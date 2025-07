Spagna in estate: alla scoperta dei suoi luoghi iconici

iStock Turista alla scoperta delle bellezze della Spagna d'estate

La Spagna è una di quelle destinazioni che si possono definire “da sogno”. Un Paese ricco di storia, bellezze naturali mozzafiato, città vivaci e sempre vive, con una popolazione davvero accogliente, in grado di soddisfare ogni tipo di viaggiatore. Tutti i visitatori, dall’amante dell’arte all’amante della natura, da chi cerca relax al mare, dalle famiglie con bambini agli spiriti più liberi e avventurosi, avranno la possibilità di creare ricordi indelebili e unici. Questa è la Spagna.

Ma cosa vedere e cosa fare in Spagna durante l’estate? Ecco alcuni consigli su cosa fare nel Paese durante i mesi estivi, luoghi affascinanti dove scoprire tutte le sue meraviglie.

Madrid: l’eleganza imperiale della capitale spagnola

Il nostro viaggio alla scoperta della Spagna parte proprio dalla sua storica capitale: Madrid. Una città viva e ricca di energia, in ogni stagione, ma che d’estate è in grado di regalare un fascino particolare a tutti i suoi visitatori.

Nonostante le temperature possano risultare elevate nei mesi estivi, la capitale, con tutta la sua vivacità ed eleganza, riesce a condividere con i suoi ospiti una straordinaria offerta culturale e, per gli amanti del cibo, una straordinaria offerta enogastronomica.

Madrid è caratterizzata da grandi viali alberati dove poter passeggiare alla scoperta di tutte le sue bellezze ed angoli nascosti, ma anche alcuni tra i più prestigiosi musei d’Europa.

Ad esempio, su Paseo del Prado, uno dei viali principali della capitale, è presente il famoso Museo del Prado, il Reina Sofía, dove al suo interno è esposto anche la celebre opera Guernica di Picasso, e il museo Thyssen-Bornemisza, all’interno del palazzo di Villahermosa.

Nei pressi di questo triangolo d’arte, nel cuore di Madrid, è presente una vera e propria oasi verde. Si tratta del Parque del Retiro, un parco che si estende per oltre 118 ettari, parte del patrimonio mondiale UNESCO, dove cittadini e visitatori possono andare alla ricerca di refrigerio e relax, soprattutto nelle ore più calde della giornata. Qui sono presenti, infatti, lunghi sentieri ombreggiati e un laghetto dove poter noleggiare anche delle barchette. Dall’altra parte del centro cittadino, per chi volesse scoprire ancora qualcosa in più sulla cultura locale e, soprattutto, sulla monarchia spagnola, è possibile visitare il Palacio Real, antica dimora dei sovrani e che oggi ospita esclusivamente cerimonie, conferenze e atti ufficiali.

Madrid, chiaramente, non è solo arte e storia. Questa città è anche tapas e movida! Da non perdere il frequentatissimo Mercado de San Miguel, dove si può vivere un vero e proprio tour enogastronomico tra le varie prelibatezze locali, aperto tutti i giorni dalle 10.00 del mattino fino a mezzanotte (Venerdì e Sabato fino all’1.00 di notte). Ci sono poi i quartieri di Malasaña, Chueca e La Latina, che soprattutto d’estate si animano al calare del sole. Sono presenti bar, terrazze e musica fino all’alba. Madrid è la città che non dorme mai, e d’estate lo fa sotto un cielo azzurro che sembra non finire mai.

Barcellona: tra arte modernista e relax in riva al mare

La seconda città probabilmente più conosciuta della Spagna è lei: Barcellona. La destinazione ideale per chi, soprattutto d’estate, vuole alternare storia, cultura e mare senza rinunciare al divertimento e alla vivacità di questa grande città della Catalogna, di cui è capitale

Barcellona si trova sul mare e, grazie a questa sua posizione sul Mediterraneo, riesce ad offrire ai suoi visitatori il mix perfetto tra architettura d’avanguardia spettacolare, tradizioni storiche e, soprattutto, divertimento.

Gli amanti dell’arte qui non rimarranno assolutamente delusi. Le giornate passano velocemente tra le meraviglie della città: l’imponente e stupenda Sagrada Familia, il capolavoro incompiuto di Gaudì che continua ancora ad evolversi ed affascinare nel tempo. Oppure, il Parc Güell, un giardino delle meraviglie e poco distante dalla costruzione di Gaudì, con sculture coloratissime, colonne inclinate e viste mozzafiato sulla città.

