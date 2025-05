Il check out è un passaggio fondamentale per concludere il proprio soggiorno in una struttura recettiva: ecco tutto quello che c'è da sapere

Fonte: 123RF Prima di lasciare una struttura ricettiva, è necessario effettuare il check out

Prima di lasciare una struttura ricettiva, è necessario effettuare il check out. Un’operazione semplice, ma da non sottovalutare, soprattutto per quanto riguarda gli orari e le eventuali penali. Ecco cosa sapere per evitare imprevisti e organizzare al meglio la partenza.

Check in e check out

Facciamo un passo indietro per capire cosa sono il check in e il check out. Il check in è il momento in cui si arriva in albergo e si completano le procedure per prendere possesso della camera. Di solito comporta la registrazione dei documenti, la consegna delle chiavi o della tessera magnetica e le informazioni sui servizi offerti.

Il check out, invece, segna la fine del soggiorno. Prevede la riconsegna delle chiavi, il saldo delle eventuali spese extra e, in alcuni casi, la verifica della stanza da parte del personale. Entrambi i passaggi sono regolati da orari precisi, indicati al momento della prenotazione o al momento dell’arrivo.

Il check out in hotel: orari e regole

Negli hotel il check out è una procedura chiara e regolamentata. L’orario entro cui lasciare la stanza è indicato nella conferma di prenotazione, sul sito ufficiale e spesso anche nei documenti disponibili in camera. In genere la fascia oraria va dalle 10 alle 12, ma il termine massimo può variare a seconda della categoria della struttura e della stagione.

Superare l’orario stabilito, anche di poco, può comportare un addebito supplementare o una penale. Per questo, se si ha bisogno di restare più a lungo, è importante comunicarlo con anticipo, già in fase di prenotazione o al check in.

Alla partenza, in genere si passa dalla reception per saldare eventuali spese extra, riconsegnare la scheda o le chiavi e ricevere la fattura. In alcuni casi il pagamento avviene in automatico, ma resta buona norma avvisare sempre il personale del proprio check out.

B&B e case vacanza per maggiore flessibilità

Nelle strutture extra-alberghiere come b&b, affittacamere o appartamenti in affitto breve (inclusi quelli prenotati tramite Airbnb ad esempio), il check out è spesso meno formale. L’orario per lasciare la stanza o l’appartamento viene comunque indicato al momento della prenotazione o comunicato via messaggio, ma la gestione è più diretta e personale.

Proprio grazie a questo rapporto più immediato con il gestore, è spesso possibile chiedere modifiche all’orario di partenza e spostare di poco il check out. Queste modifiche non sono dovute, perché dipende sempre dalla disponibilità, dagli orari per le pulizie o dall’arrivo di altri ospiti, per questo è bene richiederle il prima possibile. Nelle strutture, camere e case extra-alberghiere, al momento del check out, spesso basta chiudere la porta e avvisare con un messaggio o tramite l’app, senza un incontro di persona con il personale. In molte strutture ormai l’ingresso è automatizzato con codici o serrature smart, e il processo sia di entrata che di uscita avviene in modo del tutto autonomo.

E i bagagli?

Non è raro dover lasciare la camera o l’appartamento al mattino, pur avendo il treno o l’aereo solo in serata. In hotel, è facile lasciare i bagagli al deposito e tornare a riprenderli qualche ora dopo. Alcune strutture consentono anche l’accesso a docce o spogliatoi per chi ha tempo da trascorrere prima della partenza, sempre a seconda della disponibilità.

Nelle case vacanza, invece, la possibilità di lasciare i bagagli dipende dall’organizzazione del proprietario o del gestore perché non sempre il personale può garantire lo spazio o una presenza per il recupero delle borse. Se non è previsto un deposito, può essere utile informarsi su locker o servizi di deposito bagagli in città, disponibili in molte stazioni o nei pressi dei centri storici.

Ritardi e penali: cosa sapere

Uscire dalla stanza oltre l’orario previsto può comportare costi aggiuntivi. Molti hotel applicano una tariffa extra, variabile in base al ritardo e alla politica della struttura. Le condizioni sono spesso disponibili nei materiali informativi presenti in camera o consultabili in reception. Per evitare sorprese, è buona norma verificare questi dettagli in anticipo e richiedere sempre una ricevuta dettagliata al momento del pagamento finale.

Cos’è il late check out

Il servizio di late check out consente di trattenere la camera oltre l’orario standard, spesso fino al pomeriggio. Non è sempre incluso nel prezzo del soggiorno e deve essere richiesto e concordato con la struttura, con un possibile supplemento.

Può rivelarsi utile per chi ha voli serali, appuntamenti di lavoro nel pomeriggio o semplicemente desidera godere dell’ultima giornata senza dover liberare subito la stanza. Alcuni hotel, su disponibilità, permettono il check out entro le 14 senza costi aggiuntivi, offrendo maggiore flessibilità.

Il check out anticipato

In caso di partenza prima del termine previsto del soggiorno, è possibile che l’albergo applichi condizioni diverse. Alcune strutture prevedono un rimborso parziale, altre una penale in caso di cancellazione non giustificata.

Per sapere con esattezza cosa prevede la propria prenotazione, è bene leggere attentamente le condizioni sul sito ufficiale o chiedere informazioni direttamente in reception, sia al momento della prenotazione sia durante il soggiorno.

Il check out online

Sempre più strutture offrono il check out online, una soluzione pratica che consente di evitare code alla reception e concludere il soggiorno in modo più veloce. Il servizio può essere disponibile via app, tramite link inviato via mail o comunicando l’intenzione alla reception in anticipo. In questi casi, la ricevuta o la fattura viene inviata direttamente all’indirizzo e-mail fornito. Una modalità semplice e comoda, soprattutto per chi ha tempi stretti o ha già saldato tutto in anticipo.