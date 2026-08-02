La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock Come comportarsi in viaggio: cinque regole da mettere in valigia

Nelle ultime settimane, un video girato sulla metropolitana di Bangkok ha fatto il giro del mondo: un gruppo di studenti italiani in vacanza, ripreso mentre urla, insulta e deride una passeggera locale che aveva solo chiesto un po’ di silenzio. Tra le frasi pronunciate, una in particolare ha colpito più delle altre: “mi dispiace di aver portato soldi nel tuo Paese”.

Poche parole, ma capaci di riassumere un modo di intendere il viaggio che, purtroppo, non è affatto un’eccezione isolata. È la stessa logica che spinge qualcuno a pensare che il prezzo di un biglietto aereo includa anche il diritto di ignorare le regole del luogo che si è scelto di visitare.

Non è un problema di quel singolo gruppo, né di quella singola meta. È un riflesso che riguarda chiunque viaggi ed è per questo che vale la pena fermarsi non tanto sull’episodio in sé, quanto su alcuni principi più generali: cosa significa davvero comportarsi bene quando si è ospiti in un posto che non è casa propria.

Eccone cinque che vale la pena portarsi in valigia, sempre.

Essere ospiti, non semplici consumatori

Pagare un volo, una stanza d’albergo o un tour non trasforma automaticamente un Paese in un servizio a nostra disposizione. È una distinzione sottile, ma decisiva: il cliente pretende, l’ospite si adatta. C’è un vecchio modo di intendere il turismo, quello del semplice consumatore che attraversa i luoghi restando volutamente cieco a ogni conseguenza del proprio passaggio; e ce n’è uno nuovo, più consapevole, che si chiede cosa lascia dietro di sé oltre allo scontrino.

Chi viaggia dimenticando questa differenza finisce per pensare che le regole locali siano negoziabili in base a quanto ha speso, quando in realtà è vero l’esatto contrario: più si è ospiti in un contesto che non si conosce, più andrebbe usata prudenza, non disinvoltura.

Osservare prima di agire

Quando arriviamo in una nuova destinazione, l’istinto più utile non è comportarsi come si farebbe a casa propria, ma fermarsi a osservare. Come parlano le persone del posto, quanto alzano la voce, come si muovono negli spazi condivisi. Ogni cultura ha una sua grammatica non scritta: impararla e rispettarla ci rende viaggiatori migliori e più consapevoli.

Pubblico e privato non sono uguali ovunque

Quello che in una piazza italiana è normale, come parlare a voce alta, gesticolare, occupare spazio, altrove può risultare fuori luogo o addirittura offensivo. I confini tra ciò che è condiviso e ciò che è intimo cambiano da cultura a cultura e vanno rispettati anche quando non se ne capisce del tutto la logica. Non è necessario condividerli per rispettarli.

Chiedere, non presumere

Fotografare una persona, entrare in un luogo di culto, toccare un oggetto sacro: il confine tra curiosità legittima e invadenza si supera spesso senza nemmeno accorgersene. La differenza tra i due, quasi sempre, sta in una domanda fatta prima e non in una scusa chiesta dopo. Presumere di avere il diritto di fare qualcosa solo perché “si sta viaggiando” è l’errore più comune e il più facile da evitare.

Le regole locali restano regole, anche in vacanza

Essere rumorosi su un mezzo pubblico, il codice della strada, gli orari di quiete: nessuna di queste norme va in pausa perché siamo in vacanza. La sospensione delle regole che spesso ci si concede in viaggio è un’illusione comoda, ma il suo costo, sociale, culturale e a volte anche economico, lo pagano sempre gli altri, non chi lo decide.

Nessuno di questi principi richiede sacrifici particolari: bastano attenzione e un po’ di umiltà. Come direbbe lo scrittore Cacucci, il viaggiatore è colui che riesce a cogliere dettagli di persone, luoghi e situazioni con occhio sensibile da viandante curioso, non certamente colui che si impone sul territorio come se fosse un suo diritto.