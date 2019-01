5 cose da fare nelle vacanze invernali per stare bene

editato in: da

Praticare sport

Dopo mesi passati a una scrivania è il momento di muoversi. Approfittate delle vacanze per fare attività fisica, il vostro corpo ne beneficerà. In inverno nelle località innevate non si può fare a meno di sciare, ma questo non è l’unico sport invernale che è possibile praticare. Provate il pattinaggio su ghiaccio, il bob o lo snowboard, solo per citare alcune alternative, sono attività altrettanto divertenti, spesso trascurate dai fedelissimi degli sci. Se non siete esperti, affidatevi a degli istruttori competenti, ne va della vostra salute.

Stare a contatto con la natura

Se avete scelto una località di montagna, la tentazione di stare su una poltrona accanto al camino è forte, ma le vacanze invernali sono una buona occasione per stare a contatto con la natura, a tutto vantaggio della propria salute. Via libera dunque a passeggiate, trekking e alle ciaspolate sulla neve. Non avete mai fatto una ciaspolata? Si tratta di una passeggiata sulla neve con delle apposite racchette. Semplici da utilizzare, sono adatte a tutti, anche ai bambini, e rappresentano un buon modo per esplorare il paesaggio.

Allargare conoscenze e orizzonti

Allargate i vostri orizzonti conoscendo usi, costumi e tradizioni del luogo in cui siete in vacanza. Per esempio, il metodo più semplice per conoscere i prodotti enogastronomici e di artigianato locale è quello di andare nelle fiere e nelle sagre di paese. Non fatevi scappare l’opportunità di visitare i negozi tradizionali, potrebbero riservare piacevoli sorprese. Non tornate a casa senza aver visitato i luoghi di interesse culturale e senza aver assaggiato piatti tipici, cibo e bevande del luogo, sarebbe un vero peccato!

Depurare l’organismo

Niente di meglio di vedere cadere dei fiocchi di neve quando si è immersi una vasca di acqua calda o sbirciando il paesaggio direttamente dall’oblò di una sauna. Un percorso termale o anche solo qualche minuto in una sauna rilassa corpo e mente, oltre a depurare l’organismo. Non è detto che dove passerete la vacanza ci sia un impianto termale, ma l’hotel dove avete prenotato molto probabilmente dispone di una SPA, trovate il tempo per andarci e rilassarvi, è un modo semplice e piacevole per prendersi cura del proprio benessere fisico e mentale.

Tempo per sé stessi

In vacanza non ci sono scuse: staccate con lavoro e impegni vari, prendetevi del tempo solo per voi stessi e per le cose che vi piace fare. Quante volte avete detto che avreste voluto leggere quel certo libro, dipingere, scrivere, nuotare, andare a correre o al cinema? Ora è il momento di farlo. Coltivate i vostri hobby, vi aiutano a vivere meglio. Imparare a dire “no” qualche volta e a non far scandire il vostro ritmo dalle lancette dell’orologio, a tutto vantaggio della qualità della vostra vita.

Viaggiare permette di allargare i propri confini mentali e di scoprire angoli di mondo mai visti. Per essere sicuri che non ci siano imprevisti a rovinare il vostro viaggio, è una buona idea sottoscrivere una polizza assicurativa. Per partire senza pensieri, SìViaggiare è l’assicurazione di Reale Mutua che copre gli inconvenienti che si possono incontrare viaggiando in Italia e all’estero. Protegge infatti sia il viaggiatore sia ciò che porta con sé durante il viaggio, in modo da non doversi trovare in difficoltà lontano da casa. Si potrebbe infatti aver bisogno di una medicina o di assistenza medica, come anche trovarsi nella spiacevole situazione di aver smarrito i bagagli o la carta di credito, o ancora di subire un furto o dover disdire il viaggio all’ultimo minuto. Per tutti gli imprevisti SìViaggiare è la soluzione giusta.

