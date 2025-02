Viaggio in Polonia tra le location del film on the road A Real Pain

Fonte: Ufficio stampa/iStock I luoghi del film A Real Pain

A Real Pain è uno di quei film che, oltre a raccontare una storia, invita a fare un viaggio insieme ai protagonisti. Jesse Einsenberg e Kieran Culkin sono David e Benji, due cugini molto legati seppur molto diversi che un giorno decidono di trascorrere due settimane in Polonia zaino in spalla, in memoria della zia Doris che visse in prima persona la tragedia dell’Olocausto durante la Seconda Guerra Mondiale. Una volta raggiunta la meta europea, i due si uniscono a un gruppo turistico che ripercorre i luoghi di quella pagina nera della storia, condividendo ricordi, dolore e sentimenti.

Jesse Eisenberg è anche regista di questo film candidato a due premi Oscar al cinema dal 27 febbraio, e ha voluto girare il film in location reali della Polonia per dare autenticità alla storia e all’esperienza della coppia protagonista. Il viaggio in A Real Pain è uno strumento per celebrare la memoria, affrontare i fantasmi del passato, e ritrovare la giusta via per affrontare il futuro.

Dove è stato girato

Varsavia, capitale della Polonia, è una città ricca di fascino e suggestione. Immenso è il suo patrimonio storico e culturale, che riflette e racconta la storia attraverso l’architettura, il centro storico e e le strade. E sono proprio queste, e non solo, a fare da sfondo alla pellicola A Real Pain, che si sposta anche a Lublino, e che ci permette di fare un viaggio intenso ed emozionante tra i luoghi iconici della città.

Aeroporto di Varsavia

Inaugurato nel 1934 dal presidente Ignacy Mościcki, l’Aeroporto di Varsavia-Okęcie (ora conosciuto come “Aeroporto Chopin”) è stato testimone silenzioso di alcuni momenti drammatici della storia. Bombardato il primo giorno della seconda guerra mondiale, fu parzialmente ricostruito dai tedeschi, che lo trasformarono in un centro per le scuole di aviazione e in un’officina di riparazione per la Luftwaffe. Ma quando i tedeschi si ritirarono nel 1945, l’aeroporto fu lasciato in rovina. Dopo la guerra, la LOT Polish Airlines si occupò della sua ricostruzione e nel 1969 l’aeroporto inaugurò il suo terminal internazionale. Nel 2001 fu rinominato “Aeroporto Chopin”, in onore di uno dei più rinomati compositori polacchi. Oggi è il più grande aeroporto in questa parte d’Europa, in grado di gestire gli aerei più grandi del mondo.

Monumento agli eroi del ghetto, Varsavia

Il tour del gruppo inizia al memoriale di Varsavia dedicato ai combattenti ebrei che si ribellarono ai nazisti nel 1943. La guida turistica James lo descrive come “un monumento che celebra gli eroi ebrei che combatterono contro i nazisti“, contestualizzandone il posto nell’itinerario del gruppo prima di una visita al campo di concentramento di Majdanek. “Penso che sia importante sfatare il mito secondo cui queste erano persone condotte come agnelli al macello“, spiega. Progettata da Leon Suzin e scolpita da Nathan Rapoport, la statua alta 11 metri fu inaugurata nel 1948 ed è stata realizzata con materiali originariamente destinati ai monumenti nazisti. Al centro si trova una scultura impressionante di Mordechai Anielewicz, il leader della rivolta, che tiene in mano una granata. Il monumento è un luogo chiave per le commemorazioni, tra cui l’anniversario della rivolta e il Giorno della Memoria dell’Olocausto. Nel corso degli anni ha attirato visite da personaggi come Giovanni Paolo II, Bill Clinton, Willy Brandt, Yuri Gagarin e il Dalai Lama XIV, venuti per onorare le vittime dell’Olocausto.

Monumento alla rivolta di Varsavia

Il tour del gruppo turistico nel film passa anche da piazza Krasiński dove si trova il maestoso monumento alla rivolta di Varsavia contro i nazisti del 1944. Nella scena il personaggio di Benji incontra altri turisti che si atteggiano a combattenti della resistenza sul memoriale, convincendo persino il riluttante James a unirsi a loro. L’opera d’arte in bronzo commemora i combattenti della resistenza che affrontarono i nazisti per 63 giorni nell’estate del 1944. Inaugurato il 1° agosto del 1989, questo monumento è stato scolpito da Wincenty Kućma e progettato dall’architetto Jacek Budyn.

