Cosa vedere al museo Arktikum di Rovaniemi e perchè inserirlo nell’itinerario di viaggio in Finlandia

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: iStock Museo Arktikum di Rovaniemi

Molti inseriscono Rovaniemi nel proprio itinerario in Finlandia e della Lapponia per visitare la casa di Babbo Natale ma in realtà c’è tanto altro da scoprire come il museo Arktikum: lo spazio espositivo che unisce scienza, storia, natura e tematiche legate al cambiamento climatico attira grandi e piccini con mostre permanenti e temporanee coinvolgenti. Scopriamo insieme cosa c’è da sapere, come visitarlo e qualche info utile.

La storia del Museo Arktikum: un viaggio nel cuore dell’Artico

Viene inaugurato nel 1992 e da quel momento il museo Arktikum diventa uno degli spazi culturali più significativi della Finlandia. L’area espositiva non si limita però a raccontare la storia naturale e culturale della Lapponia, ma rappresenta anche un punto di riferimento per la ricerca scientifica sull’Artico con un focus su tematiche ambientali. A colpire è l’estetica stessa dell’edificio, basti pensare che a lasciare a bocca aperta ci pensa un lungo corridoio in vetro che si estende verso il fiume come una finestra simbolica aperta sull’Artico. In inverno è ancora più suggestivo poiché tutto si fonde con il paesaggio innevato.

Lo spazio espositivo stato pensato per sensibilizzare il pubblico sul cambiamento climatico e sulle problematiche ambientali che stanno colpendo l’Artico. La struttura è suddivisa in diverse sezioni che raccontano la geologia, la fauna e la storia umana di queste terre remote. Ma è anche un luogo che si evolve, con mostre temporanee e interattive che attraggono ogni anno migliaia di visitatori provenienti da tutto il mondo.

Cosa vedere al Museo Arktikum: mostre e attrazioni imperdibili

Il Museo Arktikum di Rovaniemi è una vera e propria immersione nell’Artico. Le mostre permanenti si concentrano su temi che spaziano dalla geologia della regione alla cultura dei popoli che l’hanno abitata. La sezione dedicata alla natura artica è particolarmente suggestiva, con esemplari di animali che popolano queste terre: orsi polari, lupi, renne e alci sono alcuni degli animali che potrete ammirare. Ogni sezione è arricchita da installazioni interattive che permettono di comprendere meglio la vita in queste condizioni estreme, come le difficoltà di sopravvivenza e l’adattamento delle specie alla vita artica.

Un altro punto focale del museo è la sezione dedicata alla cultura Sami. I Sami sono gli indigeni della Lapponia, con una tradizione secolare legata alla natura, alla caccia e alla pastorizia delle renne. Nel museo, potrete scoprire la loro storia attraverso oggetti tradizionali, abbigliamento, strumenti e fotografie che raccontano la loro lotta per preservare la loro identità culturale in un mondo che sta cambiando rapidamente. Questa parte del museo è particolarmente emozionante, perché consente di entrare in contatto con una cultura che vive in simbiosi con l’ambiente artico.

Fonte: iStock

Il cambiamento climatico è uno dei temi principali trattati in modo educativo e interattivo. Con il riscaldamento globale che sta minacciando l’Artico, il museo offre una riflessione sulla velocità con cui si stanno trasformando questi ambienti e sugli effetti che tale cambiamento ha sulle specie animali, sulle popolazioni locali e sull’intero ecosistema globale.

Marcia in più la presenza di installazioni che danno modo ai visitatori di interagire in modo diretto con i dati scientifici; l’esperienza sarà molto più immersiva, memorabile ed educativa diventando una riflessione su quella che è la situazione climatica attuale. Tra le mostre fisse c’è quella che attraverso installazioni interattive, video e reperti scientifici fa scoprire le condizioni ambientali della zona colpite dagli effetti devastanti del cambiamento climatico. Scioglimento dei ghiacci e pericolo per la biodiversità sono alcune delle tematiche principali trattate. Attraverso installazioni interattive, video e reperti scientifici, potrai approfondire temi come lo scioglimento dei ghiacci, la biodiversità artica e l’adattamento delle popolazioni locali alle nuove condizioni climatiche.

Non meno importante però, la sezione storica in cui si affrontano tutti gli eventi tra cui quelli della Seconda Guerra Mondiale che hanno impattato tantissimo su quella che è l’architettura del territorio. Durante il conflitto, infatti, la città è stata praticamente rasa al suolo dai bombardamenti per poi essere ricostruita: la pagina della storia però non viene dimenticata attraverso foto e informazioni.

Mostre temporanee e eventi speciali al Museo Arktikum

Oltre alle mostre permanenti non mancano esposizioni temporanee che trattano tematiche legate all’Artico, alla storia e alla scienza. Di anno in anno il calendario eventi si rinnova con conferenze, workshop e attività per famiglie, che permettono ai visitatori di approfondire i temi trattati nel museo. Chi desidera visitare Rovaniemi durante l’inverno (magari unendo una sosta al villaggio di Babbo Natale in Finlandia) potrà partecipare a tantissimi eventi che approfondiscono in più la vita della Lapponia tra tradizioni locali e tanto altro. fotografia e scienza vanno a braccetto facendo scoprire a grandi e piccini qualcosa di nuovo.

Fonte: iStock

Info utili per visitare il museo Arktikum

Chi ha intenzione di visitare il Museo Arktikum, deve conoscere alcune info utili. Per prima cosa la posizione, si trova proprio nel centro di Rovaniemi, dunque è facilmente raggiungibile sia a piedi sia con i mezzi pubblici. Non è un caso che la posizione lo renda attrattivo e quindi presente in ogni itinerario. Serve circa 1 ora e 30 per visitarlo e i biglietti si aggirano attorno ai 20 euro, nessun costo proibitivo.

A meno di 8 km dal Villaggio di Babbo Natale e in pieno centro di Rovaniemi, l’Arktikum è curato in modo diretto dalla University of Lapland’s Arctic Centre che attraverso studi e ricerche aiuta a comprendere meglio questo importante territorio. Per poterlo visitare è consigliato l’utilizzo del The Culture Pass, una card che viene suggerita per chi resta in Lapponia per più di 2 giorni e avrà quindi ingressi gratuiti o agevolati per diverse attrazioni in zona.

Inclusivo, ha accessi per persone con disabilità. In più è particolarmente indicato per chi viaggia con i bambini con attività interattivi e contenuti coinvolgenti per loro. La caffetteria del museo è il posto ideale per una pausa, dove potrete gustare piatti tipici della Lapponia e bevande calde, magari sorseggiando una tazza di cioccolata calda dopo aver esplorato le mostre. Nel negozio di souvenir, troverete articoli che celebrano la cultura Sami e l’ambiente artico, tra cui artigianato locale, libri e giochi educativi.