Ma è passeggiando lungo La Rambla, una delle vie principali di Barcellona, probabilmente la più vivace, con artisti di strada e mercati profumati come quello della Boqueria: il luogo dove si respira il cuore pulsante della cittadina catalana. Qui sono presenti numerosi locali e La Rambla, proprio per questo motivo, rappresenta il centro della vita notturna per i giovani, come del resto i quartieri vivaci del Raval, del Born e di Gràcia, dove sono presenti locali aperti fino a notte fonda.

D’estate, la città si distende sulla sabbia dorata della Barceloneta, dove sono presenti diversi chiringuitos e locali sul mare, che invitano a un pranzo leggero o a un aperitivo romantico al tramonto. A Barcellona è impossibile annoiarsi, soprattutto d’estate, tra un bagno al mare e una tapa con vista sulla città.

iStock

Andalusia: un viaggio on the road tra palazzi moreschi, flamenco e la Costa del Sol

L’Andalusia, nel profondo sud della Spagna, è una terra in grado di rapire i sensi dei suoi visitatori. Una regione tutta da scoprire, dove innamorarsi del profumo del gelsomino la sera, oppure di quell’atmosfera suggestiva e allo stesso tempo malinconica dei locali dai quali riecheggia il flamenco. Sia chiaro, qui in estate il caldo è parte integrante dell’esperienza. Infatti, in Andalusia le temperature possono anche superare i 40° durante il periodo estivo, ma questa può anche essere la scusa perfetta per rallentare i ritmi e vivere questa regione come fa la popolazione locale.

Ma quali sono le città da non perdere in Andalusia?

Sicuramente, degna di nota è la città di Siviglia, capitale regionale e simbolo del folclore andaluso. Qui è facile perdersi tra i giardini profumati dell’Alcázar, i vicoli del quartiere Santa Cruz e restare ammaliati dalle guglie gotiche della maestosa Cattedrale di Siviglia, con la sua iconica Giralda. C’è anche Granada, dove l’Alhambra domina la città da un promontorio verde: un capolavoro assoluto dell’architettura islamica, da scoprire con calma, magari all’alba o al tramonto, che venne costruito in passato come fortezza, palazzo nazarì e come medina, ovvero una piccola città. In Andalusia, per la cui visita si consiglia di affittare una macchina, si trova anche la bellissima città di Cordova, un luogo antico e affascinante, che custodisce uno dei monumenti più sorprendenti d’Europa: la Mezquita-Catedral, la Grande Moschea di Cordova, che unisce in un unico spazio l’eleganza araba e l’imponenza cristiana.

iStock

La Costa del Sol: l’estate infinita della Spagna

Ma bisogna ricordare anche che l’Andalusia non è solo città: è anche un insieme affascinante di paesini bianchi arroccati, come Ronda o Frigiliana, ma anche campagne bruciate dal sole, e coste che si affacciano su un Mar Mediterraneo caldo e accogliente. Dell’Andalusia, infatti, fa parte anche la famosa Costa del Sol.

Si tratta di una striscia della costa Mediterranea che si estende per oltre 150 chilometri, attraversando numerose città vivaci, e che ospita anche alcune delle spiagge più amate della Spagna. Qui l’estate sembra non finire mai, con temperature miti durante tutto l’anno: il cielo è quasi sempre sereno, il mare calmo e un clima rilassante. Da visitare sulla Costa del Sol è presente Malaga, città che mescola tra la sue vie la storia antica, con il bellissimo palazzo antico dell’Alcazaba e del suo adiacente Teatro Romano, la sua ricca cultura, è presente, tra i vari, la casa museo dedicata a Pablo Picasso, e la bellissima spiaggia, luogo in cui alternare visita alla città e dintorni con momenti di relax in riva al mare.

Oltre a Malaga sono degne di nota anche le città di Marbella, con il suo centro storico e ricco di fiori e cortili, ma anche cuore della vita notturna della costa, con numerosi club e ristoranti, anche esclusivi, oppure le conosciute località balneari di Torremolinos, Fuengirola o Nerja, dove trovare spiagge spettacolari e rilassarsi sulla costa spagnola. Luoghi ideali per chi preferisce passare l’estate all’insegna del relax e del divertimento.

iStock

Valencia: un viaggio tra tradizione, spiagge e paella

Tra le città più visitate di tutto il Paese si trova anche Valencia, località che meglio rappresenta l’equilibrio tra antico e moderno, tra vita urbana e natura, tra mare e architettura futuristica.

È la capitale della comunità Valenciana ed è una meta estiva ideale per chi è alla ricerca di una vacanza ricca di sfumature. Qui, infatti, è possibile alternare momenti di scoperta e storia passeggiando nel centro storico della città attorno alla Cattedrale, alla Lonja de la Seda e al Mercado Central, che è anche uno dei mercati coperti più belli e vivaci di tutta la Spagna, a momenti di stupore e conoscenza nella modernissima Città delle Arti e delle Scienze, opera di Calatrava, dove convivono museo della scienza, acquario, planetario e spazi espositivi, tutto tra specchi d’acqua e geometrie sorprendenti. Un luogo iconico di Valencia, tra i più fotografati.

