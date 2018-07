Le spiagge della Slovenia sono una vera scoperta

editato in: da

La Slovenia ha solamente 46 chilometri di costa sul mare. Ecco perché non sempre viene considerata una delle classiche mete delle vacanze estive. Invece non è così.

Incastonato fra Italia e Croazia, il tratto sloveno di costa adriatica regala angoli davvero deliziosi e poco affollati.

Proprio perché chi vuole fare vita da spiaggia sceglie altri Paesi – anche la stessa nostra Italia -, i lidi sloveni non sono mai troppo affollati.

A pochi chilometri dal confine italiano, nei pressi della cittadina di Ancarano, la costa è caratterizzata da falesie di flysch, rocce sedimentarie levigate dal vento e dalla pioggia che danno origine a conformazioni stranissime quasi artificiali. Qui i locali e i pochi turisti che la scoprono per caso si fermano a Punta Grossa, in sloveno Debeli rtič, una minuscola spiaggia formata dai sassi che si sono sgretolati dalla scogliera e che a un certo punto scompare, divorata dalla falesia. L’acqua trasparente lascia intravedere il fondale in cui si alternano sabbia e roccia. L’ambiente è selvaggio e solitamente è poco frequentato anche nei mesi estivi.

Dirigendosi veso il Sud della costa slovena, invece, tra la pittoresca cittadina di Pirano e Strugnano, c’è Fiesa, una deliziosa località di mare incastonata nell’omonimo golfo e circondata dalle dolci colline del Parco naturale di Strugnano. Il golfo di Fiesa negli ultimi anni è divenuto una stazione balneare vera e propria, grazie non solo al bellissimo mare e all’incantevole spiaggetta, ma anche ai due suggestivi laghetti di acqua dolce a ridosso del golfo. Fiesa è collegata a Pirano da un sentiero pedonale che si distende sul lungomare. Qui l’acqua è bellissima, blu e pulita.

Tra le spiagge più belle di questa zona c’è quella di Mesečev Zaliv, una baia di piccoli sassi raggiungibile solo a piedi da Strugnano. Molti preferiscono la Baia della Luna, Moon Bay, detta anche Baia di Santa Croce, una striscia di terra a ridosso di altissime falesie raggiungibile scendendo lungo un ripido sentiero. Questo tratto di costa è ancora molto selvaggio, con angoli appartati e acqua cristallina. È il luogo ideale per chi ama spiagge tranquille e incontaminate.

Per chi decide di trascorrere una vacanza estiva sul litorale della Slovenia non può mancare una tappa a Pirano, a detta di molti, la più bella cittadina della costa istriana. È uno di quei posti in cui cultura e divertimento si mescolano meravigliosamente. Il centro storico è ricco di edifici medievali e rinascimentali ed è una meta allettante anche per chi desidera trascorrere un’intera vacanza in riva al mare, allietata da eventi e musica in spiaggia.

Chi preferisce trascorrere una vacanza più attiva o viaggia con la famiglia, la meta migliore è Isola. Qui si può praticare surf e kitesurf a Punta Ronco o ammirare il panorama fino alla Baia della Luna di Strugnano a Punta Gallo, la spiaggia più pittoresca e iconica di Isola. Ma in poco più di 5 km di costa, a Isola ci sono otto diverse spiagge, naturali e selvagge o con comodi stabilimenti balneari, per persone disabili e per cani.