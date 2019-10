Halloween, i borghi infestati in cui festeggiare

Se per i più piccoli la notte di Halloween fa rima con scherzetti e dolciumi, per i più grandi può l'occasione per trascorrere una serata all'insegna del mistero e del terrore. Anche se molti vanno alla ricerca di feste danzanti, non sono pochi quelli che cercano castelli e località infestate da fantasmi nella speranza di un'esperienza... fuori dal comune. Ecco alcuni dei borghi e dei castelli infestati da fantasmi e spiriti più famosi del nostro Paese.