Chi decide di visitare la città d’estate, trova anche numerose spiagge urbane, come quella della Malvarrosa e quella di Las Arenas: ampie, attrezzate e facilmente raggiungibili dal centro, perfette per una giornata di relax. Invece, per chi ama i paesaggi più naturali, si consiglia di visitare la riserva dell’Albufera, che si trova nella parte meridionale di Valencia, dove gustare la paella valenciana nel suo luogo d’origine.

Benidorm e Alicante: la Costa Blanca tra spiagge, grattacieli e tradizione

Sulla Costa Blanca, a sud di Valencia, si trovano due località estive imperdibili: Benidorm e Alicante. Due luoghi unici, due volti diversi, ma complementari della Spagna estiva.

Benidorm, celebre in Europa, e non solo, per il suo skyline di grattacieli affacciato sulle spiagge dorate della costa spagnola, è una meta vivace, ideale per chi cerca sole, vita notturna e comfort balneari, ad un prezzo decisamente accessibile. Le spiagge di Levante e Poniente, ampie e attrezzate, sono località balneari in grado di attirare turisti e viaggiatori di ogni età, mentre la parte vecchia della città, con i suoi vicoli e tapas bar, conserva un’anima più tradizionale.

Poco più a sud, Alicante sorprende per il suo equilibrio tra modernità e storia. Qui è possibile scoprire tutta la bellezza del Castello di Santa Bárbara, che domina la città dalla cima del Monte Benacantil, e dal quale è possibile godere di una vista spettacolare sulla baia, mentre il famoso lungomare Explanada de España, costeggiato e caratterizzato dalla presenza di numerose palme, invita a passeggiare tra mercatini e locali tipici all’aperto, dove gustare tapas affacciati sul Mediterraneo e rilassarsi cullati dall’atmosfera unica di Alicante. Con il suo clima stabile, le feste patronali e la cucina a base di riso e frutti di mare, la Costa Blanca resta una delle scelte più apprezzate per un’estate in riva al mare, anche per la possibilità di raggiungere la città con voli diretti dalle principali città italiane e con diverse compagnie aeree low cost.

iStock

Isole Baleari: sogno estivo tra natura e vita notturna

Le Isole Baleari rappresentano il sogno estivo di molti viaggiatori europei, soprattutto tra i più giovani. Le quattro isole principali di questo arcipelago sono stupende e caratterizzate da acqua cristallina, spiagge di sabbia dorata, paesaggi colorati dal verde della macchia mediterranea ed uno stile di vita che invita i viaggiatori a rallentare e godersi ogni momento.

Maiorca è l’isola più grande, dove i turisti possono trovare numerose spiagge attrezzate, ideali per famiglie con bambini, che vogliono godere di ogni comfort, ma anche molte calette nascoste: angoli di natura incontaminata che è possibile raggiungere solamente in barca o a piedi percorrendo alcuni sentieri. Per chi vuole vivere anche un’esperienza diversa dal mare, si consiglia di scoprire anche l’entroterra dell’isola, dove la Serra de Tramuntana si trasforma nel luogo ideale per escursioni tra borghi tradizionali e distese di uliveti. La capitale è Palma, una città che merita di essere visitata, dall’animo vivace.

C’è poi la famosissima Ibiza, cuore della vita notturna europea, meta preferita da giovani, e non solo, che vogliono vivere tutta la sua anima libera. Ma di Ibiza non sorprende solo la sua movida sfrenata. L’isola ha un animo nascosto, un lato che si può definire più intimo: paesini bianchi, mercatini hippy, calette nascoste e baie silenziose possono regalare ai viaggiatori delle emozioni e dei ricordi unici, oltre che tramonti indimenticabili, da vivere con il proprio o la propria partner.

Poco distante dall’isola di Ibiza, si trova Formentera. Un paradiso selvaggio e rilassato, meta anch’essa di molti giovani, dove non manca la possibilità di divertirsi e godere di feste e locali notturni. Qui, il modo migliore per muoversi è affittando scooter o biciclette, per muoversi tra pinete e spiagge caraibiche, come le famose spiagge Ses Illetes o Cala Saona, con fondali perfetti per lo snorkeling ed il relax.

