantesco logo della LexCorp per diventare il quartier generale di Lex Luthor. Un’enorme statua di Superman per l’Heroes Park, è stata costruita invece sul retro del complesso.

La maggior parte delle location effettive di questo cinecomic si trova a Detroit, con l’aggiunta di alcune sequenze a Chicago o altrove. Partiamo con l’inizio del film, quando la Jeep Renegade di Bruce Wayne esce dal Cobo Centre in West Larned Street svoltando a sinistra su John Conyers Jr Boulevard per evitare un’enorme palla di fuoco di fronte al quartier generale dei Vigili del Fuoco di Detroit, all’incrocio con Washington Boulevard. Se avete visto il film d’azione Real Steel del 2011, potreste riconoscere l’edificio dei Vigili del Fuoco come la “Palestra di Tallet”, di proprietà di Bailey Tallet (Evangeline Lilly), dove Charlie lavora al suo nuovo robot, Noisy Boy.

Proseguendo con la scena, le nubi di distruzione costringono Wayne a svoltare a destra in Congress Street, da dove telefona a O’Dwyer, dirigente della Wayne Enterprises, ordinandogli di evacuare immediatamente il Wayne Finance Building. Seguendo una rapida svolta a destra in Griswold Street, Wayne percorre il vicolo tra Mr. Pita e il Penobscot Building (visto anche in 8 Mile con Eminem ad esempio) e sbuca in West Congress Street, di fronte al negozio UPS. Da qui, sfrecciando lungo West Congress arriva improvvisamente all’incrocio tra Fort e Shelby, dove vede l’astronave di Zod librarsi sopra la città.

Fonte: iStock

L’epica sequenza in Africa

Diciotto mesi dopo questo prologo, Lois Lane (Amy Adams) si ritrova in balia di una banda a Nairobi, in Africa, quando l’Uomo d’Acciaio appare per salvarla dal pericolo. Il salvataggio va terribilmente male e la carneficina che ne consegue viene ingiustamente attribuita a Superman, ma c’è qualcosa di sospetto in tutta la vicenda. Questa sequenza “africana” avrebbe dovuto essere girata in Marocco, ma lo spavento generato dall’epidemia di Ebola del 2014 in Africa ha fatto sì che la sequenza venisse girata su un set costruito a Deming, nel New Mexico.

Poco più tardi ci troviamo, per un breve istante, sulla costa occidentale per la partita di football “Metropolis contro Gotham City”. Quest’ultima è stata girata al Weingart Stadium dell’East Los Angeles College, al 1301 di Avenida Cesar Chavez, Monterey Park. Non estraneo allo schermo, il campo è diventato lo stadio di football dell’Università dell’Alabama, dove Forrest (Tom Hanks) dimostra la sua abilità nella corsa in Forrest Gump.

Fonte: Ansa

Il Daily Planet e la Batcaverna

L’interno dell’ufficio del Daily Planet, dove Perry White (Laurence Fishburne) assilla Clark Kent per procurarsi altri articoli sportivi, è stato costruito negli studi cinematografici mentre l’esterno si trova al 111 di East Wacker Drive a Chicago, con vista sul fiume Chicago. Piccola curiosità: si tratta dello stesso grattacielo in cui il Joker di Heath Ledger si intrufola all’evento di beneficenza ne Il cavaliere oscuro.

Passiamo invece alla casa di Wayne con le sue pareti in vetro. Questa fu costruita sul lago privato di Camp Metamora, il campo in disuso delle Girl Scout del Michigan sud-orientale, che sorgeva su Caley Road a Metamora Township, circa 80 km a nord di Detroit. La casa fu progettata nello stile dell’architetto e designer Ludwig Mies van der Roh mentre la cripta della famiglia Wayne e le rovine della villa Wayne si trovano nell’Orion Oaks County Park, al 2301 di Clarkston Road a Orion Charter Township, circa 48 km a nord di Detroit.

Lo scontro tra titani

Tutto è pronto ora per il più grande incontro della storia. La rissa con la famosa Kryptonite si svolge nella dismessa Michigan Central Station, al 2198 di Michigan Avenue, il maestoso e antico terminal ferroviario appena a ovest del centro di Detroit. Costruito nel 1913, l’edificio un tempo splendido, è stato abbandonato e vandalizzato nel corso degli anni. La buona notizia è che è stato acquistato dalla Ford nel 2018 ed è attualmente in fase di ristrutturazione. Questa location però, pare non averne mai abbastanza di adrenalina, tanto che negli anni ha ospitato, oltre allo scontro di cui sopra, altre tre ambientazioni action di Michael Bay: Transformers, Transformers 3 e The Island.