Giver, nuove mete nel Grande Nord in arrivo quest’inverno

Giornalista, viaggia fin da quando era bambina e parla correntemente inglese e francese. Curiosa, autonoma e intraprendente, odia la routine e fare la valigia.

Nel 2024, Giver Viaggi e Crociere ha festeggiato 75 anni di attività, ma le novità non finiscono mai: quest’anno, un nuovo brand, un nuovo sito e un nuovo catalogo viaggi, a partire dai grandi cavalli di battaglia: il grande Nord, di cui è stato pioniere nel lontano 1966, e le crociere fluviali. Ci siamo fatti Raccontare da Andrea Carraro, Responsabile Marketing & Comunicazione, che abbiamo avuto il piacere di incontrare al TTG di Rimini, quali sono le novità – spoiler: Oman ed Emirati Arabi sono la grande novità nella programmazione più nuove mete in Finlandia e Norvegia – che ci attendono e quali sono i trend di viaggio.