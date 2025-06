Fonte: iStock/Ufficio stampa Le location del film Ballerina

Al cinema dal 12 giugno, il nuovo film appartenente all’universo di John Wick, vede questa volta Ana de Armas nei panni dell’assoluta protagonista, al posto di Keanu Reeves. Diretto da Len Wiseman e scritto da Shay Hatten rimane saldamente ancorato al genere thriller/action di origine, presentandosi però come uno spin-off della saga. Oltre alle pazzesche coreografie dei combattimenti e a quel sapore di trauma irrisolto, utile a innescare una scia vendicativa, il film è girato in diverse location particolari e molto identificative.

Ballerina segue il percorso di Eve Macarro, una giovane ballerina che diventa un’assassina determinata e pericolosa che vuole vendicare l’omicidio del padre. Dopo aver assistito alla morte di quest’ultima quando era solo una bambina, Eve si sottopone a un duro addestramento presso il Tarkovsky Theater. Completata la sua formazione, entra a far parte della letale organizzazione dei Ruska Roma con un solo obiettivo: ottenere giustizia.

Dove è stato girato

Le riprese principali di Ballerina si sono svolte tra il 2022 e il 2023 in varie location della Repubblica Ceca, con Praga come fulcro del set. Ma successivamente, nel 2024, la produzione ha proseguito le riprese anche a Budapest. Nel ruolo di regista ufficiale è stato accreditato Len Wiseman, come dicevamo, ma il produttore Chad Stahelski (già regista della saga John Wick), è intervenuto in un secondo momento per dirigere alcune scene aggiuntive, arricchendo il film con sequenze d’azione ancora più spettacolari e adrenaliniche.

Durante la lavorazione del progetto si possono citare diversi momenti salienti del dietro le quinte, tra cui il coinvolgimento di Norman Reedus, che ha viaggiato direttamente dal Giappone a Budapest per girare scene di combattimento particolarmente intense. Anche Keanu Reeves, volto iconico di John Wick, ha dimostrato grande attaccamento e riconoscenza verso questo universo narrativo che lo ha reso una nuova icona action degli ultimi anni, rinunciando a un ruolo nella serie Star Wars: The Acolyte per dedicarsi appunto a Ballerina.

Praga, Repubblica Ceca

Praga, la splendida capitale della Repubblica Ceca, è stata la scelta ideale per le riprese grazie alla sua ricca e variegata architettura che spazia dal gotico al barocco, fino a edifici moderni di grande fascino. La città offre scenari perfetti per ricreare atmosfere intense e suggestive. Tra i luoghi più significativi dove si sono svolte le riprese c’è il prestigioso Teatro Nazionale, con particolare attenzione al foyer della Laterna Magika della Nuova Scena, un vero gioiello architettonico noto per la sua combinazione di teatro e tecnologie multimediali.

Altre sequenze sono state poi girate anche nella storica stazione ferroviaria di Masarykovo nádraží, che con le sue linee eleganti e l’atmosfera d’altri tempi dona profondità e realismo al film. Non meno affascinante è il Negrelli Viadukt, un maestoso ponte ferroviario in ferro che si staglia sopra la città, offrendo panorami spettacolari e un tocco industriale unico. Le riprese si sono estese anche alle vivaci strade di Praga, come la trafficata via Dlouhá, conosciuta per i suoi caffè, negozi e l’atmosfera cittadina autentica, oltre che ai quartieri di Karlín e Bubeneč, aree in cui il vecchio e il nuovo si mescolano in modo armonioso, dando vita a un paesaggio urbano variegato e stimolante.

Infine, gran parte della produzione si è svolta anche nello storico Studio Barrandov, uno dei più grandi e antichi studi cinematografici d’Europa, che ha ospitato molte produzioni internazionali di rilievo. Grazie a questi luoghi unici, Praga non è stata solo un semplice sfondo, ma è diventata protagonista silenziosa della narrazione, contribuendo a creare l’atmosfera perfetta per il film.

Budapest, Ungheria

All’inizio del 2024 alcune scene d’azione cruciali, incluse intense sequenze di combattimento con Norman Reedus, sono state girate a Budapest durante il periodo di riprese extra. Questa città affascinante, divisa in due dalla maestosa corrente del Danubio, è famosa per il suo perfetto equilibrio tra storia millenaria e vibrante modernità. Budapest offre scenari suggestivi che spaziano dal quartiere del Castello di Buda, con le sue stradine acciottolate e gli edifici storici che raccontano secoli di storie, alle celebri terme dove tradizione e relax si incontrano in un’atmosfera senza tempo. La città è anche nota per la sua vivace vita notturna, fatta di locali unici e atmosfere accoglienti, che si riflette perfettamente nelle scene girate per il film, contribuendo a infondere fascino alle sequenze più dinamiche.

New York, USA

Oltre alle location europee già citate, nel film compaiono alcune inquadrature che lasciano intuire la presenza di scene girate anche a New York City. Sebbene non vi siano conferme ufficiali su tutte le riprese effettuate nella Grande Mela, è evidente che l’atmosfera unica della città abbia avuto un ruolo visivo e narrativo nel film. New York, con la sua energia instancabile e il suo skyline inconfondibile, rappresenta da sempre un’icona globale. È una metropoli che vive a un ritmo tutto suo, crocevia di culture, idee, arti e stili di vita.

Le riprese potrebbero aver toccato alcuni dei luoghi più emblematici della città: dal celebre Empire State Building, simbolo della verticalità americana, a Central Park, vera oasi verde incastonata tra i grattacieli, fino a Times Square, cuore pulsante di luci, suoni e movimento. Questi scorci portano con sé il peso simbolico di una città che, nel bene e nel male, rappresenta il dinamismo e l’intensità della vita urbana. New York, con la sua capacità di trasformarsi da sfondo elegante a teatro d’azione, si conferma ancora una volta un set cinematografico naturale.