Fonte: iStock Wangfujing street, la via dello shopping a Pechino

Conosciuta anche come la “Strada d’Oro”, Wangfujing Street è una delle vie commerciali più popolari e frequentate di Pechino. Si estende per circa due chilometri attraverso il distretto centrale di Dongcheng, collegando Changan Avenue, a sud, con il Museo Nazionale d’Arte della Cina, a nord.

Punto di riferimento imprescindibile per lo shopping, la cultura e la gastronomia, questa via iconica attira ogni giorno qualcosa come 600.000 visitatori, tra residenti e turisti internazionali, un numero che raddoppia nei periodi di festa e durante i grandi eventi nazionali.

La sua storia, così come il suo nome che significa “Pozzo delle Residenze Reali”, risale all’epoca imperiale, quando in questa zona si trovavano alcune residenze aristocratiche (wangfu) e un antico pozzo d’acqua dolce (jing). Da allora, la via ha conosciuto una trasformazione costante, diventando una delle arterie commerciali più importanti della capitale cinese. Negli anni ’80, con l’apertura della Cina al commercio e agli investimenti internazionali, ha ulteriormente rafforzato il suo ruolo di centro nevralgico per lo shopping e il turismo.

Oggi Wangfujing Street non è solo un luogo dove fare acquisti di ogni genere, ma un vero e proprio microcosmo della cultura e della modernità cinese. Tra l’eleganza delle boutique di lusso, il fascino delle botteghe storiche e l’autenticità della cucina locale, una passeggiata lungo Wangfujing, ormai completamente pedonalizzata, rappresenta un’immersione nella vivacità della città, tra luci scintillanti, sapori sorprendenti e una storia che continua a evolversi.

Il paradiso pechinese dello shopping

Qui si trovano quasi 300 negozi, tra cui alcuni dei più antichi e rinomati del paese, considerati veri simboli dell’artigianato e della cultura di Pechino:

Shengxifu Hat Store: con oltre un secolo di storia, questo negozio ha fornito cappelli a importanti leader cinesi come Mao Zedong e Zhou Enlai e tuttora la sua eccellente lavorazione artigianale attira clienti da tutto il mondo.

con oltre un secolo di storia, questo negozio ha fornito cappelli a importanti leader cinesi come Mao Zedong e Zhou Enlai e tuttora la sua eccellente lavorazione artigianale attira clienti da tutto il mondo. Tongshenghe Shoes Store: specializzato in scarpe di panno e accessori tradizionali, è un punto di riferimento per chi cerca calzature su misura di altissima qualità.

specializzato in scarpe di panno e accessori tradizionali, è un punto di riferimento per chi cerca calzature su misura di altissima qualità. Ruifuxiang Silk & Cotton Shop: è un paradiso per gli amanti della seta, dove è possibile acquistare tessuti pregiati e farsi confezionare abiti su misura, tra cui il tradizionale qipao.

è un paradiso per gli amanti della seta, dove è possibile acquistare tessuti pregiati e farsi confezionare abiti su misura, tra cui il tradizionale qipao. Gongmei Mansion: il più grande centro dedicato all’artigianato di Pechino, offre una vasta selezione di gioielli, oggetti in giada e prodotti d’arte tradizionali come il cloisonné e l’intaglio dell’avorio.

Accanto a queste storiche attività, Wangfujing ospita anche numerose boutique di marchi internazionali e popolari centri commerciali. Tra i più rinomati:

Beijing APM: un moderno centro commerciale nato sulle fondamenta del vecchio mercato Dong’an, che oggi ospita brand di lusso internazionali.

un moderno centro commerciale nato sulle fondamenta del vecchio mercato Dong’an, che oggi ospita brand di lusso internazionali. Malls at Oriental Plaza: un vasto complesso che include sette aree tematiche dedicate alla moda, alla tecnologia e ai beni di lusso, diventato un punto di riferimento per i giovani e per gli amanti dello shopping esclusivo.

un vasto complesso che include sette aree tematiche dedicate alla moda, alla tecnologia e ai beni di lusso, diventato un punto di riferimento per i giovani e per gli amanti dello shopping esclusivo. Xinhua Bookstore: un’imponente libreria di dieci piani dove gli appassionati di lettura possono trovare una vasta selezione di testi, anche in lingua originale, oltre a strumenti musicali e oggetti di artigianato culturale.

