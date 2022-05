Le strade costiere più spettacolari del mondo sono queste tre

I viaggi on the road ci affascinano da sempre perché è proprio su ruote che possiamo percorrere strade suggestive e affascinanti, che a ogni chilometro ci restituiscono visioni quasi incantate.

Dalla Svizzera alla Germania, passando per l’Italia e arrivando fino in Irlanda troviamo quelli che sono gli itinerari più celebri da percorrere in auto. Tuttavia è in Francia che si snodano le strade costiere più spettacolari del mondo, e sono tre.

Stiamo parlando delle Trois Corniches, le storiche, leggendarie e panoramiche strade sinuose che permettono di ammirare i panorami più belli della Costa Azzurra, quelli che alternano distese di mare che si perdono all’orizzonte, cieli tersi, cittadine arroccate su massicci montuosi e dimore eccezionali.

Allacciate le cinture, si parte!

Les Trois Corniches: viaggio on the road sulla Costa Azzurra

Sono storiche e leggendarie, sono sinuose e panoramiche e lasciano senza fiato a ogni chilometro percorso. E sono così belle che non basterebbero tutti gli aggettivi elencati fino a questo momento per descriverle. Perché Les Corniches non si possono immaginare, ma solo vivere.

Queste tre strade, che collegano la città di Nizza a quella di Mentone su tre diversi livelli, si trasformano nel palcoscenico di spettacoli unici e grandiosi, quelli che appartengono a uno dei territori più eleganti, raffinati e suggestivi della Francia e del mondo intero.

Da percorrere in auto, non senza soste panoramiche, queste tre strade permettono di scoprire le più belle località balneari della costa, di ammirare le mille sfumature d’azzurro del mare e del cielo, le cittadine arroccate sulle rupi e la fitta e lussureggiante vegetazione che ricopre le montagne.

Le strade panoramiche della Costa Azzurra, dicevamo, sono tre e gli abitanti del luogo le distinguono in bassa, media e grande. Scopriamole tutte.

La strada bassa

Il viaggio su Les Trois Corniches francesi comincia dalla strada bassa, quella che permette un incontro ravvicinato con il mare, con le spiagge e con gli eleganti stabilimenti balneari che caratterizzano la costa.

Questa strada, che porta da Nizza a Mentone, o viceversa, si snoda su un livello molto basso che ci permette di godere dei dettagli che caratterizzano questo tratto di territorio. Non solo spiagge e mare, ma anche dimore lussuose che hanno fatto la storia della Belle Epoque.

La strada media

Ci spostiamo ora sulla strada media, posizionata tra la strada bassa e quella grande. Questo percorso a metà altezza, che si snoda tra le scogliere della Costa Azzurra e ci permette di osservare le splendide cittadine che caratterizzano i litorali da un’altra prospettiva.

Da una parte troviamo il mare, sempre azzurro e meraviglioso, dall’altra una lussureggiante vegetazione sempre verde. È questo il percorso migliore da intraprendere per chi vuole scoprire le cittadine che dominano dall’alto, come il villaggio di Eze.

La strada grande

Ultima, ma non per importanza, è sua maestà: la strada grande. Questo percorso è probabilmente il più celebre, affascinante e suggestivo de Les Trois Corniches. Ma è anche il più antico, la sua costruzione, infatti, è avvenuta per volere di Napoleone I.

La strada grande è situata a un’altezza che supera i 400 metri e regala la sensazione di un viaggio sospeso tra cielo e mare.

Selvaggio e sinuoso, questo percorso on the road garantisce visioni sublimi che lasciano senza fiato a ogni chilometro.