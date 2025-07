Fiume (o Rijeka) in Croazia non è la classica cittadina di passaggio, ma un vero punto di riferimento per chi desidera andare al mare a poche ore dall'Italia

Tra il mare e la montagna, Rijeka – o Fiume, come la conosciamo in italiano – è una città croata che ha un’anima vivace, portuale e culturale, ma quando la bella stagione si allunga dalla primavera fino all’autunno mostra un altro volto: quello delle sue spiagge. A pochi minuti dal centro, lungo la costa, si susseguono baie e calette molto diverse tra loro, frequentate da sportivi, famiglie, coppie o chi cerca semplicemente un angolo tranquillo per tuffarsi nell’Adriatico. Ecco alcune delle spiagge più belle di Fiume in Croazia, ognuna con la sua atmosfera (e le sue particolarità, tutte da scoprire, dobbiamo dire).

Sablićevo

Per molti è la spiaggia simbolo di Fiume, in Croazia, un punto di ritrovo storico che conserva ancora un fascino d’altri tempi. È a pochi minuti dal centro, lungo la strada costiera verso est, e risale ai tempi in cui Rijeka stava iniziando a svilupparsi come meta balneare. La riva di ghiaia è incorniciata da una scogliera. Il mare, nonostante la vicinanza alla città, resta limpido e di un azzurro che cambia con la luce.

Sablićevo vive due vite diverse: di giorno ci si ferma per un bagno veloce tra un giro in città e l’altro; al tramonto diventa una cornice perfetta per chi si ferma a guardare il sole scendere sul mare, con i riflessi dorati che trasformano la baia in un quadro. Non ci sono stabilimenti, perciò conviene portare acqua e ombrellone, tutto il necessario per affrontare la giornata di mare senza problemi. Poco distante, però, un piccolo beach bar è un punto di riferimento per chi vuole chiudere la giornata con un drink e musica in sottofondo. Dal centro ci si arriva a piedi in mezz’oretta di cammino, oppure in auto in poco meno di 10 minuti.

Preluk

Poco più di 10 minuti di auto separano Rijeka da Preluk, una baia che ha fatto la fortuna di surfisti e velisti. Al mattino presto, quando il vento costante gonfia le vele e alza leggere le onde, la spiaggia è un piccolo campo di allenamento a cielo aperto: richiama infatti sportivi e non solo. Poi, con il passare delle ore, il mare si calma e diventa il luogo giusto per un tuffo in un ambiente più selvaggio.

La riva è di ghiaia, circondata dalla vegetazione e con poche costruzioni nei dintorni. Non c’è un vero stabilimento: ombrellone, acqua e qualcosa da mangiare sono da portare, anche se nei pressi si trovano trattorie e bar dove ordinare piatti di pesce o specialità locali. Chi ama le vacanze in tenda sceglie spesso questa zona, proprio per l’atmosfera informale e a contatto con la natura. Si arriva in auto – il parcheggio è abbastanza spazioso – oppure pedalando lungo la costiera. Decisamente indicata per chi in vacanza ama mettersi alla prova con gli sport acquatici.

Glavanovo

Per chi cerca un luogo raccolto e poco affollato, la spiaggia di Glavanovo è da segnare subito tra le cose da vedere. La spiaggia è fatta di ciottoli e l’acqua diventa subito profonda: una condizione che la rende silenziosa, frequentata soprattutto da coppie o da chi vuole leggere, prendere il sole e restare in pace fino alla sera. I tramonti qui sono uno spettacolo a parte: il cielo diventa un mosaico di arancioni e rossi che si riflettono sull’Adriatico.

L’accesso non è immediato, anche perché bisogna scendere dei gradini per arrivarci e, inoltre, l’accesso per le scale è proprio sulla strada. Sono presenti docce e, poco più in là, bar e ristoranti dove fermarsi. L’unica accortezza: non è la spiaggia più adatta a bambini piccoli o a chi non si sente sicuro in acqua, perché il fondale scende velocemente e le onde possono alzarsi anche parecchio nelle giornate ventose. Meglio andarci alle prime luci del giorno: d’estate è affollata.

Kostanj

Tra le spiagge di Rijeka, Kostanj è di certo unica nel suo genere: è stata pensata per essere accessibile a tutti, anche a chi ha difficoltà motorie. Passerelle e rampe arrivano fino alla riva, che è composta da ghiaia e ciottoli sottili. La baia è riparata, immersa nel verde, e il mare calmo rende il luogo adatto a chi vuole nuotare senza problemi o semplicemente rilassarsi lontano dalla folla. L’atmosfera è tranquilla e familiare. Ci sono docce e spogliatoi. In pochi minuti si raggiunge in auto dal centro di Rijeka e, nei dintorni, sono disponibili parcheggi gratuiti e a pagamento.

Igralište

La giornata qui è scandita in due tempi. Durante le ore di sole, Igralište è una spiaggia dove le famiglie trovano acque tranquille e tutti i servizi utili: docce, bagni pubblici, chioschi. C’è anche un campo da beach volley: una spiaggia animata ma mai troppo caotica. Quando cala il sole, l’atmosfera cambia. I locali e i bar nei dintorni si accendono e la spiaggia diventa un punto d’incontro per giovani e turisti che vogliono continuare la serata a due passi dal mare. Ben collegata dai mezzi pubblici e con un ampio parcheggio vicino, è facile da raggiungere in qualsiasi momento del giorno.

Grčevo

Più vicina al centro, Grčevo è una spiaggia attrezzata che ci permette di metterci più alla prova. Oltre alle docce e ai servizi igienici, qui, volendo, si può provare il water basketball, un passatempo di certo divertente da provare, anche in vacanza. L’ambiente è informale, con famiglie e gruppi di amici che si dividono tra bagni, sport e pause vista mare. Raggiungerla è semplice sia in auto che con i mezzi pubblici, e per chi vuole fermarsi qualche ora in più ci sono locali dove cenare o bere qualcosa senza allontanarsi troppo dalla spiaggia.

Il nostro consiglio? Di scegliere la spiaggia di Fiume dove andare in base ai propri desideri: non manca proprio nulla, da quelle adatte per le famiglie in vacanza con bambini in Croazia fino ai punti più panoramici e romantici dove trascorrere una giornata prendendo la tintarella insieme alla propria dolce metà (o con le amiche di sempre).