Ristoranti e locali per tutti i gusti

Oltre a essere il paradiso pechinese dello shopping, Wangfujing vanta anche la presenza di numerosi ristoranti dove gustare il meglio della cucina tradizionale cinese.

Donglaishun Restaurant: fondato nel 1903, celebre per il suo hot pot di montone, una pietanza raffinata e saporita, perfetta per le serate invernali.

fondato nel 1903, celebre per il suo hot pot di montone, una pietanza raffinata e saporita, perfetta per le serate invernali. Quanjude: è famoso per l’anatra arrosto, una delle specialità da assaggiare assolutamente durante un soggiorno a Pechino.

è famoso per l’anatra arrosto, una delle specialità da assaggiare assolutamente durante un soggiorno a Pechino. Wuyutai Tea Shop: attivo dal 1887, è noto per il suo pregiato tè al gelsomino e molto apprezzato sia dagli intenditori che dai semplici appassionati di infusi.

attivo dal 1887, è noto per il suo pregiato tè al gelsomino e molto apprezzato sia dagli intenditori che dai semplici appassionati di infusi. Yong’an tang Herb Store: è una rinomata erboristeria in attività dai tempi della dinastia Ming, dove si possono trovare anche le più ricercate medicine tradizionali cinesi.

La Cattedrale di San Giuseppe

Uno degli edifici più imponenti di Wangfujing Street è la Cattedrale di San Giuseppe, conosciuta anche come Chiesa Cattolica di Wangfujing o Chiesa dell’Oriente. Costruita nel 1655 dai missionari Ludovicus Buglio e Gabriel de Magalhaens su un terreno concesso dall’imperatore Shunzhi, è da sempre un punto di riferimento per la comunità cattolica cinese. Nel corso dei secoli, ha subito numerose ricostruzioni a causa di terremoti, incendi e rivolte, fino a essere restaurata nel 1905 con il contributo di Francia e Irlanda. Oggi, la chiesa rappresenta un perfetto equilibrio tra l’architettura romanica europea e lo stile tradizionale cinese, con la sua struttura in mattoni grigi che fonde elementi culturali occidentali e orientali.

Wangfujing Snack Street

A sud del popolare Haoyou World Mall, un imponente arco in stile tradizionale alto oltre dieci metri segna l’ingresso alla Wangfujing Snack Street un caleidoscopio di bancarelle e locali che offrono una straordinaria varietà di street food, tappa obbligata per chi desidera assaporare specialità culinarie provenienti da ogni angolo della Cina. Fin dal primo passo all’interno di Wangfujing Snack Street, l’atmosfera vibrante cattura i visitatori con aromi avvolgenti, insegne colorate, lanterne rosse e il vociare entusiasta dei venditori intenti a promuovere le loro prelibatezze. E tra uno spiedino e un dolce al caramello, non mancano spettacoli ispirati all’opera di Pechino ed esibizioni acrobatiche che aggiungono un tocco di fascino in più a quello che è uno dei luoghi più stupefacenti della capitale cinese.

La Wangfujing Snack Street si sviluppa in tre aree distinte, ognuna con un’offerta gastronomica differente. Nella prima parte, si respira l’essenza della Cina intera, con più di cinquecento specialità regionali. Dai succhi fermentati di fagioli ai dolci di riso al vapore, dalle sfogliatine croccanti di Pechino ai celebri spiedini di agnello dello Xinjiang, i sapori si mescolano in un turbinio di gusti e consistenze. Per chi ama le esperienze culinarie forti, non mancano prelibatezze decisamente fuori dal comune, come gli spiedini di scorpioni fritti, stelle marine e cavallette arrostite.

Più avanti l’atmosfera cambia e si entra nell’area delle specialità musulmane. Qui la carne di manzo e montone è la protagonista, preparata secondo le antiche ricette halal. Le trippa di pecora o maiale, il budino di tofu e il pollo brasato nello stile dello Xinjiang sono solo alcune delle specialità che si possono assaporare, accompagnate dal fragrante pane locale, il nang. Il profumo delle spezie orientali pervade l’aria, trasportando i visitatori in un angolo remoto della Cina, pur senza mai lasciare Pechino.

Per una pausa rilassante e raffinata, perfetta per chi desidera concludere il proprio viaggio gastronomico in un’atmosfera più intima, non manca una tradizionale sala da tè. Qui, in un ambiente elegante, si possono sorseggiare tè pregiati e vini locali mentre le note melodiose dell’opera di Pechino avvolgono la sala in un’armonia senza tempo.