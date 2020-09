Cosa ci fanno sculture di zucca nei giardini barocchi del castello di Ludwigsburg?

editato in: da

Se vi trovaste per caso, durante il periodo di ottobre, a passare per Ludwigsburg, sappiate che potreste trovarvi di fronte a sculture davvero particolari, fatte di zucca.

“Ma cosa ci fanno qui”, probabilmente vi chiederete, ve lo spieghiamo subito. Da oltre 20 anni la città della Germania situata nel land del Baden-Württemberg, ospita la più grande manifestazione mondiale dedicata alla zucca.

Un festival che ogni anno riunisce in questa parte del Paese migliaia di visitatori, provenienti da tutto il mondo, stupendoli con un tema sempre diverso. Durante i giorni della manifestazione oltre 450.000 zucche vengono impiegate per realizzare sculture artistiche e luminose.

Ce ne sono di tutti i tipi, da quelle commestibili a quelle colorate e ornamentali; durante la manifestazione oltre 600 varietà di zucche scendono in campo.

Non mancano ovviamente le degustazioni di quello che nella città di Ludwigsburg è un prodotto caratteristico. Si possono provare zucche fritte o al forno, ravioli ripieni, torte e spaghetti, tutto rigorosamente condito con questo delizioso alimento.

Il festival, che ogni anno si svolge nella magica e suggestiva cornice dei giardini del castello di Ludwigsburg, è visitabile da ottobre a dicembre, ma i preparativi iniziano solitamente molto prima perché tutto deve essere pensato nei minimi dettagli per stupire i visitatori. I temi degli scorsi anni lo hanno fatto davvero: dal mondo delle fiabe all’Arca di Noè, passando per il Far West e concludendo con l’Antica Roma. Non sono mancati viaggi nello spazio, alieni e astronauti.

I preparativi per l’edizione 2020 sono in realtà già conclusi e il festival attualmente è in corso. Il risultato? Il Ludwigsburg Palace è ora più arancione e “musicale” che mai, il tema scelto per quest’anno è infatti la musica. Chitarre e violini giganti campeggiano nei giardini del castello, dj a grandezza naturale posano le mani su consolle fatte di zucca e ci sono persino sculture che omaggiano Beethoven e Elvis Presley.

Nei giardini barocchi del castello locale la festa è ufficialmente iniziata e durerà fino al 6 dicembre. Vi unirete?