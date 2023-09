Benvenuti nel “villaggio floreale più bello d’Europa”

Content Writer specializzata nel Travel. Per me il successo è fare da grandi ciò che si sognava da bambini e se scrivo ed emoziono l’ho raggiunto.

Fascino tirolese, appellativi come “il villaggio floreale più bello d’Europa” e “il più bel paese dell’Austria”, fanno di Alpbach una meta da segnare nella lista dei prossimi viaggi, un’oasi di relax inserita in uno scenario da fiaba.

È un paesino davvero grazioso, con le casette in legno adornate dai balconi fioriti, a 1000 metri d’altezza, e dista circa 200 chilometri da Bolzano e una sessantina da Innsbruck.

Bellezza alpina in ogni stagione

Perfetto per chi desidera dimenticare lo stress e trascorrere piacevoli momenti al cospetto della montagna in assoluta tranquillità, Alpbach conta 2500 abitanti, 20 case tipiche dei tradizionali villaggi di montagna e un centinaio di fattorie, una suggestiva chiesetta, pochi negozi e ristoranti (tra cui il Postalm Alpbach, in stile rustico, nel cuore del paese).

Qui la natura è protagonista in ogni stagione, le mucche pascolano serene, l’acqua fresca sgorga dalle fontane e coloratissimi fiori danno quel tocco magico in più: sembra proprio di ritrovarsi in una cartolina!

Siamo poi nel paradiso delle escursioni, delle gite in bicicletta e a cavallo, di chi ama praticare attività sportive all’aria aperta, e dei laghi: imperdibile, a questo proposito, il percorso che raggiunge il Lago alpino Reither See con una camminata di un’ora e mezza oppure dieci minuti di auto, dove sdraiarsi al sole oppure concedersi un rilassante giro in pedalò.

Ma non soltanto: altrettanto fantastici sono il Reintaler See (tra i più caldi e balneabili del Tirolo) che dista tre ore a piedi o venti minuti di auto e che si trova nei pressi del caratteristico Museo delle Fattorie Tirolesi, e il Berglsteinersee, immerso in un romantico paesaggio boschivo tra canneti e splendidi giochi di luci e ombre.

A un’ora di macchina da Alpbach sorprende la fragorosa Cascata Grawa che si getta da 180 metri: subito al di sotto, ecco una piattaforma panoramica con sdraio di legno su cui stendersi per respirare a pieni polmoni l’aria intrisa d’acqua e trarne giovamento per il corpo e per lo spirito.

In più, a cinque minuti, si trova anche la funivia che conduce quasi alla vetta del Monte Wiedersbergerhorn e il panorama alpino è davvero eccezionale. Una volta a destinazione, le possibilità sono molte: raggiungere la cima con un breve percorso a piedi e lasciarsi incantare da una superba vista su Alpbach, bere qualcosa di caldo o gustare i piatti tipici in uno dei locali in stile alpino che sono vere e proprie “terrazze sulle Alpi”, fare trekking immersi nella natura incontaminata, divertirsi sull’Alpine Coaster, che ha inizio a 1.845 metri di altitudine presso la stazione a monte della cabinovia Wiedersbergerhorn. Le slitte a due posti possono raggiungere velocità fino a 40 km/h scendendo per 134 metri di dislivello attraverso due salti e due curve a 360°.

In inverno, invece, il delizioso paesino e i suoi dintorni si trasformano nel regno dello sci: lo Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau unisce le aree sciistiche della valle Alpbachtal e della Wildschönau con ben 113 chilometri di piste favolose e tre piste per discese mozzafiato con lo slittino.

Come arrivare ad Alpbach

Ci sono varie opzioni per raggiungere il “villaggio floreale più bello d’Europa” e rimanerne estasiati: in auto, il modo migliore è percorrere l’A4 e l’A45 e, poi, l’A12 con uscita Kramsach.

In treno, invece, è possibile scendere alle stazioni di Worgl oppure Jenbach e poi salire sui bus locali per Alpbach.

Scendendo in aereo o con Flixubs a Innsbruck, potete prendere un treno per Brixlegg e proseguire con autobus fino a destinazione.