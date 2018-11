La magia del Natale a Bressanone: il mercatino e lo show musicale

editato in: da

L'Hofburg, il Museo Diocesano di Bressanone è una vera istituzione. Fondato nel 1901 – e sede d'importanti collezioni d'arte medievale e rinascimentale, d'arte barocca e del XIX-XX secolo

Ha debuttato in anteprima in Italia questo show nuovo e unico, una fiaba di Natale fatta di effetti 3D, di luci, di colori e di una storia magica. Natalie è una semplice cameriera intrappolata nella sua routine, una sognatrice con sogni di libertà e d’avventura. Trascorre le sue giornate pulendo, spolverando e spazzando le ampie sale del Palazzo e del cortile ma un bel giorno, spolverando di nascosto una statua di un Asburgo, innesca il “Grande Meccanismo” che risveglia il Signor Hofburg, l’anima del Palazzo che da 200 anni dorme. Da quel momento inizia la sua grande avventura, un susseguirsi d’incontri inattesi con personaggi magici e giochi divertenti, corse nel palazzo e voli in aria, canti e balli tra luci e musiche meravigliose.

Solo a Bressanone si può ammirare questo straordinario spettacolo di formato mondiale, con tanti artisti della città e dell’Alto Adige: con il Natalie Light Musical Show, lo spettatore viene messo al centro di una proiezione che è un racconto d’immagini, musiche e parole. In scena fino al 6 gennaio all’interno nella splendida cornice dell’Hofburg, i biglietti possono essere acquistati sul sito.

Ma non è, questo, l’unico appuntamento del Natale a Bressanone. Nell’incantevole scenario di Piazza Duomo, fino al 6 gennaio (tutti i giorni, ad accezione del 25 dicembre) è possibile visitare il tradizionale mercatino di Natale, uno dei più caratteristici d’Italia. Trentasei casette di legno mettono in mostra specialità dell’artigianato e della gastronomia locale, mentre i bambini si divertono sulla pista di pattinaggio di Piazza Vescovile o sull’antica giostra a vapore.

Incorniciato dal Duomo, dalla chiesa parrocchiale di San Michele e dal municipio, il mercatino di Natale di Bressanone è tutto un susseguirsi di statuine in legno, di presepi, di oggetti di terracotta realizzati a mano, di palle di vetro soffiato, di idee regalo in puro stile tirolese e di decorazioni natalizie, avvolte dal profumo delle specialità gastronomiche della Valle Isarco.

Senza dimenticare gli eventi: concerti, mostre, visite guitate e giri in carrozza, paerte di un fitto programma che può essere consultato online, sul sito dedicato.