Fonte: iStock Le destinazioni più spettacolari al mondo dove correre

C’è chi ama viaggiare camminando, c’è chi preferisce farlo con un camper e chi, invece, i paesaggi li scopre indossando scarpe da corsa. Viaggiare e correre sono due passioni che si sposano bene, uno sport appagante che, quando vissuto in location mozzafiato, diventa un’esperienza unica sia per il corpo che per la mente. Correre lungo questi percorsi, non solo mette alla prova la propria resistenza fisica, ma offre anche una connessione più profonda con la natura e con gli scenari che ci circondano.

Ma quali sono i trail running più spettacolari al mondo? Se state cercando la prossima destinazione dove mettervi alla prova, questi sono i nostri consigli!

Chamonix, Francia

Impossibile parlare dei trail running più spettacolari del mondo e non citare Chamonix, considerata la mecca di questo sport. Immersa nel cuore delle Alpi francesi, Chamonix può rappresentare un sogno che si avvera: d’altronde, correre sotto l’imponente Monte Bianco è un’esperienza indimenticabile. E poi le viste, tra ghiacciai, cime svettanti e valli profonde, ripagano sicuramente ogni fatica.

A Chamonix si svolge il leggendario Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) e, in generale, la regione offre diversi sentieri, alcuni considerati difficili a causa delle salite rapide e delle discese veloci. Se siete corridori esperti, le viste mozzafiato sulla montagna più alta dell’Europa occidentale sono sicuramente la meta adatta a voi.

Piramidi di Giza, Egitto

Il Cairo non è una meta amata solamente dagli appassionati di storia e del relax, ma anche da chi unisce viaggio e corsa. Una volta lasciato il traffico e lo smog della città, si può correre lungo un percorso lungo 19 chilometri che attraversa le dune e le strade poco trafficate intorno alle Piramidi di Giza. Mappato per la prima volta in occasione della mezza maratona inaugurale delle Piramidi nel 2019, il percorso è diventato un faro per i runner in cerca di una sfida e di un contatto con la storia. Il tracciato permette ai partecipanti di correre letteralmente nella storia all’ombra dell’ultima meraviglia sopravvissuta del mondo antico.

Se farete questa esperienza, ricordate di tenere le piramidi a vista, poiché la distesa non segnalata del deserto può far perdere rapidamente l’orientamento!

Fonte: iStock

Il Parco Naturale di Montseny, Spagna

Unendo bellezza naturale, percorsi impegnativi e vicinanza alla città, il Parco Naturale del Montseny è una tappa obbligata per gli amanti della corsa che stanno organizzando un viaggio nella regione spagnola della Catalogna. Il parco, situato a un’ora da Barcellona, è considerato uno dei luoghi più suggestivi per il trail running e, riconosciuto Riserva della Biosfera dall’UNESCO, offre incredibili paesaggi montuosi, foreste lussureggianti e sentieri impegnativi.

Se volete partecipare a una gara locale, qui viene organizzata l’Ultra Montseny, mentre se volete mettervi alla prova, raggiungete le cime del Turó de l’Home o del Matagalls: verrete ripagati da viste pazzesche.

Table Mountain, Sudafrica

Andiamo ora in Sudafrica, dove la Table Mountain offre numerosi sentieri per i runner in cerca di panorami mozzafiato. Situata a Città del Capo e affacciata sull’Oceano Atlantico, sale fino 1.086 metri per poi appiattirsi completamente in cima, formando un altopiano lungo 3,2 chilometri: è da questa caratteristica che deriva il nome, “Montagna Piatta”.

Il percorso da fare si chiama Platteklip Gorge Trail che, partendo dalla Tafelberg Road, si snoda a ovest di Maclear’s Beacon, il punto più alto della montagna. La salita è ripida, ma i diversi punti panoramici rendono la sfida estremamente appagante. Una volta arrivati in cima, se troppo stanchi, potreste valutare di prendere la funivia.

Torres del Paine, Cile

Montagne dalle cime innevate, laghi turchesi e maestosi ghiacciai, correre nel Parco Nazionale Torres del Paine in Cile è un’esperienza che ricorderete per tutta la vita. La sua posizione remota garantisce sentieri tranquilli e l’opportunità di immergervi completamente nella bellezza del paesaggio, selvaggio e incontaminato.

Correrete circondati dalle famose torri di granito che, insieme ai laghi dai colori unici, creano uno scenario perfetto e suggestivo dove allacciare le scarpe e partire. Annualmente, inoltre, viene organizzata l’Ultra Paine, una gara che attira corridori provenienti da tutto il mondo, desiderosi di affrontare le sfide imposte da un territorio come quello della Patagonia.

Fonte: iStock

Haleakala National Park, Hawaii

Infine, tra i luoghi più spettacolari dove correre citiamo il Parco Nazionale Haleakala alle Hawaii. Questo è suddiviso in due aree ben distinte, dove i panorami cambiano offrendo una varietà che renderà la vostra corsa entusiasmante a ogni passo: da una parte il Distretto della Vetta, che comprende il vulcano dormiente omonimo e una valle, e il Distretto Costiero, caratterizzato invece da foreste di bambù e imponenti cascate.

Tra i percorsi più amati c’è lo Sliding Sands Trail nel Distretto della Vetta: si tratta di un sentiero impegnativo, lungo 17,7 chilometri, che inizia in cima al vulcano Haleakala e scende nella valle dove, se volete, potrete risalire fino alla vetta per correre lungo la seconda metà del percorso.