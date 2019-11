5 esperienze da vivere in Texas, tra grattacieli ultramoderni e le terre del vecchio West

editato in: da

Lo stato del Texas, con i suoi quasi 700.000 mq di estensione, è un territorio magnifico che regala un’infinità di attrattive e di paesaggi da ammirare: montagne, deserti, metropoli, foreste e spiagge. Numerosi luoghi di interesse, due fusi orari, la natura che qui è un autentico spettacolo: non manca nessun ingrediente per vivere una vacanza da sogno nelle terre del vecchio West.

Per aiutarvi a superare l’imbarazzo della scelta, abbiamo selezionato per voi 5 esperienze che non potete perdere durante un soggiorno in terra texana.

Passeggiare lungo il San Antonio

Nella contea di Bexar merita una visita la città di San Antonio, il secondo centro urbano più grande del Texas. Rispetto ad Austin e a Dallas, ha saputo conservare tutto il fascino del suo passato con notevoli edifici di importanza storica come, ad esempio, il sito della battaglia di Alamo.

Una passeggiata lungo il fiume San Antonio, cuore pulsante della città, vi permetterà di immergervi in una vivace atmosfera arricchita da negozi, bar, ristoranti e hotel.

Andare a Austin

Un viaggio in Texas senza visitare la capitale, Austin, non sarebbe completo. Lo skyline è impreziosito da imponenti grattacieli tra cui spiccano il 360 Condominiums, il più alto con i suoi 160 metri, e la Forest Bank Tower con i suoi 157 metri, l’offerta museale è davvero importante e la città conta ben 3 laghi nel perimetro urbano: il Town Lake, il Lago Austin e il Lago Walter E. Long.

Da non perdere anche lo State Capitol e il Campidoglio.

Scoprire il Big Bend

Al confine con il Messico, il parco nazionale Big Bend, dove scorre il Rio Grande, affascina per la bellezza dei suoi paesaggi lunari e permette di praticare numerose attività tra cui escursioni, percorsi panoramici, gite in canoa lungo il corso del fiume.

Una fantastica riserva naturale occupata al 90% da deserto che racconta la storia del Vecchio West.

Assaggiare il brisket

Per immergervi nella vera atmosfera texana, assaggiate il brisket, ben più che un semplice “pezzo di carne”:una vera e propria filosofia di vita.

Il brisket è il petto del manzo da cuocere sul barbecue a fuoco lento e da spalmare con un’appetitosa miscela di spezie per un risultato unico.

Visitare Dallas

La visita del Texas non può prescindere da Dallas, una delle metropoli più alte e moderne del mondo, con un vivace centro all’avanguardia, quartieri caratteristici, verdi parchi e interessanti musei.

Ospita opere architettoniche di primo livello, grattacieli ultramoderni e una delle più importanti collezioni di architettura art-decò. Da non perdere il Dallas Arts District, il quartiere dell’arte con musei, chiese e sale concerti.