Infine, l’isola di Minorca. Probabilmente la più tranquilla e selvaggia tra quelle di cui si è parlato finora. Il luogo ideale per chi cerca una vacanza estiva condita da natura incontaminata e sentieri costieri, come il Camí de Cavalls, ma che non vuole perdere la possibilità di godere di spiagge uniche e acque cristalline.

iStock

Isole Canarie: l’estate senza fine tra vulcani, spiagge e paesaggi lunari

Un’altra meta estiva che in Spagna non passa inosservata ed è molto frequentata è l’arcipelago delle Isole Canarie, al largo della costa nord-occidentale africana. Si tratta di una destinazione che, in un certo senso, sfida le stagioni: qui è sempre estate, ma nei mesi estivi il clima risulta più mite, l’afa è pressoché assente e la varietà di paesaggi le rendono una tra le mete perfette e preferite a livello europeo.

L’arcipelago è composto da un totale di sette isole, ognuna delle quali caratterizzata da una propria anima, ma sono quattro le più conosciute e frequentate dai turisti.

Tenerife, è la più grande delle Isole Canarie e offre spiagge nere di origine vulcanica e villaggi costieri tradizionali, tutti al cospetto del maestoso Teide, il vulcano più alto della Spagna e cuore di un parco nazionale Patrimonio UNESCO, che in estate si può esplorare anche di notte per osservare le stelle. C’è anche Lanzarote che riesce a stupire i viaggiatori con i suoi paesaggi lunari, spiagge nere e costruzioni tradizionali. L’isola di Fuerteventura, caratterizzata dalla presenza di forti venti durante tutto l’anno, circondata da chilometri di sabbia chiara e dune che sembrano trasportare tutti nel deserto africano. È anche l’isola dei surfisti, di windsurfer e degli amanti delle spiagge più selvagge, come ad esempio la spiaggia di Cofete o Sotavento. Infine, l’isola di Gran Canaria, dove non si devono perdere le famose dune di Maspalomas, le suggestive scogliere di Agaete e la vivacità della città di Las Palmas.

Le Isole Canarie sono in grado di offrire delle esperienze uniche, luoghi che almeno una volta nella vita bisogna visitare, scoprire e viverne il ritmo e lo stile di vita locale. Allo stesso modo, anche le isole più piccole e riservate, come La Gomera, El Hierro o La Palma, sono luoghi ideali per escursioni, trekking e turismo sostenibile.

iStock

Paesi Baschi e Galizia: l’estate verde della Spagna tra oceano, borghi e alta cucina

Ci sono anche alcune regioni della Spagna che non sono molto frequentate e spesso, soprattutto dai turisti italiani, vengono quasi ignorate, soprattutto per il turismo estivo. Stiamo parlando dei Paesi Baschi e della Galizia, due gioielli inaspettati, dove le temperature sono miti, vicine all’Oceano e con una forte identità culturale.

Nei Paesi Baschi, meritano una visita le meravigliose mete costiere come Getaria e Zumaia, perfette per surf ed escursioni nella natura, Zarautz, Getxo o San Sebastián, il cuore elegante e gastronomico della regione, con la splendida baia della Concha, il fascino architettonico che la contraddistingue e una delle concentrazioni più alte di chef premiati al mondo. Proprio la cucina, che qui nei Paesi Baschi è la protagonista assoluta, con numerosi bar e ristoranti ottimi nei quali provare i famosi pintxos, simil tapas, ma vere e proprie delizie culinarie in miniatura. Poco distante dalle mete costiere più conosciute si trova anche Bilbao, una città che potrebbe essere in grado di sorprendere ogni visitatore che decide di visitarla, con il suo carattere moderno e culturale: sono presenti numerosi musei, tra cui il Museo Guggenheim.

Ad Ovest, invece, si trova la regione della Galizia: un mondo a sé. Terra di antichi pellegrinaggi e paesaggi incontaminati selvaggi, in grado di conquistare tutti con il suo spirito profondo. In questa regione si trova Santiago de Compostela, la meta finale del celebre Cammino di Santiago, città antica e spirituale, con la sua imponente cattedrale che abbraccia ogni viandante che conclude con successo il famoso cammino. Ma la Galizia è anche mare e natura: le Rías Baixas, ad esempio, con spiagge sabbiose e insenature di acqua calma, sono perfette per chi cerca tranquillità e bellezza naturale. Le Islas Cíes, che fanno parte del Parco Nazionale delle Isole Atlantiche, offrono un’esperienza quasi caraibica ai visitatori che decidono di visitare la regione nei mesi estivi, tra sabbia bianca e pinete ombrose, accessibili solo con autorizzazione preventiva, con lo scopo di preservarne l’ecosistema. Anche in Galizia, come nei Paesi Baschi e in tutta la Spagna, la cucina è un fattore determinante è semplice e deliziosa: pulpo a la gallega, cozze, vongole, empanadas e albariño fresco sono i protagonisti della tavola.