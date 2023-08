Entrando in questo tunnel puoi fare un viaggio psichedelico in un altro universo

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Quante esperienze possiamo vivere viaggiando? Tante, troppe. E non basterebbe un solo articolo per elencarle tutte. Possiamo, per esempio, scoprire le culture del mondo attraverso i sapori locali, lasciarci avvolgere dai profumi e dagli odori, abbandonarci a visioni emozionanti e senza fiato. Possiamo sperimentare avventure adrenaliniche e avvincenti, oppure lasciarci contagiare dal ritmo slow.

Sono davvero tante le cose che possiamo fare quando partiamo alla scoperta del mondo e tutte, questo è chiaro, sono destinate a lasciare un segno indelebile nel cuore e nei ricordi. Ma se è un’esperienza davvero unica, e uguale a nessun’altra, che volete vivere allora c’è solo un posto da raggiungere il prima possibile.

La destinazione di oggi è Shanghai, la grande e popolosa città cinese, nonché la più grande del Paese intero. Proprio qui, infatti, è possibile salire a bordo di un tram e attraversare un tunnel delle meraviglie che vi permetterà di fare un viaggio psichedelico in un altro universo. Preparate le valigie: il Bund Sightseeing Tunnel vi sta aspettando.

Un’esperienza psichedelica a Shanghai

Shanghai è una di quelle destinazioni che tutti dovremmo raggiungere almeno una volta nella vita. La metropoli cinese situata sulla costa centrale, infatti, è un concentrato di attrazioni imperdibili volte a soddisfare tutti gli amanti dell’intrattenimento, ma non solo. Passato e futuro, qui, vivono e convivono in maniera esemplare: da una parte c’è il Bund, il quartiere più caratteristico della città che ospita gli edifici storici e le testimonianze del passato, dall’altra invece è possibile ammirare il futuristico distretto di Pudong, con i grattacieli che sfiorano il cielo e le strutture avveniristiche.

Non mancano, ovviamente, polmoni verdi urbani con i rimandi più autentici alla cultura cinese, come il Giardino del Mandarino Yu che ospita padiglioni, laghi e zone verdeggianti.

Insomma, le cose da fare e da vedere qui sono tantissime e tutte, è evidente, sono destinate a lasciare senza fiato. Ma se è un’esperienza unica e strabiliante che volete vivere una volta arrivati nella metropoli, allora, non potete perdervi quella offerta dal Bund Sightseeing Tunnel. Si tratta di una galleria davvero particolare che collega Bund e Pudong e che si snoda per appena 650 metri.

Ma guai a considerarla una semplice galleria di collegamento, perché il Bund Sightseeing Tunnel offre un’esperienza al di fuori dall’ordinario, un viaggio psichedelico che, in pochi minuti, trasporta i viaggiatori in un altro universo.

Dentro il tunnel delle meraviglie

Per attraversare la galleria di collegamento tra Bund e Pudong è necessario salire a bordo di un tram futuristico con ampie vetrate trasparenti che viaggia su rotaie da una stazione o dall’altra. Una volta a bordo è possibile intraprendere un viaggio unico e straordinario che catapulta gli avventurieri in un microcosmo fatto di luci a neon, flash stroboscopici e suoni avveniristici.

Le pareti della galleria, infatti, ospitano tutta una serie di proiezioni che si alternano e si susseguono una dopo l’altra fino a creare degli universi paralleli che si fondono e si confondono tra loro avvolgendo e stordendo i sensi. Il viaggio dura poco più di 5 minuti, ma quelli bastano a segnare una delle esperienze più bizzarre di una vita intera.

Se volete perdervi e immergervi in questo tunnel allucinogeno non vi resta che recarvi in una delle due stazioni, Chenyi Square a Bund e Lujiazui a Pudong, e affrontare un viaggio indimenticabile.