Fonte: iStock Le splendide spiagge di Sharm el-Sheikh

Una nuova opportunità per raggiungere Sharm el-Sheikh: una rotta appena inaugurata da Milano Bergamo presso lo scalo di Orio al Serio. La cadenza? Bisettimanale e collega con voli coperti da Air Cairo il mar Rosso alla Lombardia. Il servizio, attivo dal 5 aprile, ha ottimi prezzi e dà modo di portare i viaggiatori nella celebre città turistica egiziana. Tra le mete più amate sul Mar Rosso spicca proprio Sharm el-Sheikh che mixa avventura, relax e mare da sogno. Non solo fondali ricchi di biodiversità e snorkeling, oltre alle spiagge ci sono escursioni e tante attività da scoprire perfette da programmare in primavera.

Non c’è overtourism

In primavera, Sharm el-Sheikh ha tutto il tempo del mondo per te. I grandi flussi turistici sono lontani, e questo regala un lusso prezioso: spazio. Spazio per camminare sulla sabbia lasciando solo le tue orme. Spazio per nuotare tra le meraviglie del Mar Rosso senza fretta, senza rumore, solo tu e il silenzio incantato del mondo sommerso. Nei souk colorati puoi perderti tra stoffe leggere e profumi speziati, scambiando sorrisi veri con chi, lì, il tempo lo misura ancora in racconti e ospitalità.

Le temperature sono ottimali

C’è un momento dell’anno in cui il sole non brucia ma abbraccia, e la brezza accarezza invece di inseguire: questo periodo è la primavera a Sharm el-Sheikh. Le giornate si stendono luminose tra i 22 e i 35 gradi, calde abbastanza da vivere il mare in tutte le sue meraviglie, ma gentili con chi sogna anche solo di oziare sotto una palma, con un cocktail in mano e i pensieri sospesi tra cielo e acqua. Qui, il clima non è solo una condizione: è un invito al benessere. Camminare scalzi sulla sabbia, cenare sotto le stelle senza bisogno di giacche o sciarpe, tuffarsi al tramonto senza tremare di freddo. La primavera a Sharm non ti chiede di resistere al caldo o di proteggerti dal freddo. Ti chiede solo di vivere.

Vivere a pieno Sharm el-Sheikh

La primavera accende il Mar Rosso di mille sfumature: dall’azzurro cristallino al turchese profondo, fino a esplosioni di corallo acceso. Come sempre tra le cose migliori da fare c’è proprio lo snrokeling ma non solo. In primavera, anche il deserto intorno a Sharm si anima di vita. Piccoli fiori selvatici punteggiano le dune dorate, trasformando il paesaggio in una tela emozionante e silenziosa. Di notte, il cielo limpido si veste di stelle così luminose che sembrano caderti addosso, mentre la sabbia ancora tiepida racconta storie antiche.

La tratta comoda offerta da Air Cairo

Air Cairo mette a disposizione un nuovo collegamento da Milano Bergamo con Sharm el-Sheikh attraverso voli bisettimanali inaugurati ufficialmente il 5 aprile 2025. Milano Bergamo è, ad oggi, la porta d’accesso all’Egitto e la primavera è sicuramente un’ottima stagione per programmare qui una vacanza spaziando tra mete come Sharm el-Sheikh ma anche le altrettanto attrattive Alessandria, Il Cairo, Marsa Alam e Marsa Matruh. I collegamenti partiranno ufficialmente di giovedì e di sabato e hanno un costo competitivo che oscilla; prenotando con un po’ di anticipo e preferendo le partenze settimanali si può risparmiare. In primavera spesso si trovano offerte più vantaggiose su voli e pacchetti turistici rispetto all’alta stagione estiva o alle vacanze invernali. È un ottimo momento per risparmiare senza rinunciare alla qualità del viaggio.