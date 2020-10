Italia: in questi campi pieni di zucche per comprarne una ci devi prima giocare

editato in: da

Di tutte le tradizioni che abbiamo “rubato” dagli Americani, quella di Halloween è sicuramente la più entusiasmante. Una celebrazione questa che fa impazzire i bambini, ma che non viene assolutamente disdegnata dai più grandi.

E così, quando ottobre arriva, ecco che inizia la caccia alla zucca: c’è chi le decora, chi le intaglia, chi le svuota e le trasforma in lanterne e ancora chi, addobba interni ed esterni della casa alla stregua delle preparazioni natalizie.

Ma trovare le zucche migliori, per decorare gli ambienti per la festa più spaventosa dell’anno, non è un’impresa facile, o almeno diverse erano le difficoltà nella ricerca fino a poco tempo fa. Perché oggi, i celebri campi di zucche, già noti in America, sono arrivati anche in Italia e sono bellissimi.

Da nord a sud, grandi parchi e giardini sono diventati la casa di zucche decorative di ogni genere: gigantesche o piccole, arancioni o verdi e dalle forme più differenti, insomma ce ne sono per tutte le esigenze. Ma non solo, sono tantissimi i laboratori nati proprio per insegnare alle persone a intagliare le zucche.

Insomma, se avete deciso di trascorrere un Halloween in perfetto stile americano, vi farà piacere sapere che anche nel nostro Paese sono arrivati i Campi di zucche You-Pick: entrate, scegliere le vostre zucche preferite, ci giocate e poi ve le portate a casa.

Il più grande e famoso parco di zucche presente nel nostro Paese si trova a Pignatario Maggiore, in provincia di Caserta. Un vero e proprio giardino delle zucche che ricalca i Pumpkin Patch americani. Esattamente come accade nei parchi del Nuovo Continente, anche qui è possibile, muniti di carriola, andare alla ricerca delle zucche più belle.

Un luogo che fa venir voglia di vivere appieno la tradizione americana e che fa divertire i bambini. Proprio per i più piccoli, infatti, sono organizzate attività e laboratori di pittura e intaglio.

Dal 2020 anche Pavia ha il suo giardino di zucche, che più di un parco è un vero e proprio villaggio. Ci troviamo a San Martino Siccomario, è qui che all’interno di una grandissima area verde, le famiglie possono trascorrere le loro giornate tra la natura, alla ricerca della zucca più bella.

Un altro grande parco, dove assoluta protagonista è la zucca, lo troviamo a Galbiate. Questo non ci stupisce considerando che la Lombardia è una delle più grandi regioni produttrici italiane di questo amato alimento. Il campo di zucche You-Pick in provincia di Lecco, che prende il nome di Campo dei Fiori, conserva numerose zucche, non solo da decorare, ma anche da portare in tavola.

Così anche l’Italia ha i suoi Pumpkin Patch tutti da scoprire. Non vi resta che scegliere quello più vicino e trascorrere un’allegra e spensierata giornata in famiglia, giocando e raccogliendo zucche.