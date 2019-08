Residence Punta Spin, un paradiso per famiglie nel cuore di Grado

editato in: da

Nel cuore del Friuli Venezia-Giulia, Grado è la destinazione perfetta per una vacanza al mare. Che si viaggi coi propri bimbi, col partner o con gli amici, poco importa: sita su di un’isola collegata alla terraferma da un sottile lembo di terra, Grado è un piccolo angolo di paradiso in cui rifugiarsi, per scappare dalla frenesia della propria vita e per godersi giorni di puro relax e divertimento.

Ed è qui, in questa città che somiglia ad un borgo e in cui la storia si respira, che si trova il Residence Punta Spin . Una sorta di villaggio con piazzole per il campeggio, case mobili e bungalow. Immerso nella pineta, Punta Spin è il luogo ideale per una vacanza in famiglia: qui grandi e piccini hanno di che divertirsi, tra pomeriggi al mare o in piscina e serate d’animazione. In pochi passi, ovunque nel residence si soggiorni, si raggiunge la spiaggia interna che, con un’area libera gratuita e una attrezzata in cui noleggiare ombrelloni e lettini, mette d’accordo un po’ tutti. Qui si può giocare a beach volley, partecipare alle attività organizzate dall’animazione, cimentarsi nel SUP (stand up paddle), organizzare un giro in kayak o sul pedalò o – semplicemente – godersi il mare limpido, che digrada dolcemente e che è perfetto per i più piccini (non per niente, è da anni insignito con la prestigiosa Bandiera Blu). Al Residence Punta Spin, tuttavia, non è necessario andare al mare per regalarsi ore di relax sotto l’ombrellone, o lunghi bagni in acqua: nel cuore del villaggio sono a disposizione una piscina semi-olimpionica, una vasca media – che si trasforma in una piscina al coperto nella bassa stagione – e una piscina per i bambini coi suoi scivoli e i suoi giochi; tutte le piscine sono riscaldate in base al periodo e all’occorrenza. Tra le piscine si colloca inoltre un’area fitness al coperto con numerosi attrezzi, nonché una zona relax con sauna e bagno turco, per chi neppure in vacanza intende rinunciare alla forma fisica.

E la sera? Si può passeggiare per le viuzze di Grado, la cosiddetta “Isola d’Oro”, per ammirare il suo centro storico d’atmosfera veneziana e per respirare quell’aria speciale che solo gli antichi villaggi di pescatori sanno trasmettere. Oppure si può rimanere all’interno del Residence, per godersi gli spettacoli dell’animazione: cabaret, musical, sketch comici. Preceduti tutti dalla baby dance, per far scatenare e divertire i piccoli ballerini in erba. Per i grandi vi sono inoltre numerosi eventi settimanali, grigliate e concerti: annoiarsi è praticamente impossibile, durante il giorno come di sera.

Basti pensare ai campi da tennis in terra battuta di cui il villaggio dispone, o ai campi da basket e da calcio: ci si può allenare, si possono sfidare gli amici. Ci si può regalare un’indimenticabile vacanza attiva. E per grandi e piccini, un simpatico parco con minigolf all’entrata è da tempo uno dei passatempi preferiti dei clienti del Residence.

Vi è la possibilità di noleggiare le biciclette (anche con seggiolino per bimbi, e/o con cestino) con cui regalarsi escursioni o placide pedalate lungo le piste ciclabili di Grado. Del resto, Grado è ormai una località nota per essere il paradiso del ciclista: da qui passano la Ciclovia Alpe Adria (miglior pista ciclabile nel 2015) e la Ciclabile FGV2. La prima, lunga 425 chilometri, arriva sino a Salisburgo e attraversa paesaggi montani, collinari e lagunari; ma si possono anche scegliere le piste interne alla città, quelle che si snodano tra le strade, i campi e le vigne, i percorsi che costeggiano il mare e quelli che collegano Grado alle due riserve naturali sull’Isonzo e allo scenografico campo da golf. Sono tutti itinerari, questi, che possono essere percorsi con una mountain-bike o con una city bike, e che permettono di scoprire le bellezze naturalistiche, paesaggistiche, artistiche e archeologiche dei dintorni.

Per poi tornare, con gli occhi pieni di bellezza, al Residence Punta Spin. Magari per riempirsi un po’ la pancia! L’offerta gourmet comprende: un Pool Bar & Gelateria per degustare gelati, bevande e drink rinfrescanti a bordo piscina; un ristorante di specialità italiane, che propone ogni sera pizze straordinarie; non ultimo il chiosco in spiaggia, per un buon caffè, una granita o una pausa pranzo veloce direttamente sul mare. Se invece si preferisce cucinare da sé i propri pasti, è sufficiente recarsi al supermercato del villaggio, che offre un ottimo assortimento di frutta, verdura e pane fresco, nonché una vesta scelta di alimenti e articoli vari, non ultimi quelli da campeggio e per la spiaggia. Senza contare che il centro di Grado dista solo cinque chilometri dal Punta Spin: lo si può raggiungere comodamente in autobus o in bicicletta, percorrendo la pista ciclabile, e ci si può letteralmente sbizzarrire tra negozi, supermarket e ristoranti.

Ma dove si dorme al Residence Punta Spin? Se si dispone di una propria tenda, di un camper o di una roulotte, è possibile scegliere tra le diverse tipologie di piazzole a disposizione. Tutte dotate di attacco per luce e acqua, si dividono in tre aree: una con vista sul mare, una immersa nella pineta e infine una, quella del pioppeto, caratterizzata dalle piazzole maxi, che offrono più di 100 mq di spazio, oltre alla possibilità di connessione tv-satellite, scarico delle acque grigie e Wi-Fi. Chi invece vuole abbinare tutte le comodità di una casa alla libertà tipica del campeggio può scegliere le casette mobili, con angolo cottura, uno o due bagni privati, posto auto e un piccolo giardinetto (quattro sono le tipologie: Maxicaravan Family, Luxury, Twin o Family Plus) oppure i bungalow, capaci di ospitare da 4 a 6 persone, tutti dotati di aria condizionata/riscaldamento e di posto macchina.

Che scegliate una vacanza rilassante, o all’insegna del divertimento, il Residence Punta Spin è un luogo adatto a tutti: l’ideale per una vacanza indimenticabile.

In collaborazione con Residence Punta Spin