Porta Grodzka, Lublino

Dopo un drammatico viaggio in treno, David e Benji raggiungono i loro compagni di viaggio per la tappa di Lublino del loro tour. James guida il gruppo in una passeggiata nel passato ebraico della città, presentando loro il castello medievale di Lublino e questa porta, detta anche Porta Ebraica, che conduce al vecchio quartiere ebraico della città. La Porta Grodzka è un antico simbolo di Lublino, una città famosa per la sua ricca storia e cultura. Costruita nel XIV secolo, la porta serviva come ingresso principale alla città e rappresentava un importante punto di riferimento. Oggi è non solo una testimonianza storica, ma anche un luogo di incontro per turisti e locali. La sua posizione strategica rende la Porta Grodzka un luogo ideale da visitare durante una passeggiata nel centro della città.

Vecchio cimitero ebraico, Lublino

Il vecchio cimitero ebraico di Lublino, situato sulla collina Grodzisko, ospita la tomba ebraica più antica della Polonia, quella del famoso talmudista Jakub Kopelman, scomparso nel 1541. Attualmente è la più antica lapide ebraica in Polonia, situata nel luogo di sepoltura originale. Nel 1555, il re Sigismondo II Augusto concesse agli ebrei il diritto di utilizzare parte della collina (che in seguito si espanse) come luogo di sepoltura, un privilegio che consolidò l’importanza del cimitero. Nonostante le frequenti profanazioni subite durante le guerre, il cimitero ha resistito, preservando la sua ricca storia. Lo sviluppo del sito riflette l’evoluzione dell’arte funeraria ebraica, con le lapidi conservate che mostrano i cambiamenti dall’inizio del XVI secolo fino al 1830.

Un teso scambio di battute tra Benji e James in A Real Pain avviene nell’antico vecchio cimitero ebraico su una collina di Lublino. Mentre James colloca il luogo di sepoltura nel suo contesto storico, Benji chiede alla guida turistica di allentare i “fatti”. Invece, James suggerisce di seguire la tradizione ebraica di lasciare una pietra sulla “matzevah” del talmudista Jakub Kopelman.

Campo di concentramento di Majdanek, Lublino

L’idea di Eisenberg di girare nei cupi dintorni di un campo di concentramento reale inizialmente incontrò qualche ostilità, ma poi il permesso gli è stato concesso per il trattamento sensibile e reverenziale della sceneggiatura. “La scena si svolge a Majdanek, cosa che nessun film sull’Olocausto fa perché nessuno lo sa. Ma la mia è ambientata lì perché è da lì che proviene la mia famiglia“. “Nel tempo tra un set e l’altro, le persone erano molto silenziose” ricorda Culkin delle riprese. Tutti gli aspetti pratici della realizzazione di un film, luci, blocchi, ecc., sono stati condotti con “la massima riverenza e sacralità per quello che stavamo facendo“, ricorda Eisenberg. a soli cinque minuti dal centro della città di Lublino.

La casa di Frederic Chopin

Non è una location fisica nel film e non compare nel tour di David e Benji, ma la casa del più grande compositore polacco è stata un’influenza fondamentale. Anni prima di scrivere A Real Pain, Eisenberg aveva visitato la casa di Chopin durante un viaggio in Polonia ed era tornato al lavoro del musicista per fornire la colonna sonora del film. “Conferisce al film questo sofisticato tono “rimosso” che ho trovato molto utile”, dice. “Quando abbiamo iniziato a montare il film e a mettere questi pezzi di Chopin nei posti in cui dovevano stare, il montatore e io ci siamo semplicemente girati l’uno verso l’altro e abbiamo detto: “Questo è il tono del film”.”

Hotel Victoria di Varsavia

L’Hotel Victoria di Varsavia, costruito tra il 1974 e il 1976, sorge sul sito storico dell’ex Palazzo Kronenberg. Una targa all’ingresso commemora l’eredità di Leopold Kronenberg, un importante banchiere, investitore e finanziere di origine ebraica. Leopold Kronenberg fu il creatore della più grande banca polacca nella seconda metà del XIX secolo, la “Bank Handlowy”, fondata a Varsavia nel 1870. La banca, che opera ancora oggi, aveva una filiale a Pietroburgo e svolse un ruolo significativo in vari settori. Kronenberg fu anche una figura chiave nella lotta per l’indipendenza della Polonia. Nel 1861, divenne membro della leadership del segreto “Oboz Białych” (Partito Bianco) e sostenne finanziariamente la rivolta. Il nome dell’hotel, “Victoria”, riflette il suo legame con “Plac Zwycięstwa” (Piazza della Vittoria), il nome del luogo al momento della sua costruzione. Oggi, rimane un simbolo della ricca storia di Varsavia e della continua trasformazione della città.