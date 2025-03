I segreti del Dolby Theatre, la location della notte degli Oscar 2025

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Se si pensa a Los Angeles tra le immagini che spiccano nella nostra mente c’è la Walk of Fame e tutta quell’atmosfera che profuma di successo, spettacolo e VIP. Possiamo dire però che tra i simboli di Los Angeles da scoprire e quindi inserito tra le tappe irrinunciabili c’è proprio il Dolby Theatre che si trova proprio lungo il marciapiede delle star. All’interno del cuore pulsante di Hollywood, tra luci scintillanti e fermento sulla Hollywood Boulevard l’icona cinematografica colpisce da subito con la sua struttura e poi per il simbolo che incarna, dopo tutto è la protagonista delle notti degli Oscar 2025. Una curiosità in più? Sembrerebbe che il suo valore attuale, ad oggi, si attesti attorno ai 70 milioni di dollari.

La storia del Dolby Theatre

Non dobbiamo andare troppo indietro nel tempo, il Dolby Theatre nasce infatti nel 2001. A novembre di quell’anno viene inaugurato con un nome diverso: si chiamava “Kodak Theatre” per omaggiare la sponsorizzazione e quindi l’accordo commerciale con l’azienda che lo ha finanziato. Il progetto, disegnato dall’architetto David Rockwell è nato per poter ospitare le cerimonie degli Academy Awards. Cambia nome solo nel 2012 quando la Dolby Laboratories ha acquisito i diritti di denominazione trasformandolo, appunto, in Dolby Theatre.

Il passaggio ha permesso alla struttura di modernizzarsi, implementando tecnologie di ultima generazione, tra cui il sistema Dolby Atmos, che garantisce un’esperienza sonora immersiva e coinvolgente. Al suo interno vanta ben 3400 poltroncine al cospetto di uno dei palchi più grandi di tutti gli Stati Uniti. Nel cuore della California, il simbolo di Los Angeles ha fatto da sfondo ad altri appuntamenti: America’s Got Talenet, la cerimonia dell’AFI Life Achievement, le finali di American Idol, il Latin American Music Awards e addirittura è stata trasmessa qui la prima mondiale di Star Wars: The Force Awakens.

Cosa vedere all’interno del Dolby Theatre

I viaggiatori che visitano Los Angeles possono entrare nel Dolby Theatre e non solo con biglietti per eventi e spettacoli. Ci sono tour guidati di circa 30 minuti fino a 1 ora per esplorare aree quali palcoscenico, sale VIP e la scalinata d’ingresso a cui siamo abituati durante le riprese degli Oscar. C’è poi un calendario ricchissimo di eventi e spettacoli con prime cinematografiche che offrono un’occasione unica ai visitatori che arrivano a Los Angeles e vogliono scoprire sulla propria pelle l’effetto wow dato dalla vita dei local. Non meno interessante la parte strutturale. L’interno, dal design moderno ed elegante, riflettono la storia del cinema. Tra i luoghi più rappresentativi c’è la grande scalinata d’ingresso: adornata con colonne che riportano i titoli di tutti i film che hanno vinto l’oscar, hanno spazi già preposti per i vincitori fino al 2071. In occasione degli Academy Awards l’esterno del teatro subisce una metamorfosi: si allestisce infatti il red carpet sulla scalinata e l’ingresso viene decorato con drappeggio e ornamenti.

Dove si trova e come ci si arriva?

Si trova al civico 6801 di Hollywood Boulevard e più precisamente all’interno del complesso commerciale e di intrattenimento Ovation Hollywood. Il Dolby Theatre si può quindi raggiungere in vari modi: