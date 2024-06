Viaggio a Soldeu: scopri cosa vedere e cosa fare in ogni stagione

Soldeu, nel Principato dell'Andorra, è perfetta in ogni stagione dell'anno, con attività pensate sia per gli sportivi che per chi è in cerca di relax

Fonte: iStock Comprensorio sciistico di Soldeu, Principato di Andorra

Soldeu, piccola cittadina dell’Andorra a 1710 mt. s.l.m., è una località molto conosciuta dagli amanti degli sport invernali. Si tratta infatti di una rinomata località sciistica, i cui impianti sono ritenuti tra i più importanti dei Pirenei. Dopo aver ospitato diverse gare della Coppa del Mondo di Sci Alpino, è candidata ad ospitarne i mondiali nel 2029.

Il comprensorio sciistico di Soldeu

A 5 minuti dal villaggio di Soldeu si trova il comprensorio sciistico di El Tarter, dotato di piste per tutti i livelli e di un circuito pensato per i bambini. Si tratta dunque di una località adatta sia per una vacanza in famiglia che per una vacanza più adrenalitica tra amici. Molto amato dagli appassionati della tavola, è lo snowpark, lungo più di 1,3 km.

Cosa fare a Soldeu: le escursioni intorno ai laghi

In realtà, Soldeu offre molto di più oltre allo sci! Si tratta di una località che sa catturare i visitatori in ogni stagione dell’anno e grazie alla sua posizione geografica rappresenta una destinazione ideale per chi ama immergersi nella natura, rallentare e ammirare paesaggi grandiosi.

Pochi sanno che il 90% di Andorra è costituito da foreste, con ben tre parchi naturali: La Vall de Sorteny, La Vall de Madriu-Perafita-Claror e Les Valls del Comapedrosa. Sia all’interno dei parchi naturali che al di fuori di essi, una delle attività più popolari è l’escursionismo. Gli itinerari sono sicuri e ben segnalati e sono rivolti a escursionisti di ogni livello. Attraversano paesaggi di alta montagna, valli riparate, laghi naturali e altri paesaggi. Inoltre, se il percorso scelto è più difficile, è possibile utilizzare i numerosi rifugi alpini sparsi sul territorio, con una gamma completa di servizi e in qualche caso, anche la possibilità di fermarsi per la notte.

Se hai ntenzione di visitare l’Andorra in estate o in primavera, i laghi di Juclar de Soldeu sono una tappa obbligata. Si trovano sul percorso dell’Alta Via dei Pirenei (HRP). Questo itinerario attraversa i Pirenei dall’Atlantico al Mediterraneo, passando per Spagna, Andorra e Francia. Gli Estanys de Juclar sono un insieme di due laghi situati nella Valle di Incles, a più di 2.295 metri di altitudine. Questa zona offre uno splendido panorama agli avventurieri che la percorrono, riposandosi al rifugio aperto da giugno a settembre per scambiarsi esperienze e racconti con gli altri escursionisti.

Arrampicata, equitazione, sport indoor… Altri sport offerti all’aria aperta nei dintorni di Soldeu

Le montagne di Soldeu, il Paese dei Pirenei, offrono vie ferrate di tutti i livelli, percorribili in ogni periodo dell’anno. Oltre a queste pareti naturali, molte località del Principato di Andorra dispongono di centri di arrampicata per i principianti, per l’allenamento e per le scalate più tecniche. Se ami andare a cavallo, potrai fare affidamento sui tanti maneggi che organizzano escusioni in sella attraverso gli splendidi paesaggi naturali dell’area. Non manca infine l’offerta anche per chi cerca esperienze ancora più adrenaliniche come il bungee-jumping.

A Soldeo per andare in bicicletta

Soldeu è una località molto amata anche per la possibilità di divertirsi in bicicletta, sia per gli amanti del ciclismo su strada che per quelli di montagna. Dalla metà degli anni ’30 del secolo scorso, i percorsi e i passi di montagna dell’Andorra sono diventati sempre più importanti e popolari per gli appassionati di ciclismo. Oggi possiamo dire con certezza che l’area è in qualche modo la patria del ciclismo, dove si trova davvero di tutto. Dai percorsi cicloturistici con passaggi e traguardi che fanno parte della storia del ciclismo su strada moderno, alle discese per la mountain bike, alcune delle quali sono state teatro di campionati mondiali, dove gli amanti del ciclismo in tutte le sue forme potranno divertirsi e mettere alla prova la loro passione. Il tutto in aggiunta a un’offerta di alloggi e servizi unica nel suo genere nei Pirenei, con hotel cycle-friendly, negozi per accessori, ricambi e addirittura un Bici Lab, che esplora il potenziale della bicicletta come elemento di mobilità sostenibile, stile di vita sano e motore economico. Qui, un simulatore offre ai visitatori la possibilità di immergersi nelle emozionanti sensazioni del ciclismo da discesa in un bike park e di vivere una serie di diverse esperienze di realtà virtuale, tutte pensate per garantire una visita ludica, interattiva e divertente.

Fonte: iStock

Le attività per i bambini

Chi cerca un’attività da fare con i compagnia dei pripri bambini potrà approfittare dell’escursione del Cami del Gall, che parte dal villaggio di Canillo e termina proprio a Soldeu, un percorso che entusiasmerà grandi e piccoli. Si tratta di un parco avventura molto divertente, con molti ponti sospesi e facile da percorrere per tutti. Il percorso è lungo poco meno di 6 km con 285 mt. di dislivello.

Golf in estate

Come già detto, nonostate Soldeu sia una località particolarmente famosa per lo sci e per gli sport invernali, offre diverse possibilità anche nella bella stagione. Tra queste, c’è sicuramente il golf. Nel caso di Soldeu poi si tratta di giocare sul green più alto d’Europa. 16 ettari di campo da golf a oltre 2.250 mt sul livello del mare, raggiungibile grazie alla telecabina che parte dalla cittadina. Il campo è stato progettato dall’architetto britannico Jeremy Pern, selezionato tra i migliori al mondo nel settore, con caratteristiche tecniche perfette per giocatrici e giocatori di ogni livello. Conta 9 buche e un par 33, ed è armoniosamente integrato con l’ambiente per cui è stato disegnato, sfruttandone la topografia e gli elementi naturali.

La vita notturna di Soldeu

Per chi ama uscire la sera, e fare festa, Soldeu offre molte opportunità tra bar, locali e appuntamenti come concerti ed eventi di vario genere. L’offerta più apprezzata per la proposta musicale è quella del bar Harp, mentre per chi vuole seguire un evento sportivo o per giocare a biliardo, il punto di ritrovo giusto è l’Aspen Bar. Di classe, infine, è considerata l’offerta del GlassBar 1850.

Hotel e Spa a Soldeu: dopo l’esercizio fisico, un po’ di comfort

Cosa c’è di più soddisfacente del rilassarsi dopo aver fatto sport, che si sia trascorsa la giornata sugli sci, pedalando in bicicletta, giocando a golf o avendo fatto un’escursione a piedi? Farsi coccolare dagli hotel di Soldeu è ben più di un’opzione. L’offerta è molto ampia e mette a tua disposizione bagno turco, idromassaggio, sauna e piscine. Inoltre, è possibile scegliere tra un’ampia gamma di trattamenti benessere o, per chi ha più coraggio, cambiare totalmente il proprio look con una seduta dal parrucchiere.