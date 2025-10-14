Una città dove il patrimonio culturale, la tradizione tessile e le bellezze naturali si fondono tra vicoli, musei eleganti e colline circostanti: benvenuti a San Gallo

PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock Veduta di San Gallo

C’è un angolo di Svizzera che profuma di storia e di lana bagnata dalla pioggia, dove facciate color pastello si specchiano su vicoli lastricati e il silenzio delle colline si mescola al rintocco delle campane. Benvenuti a San Gallo, o St. Gallen per i locali: una città incastonata tra il Lago di Costanza e le prime pieghe delle Prealpi Appenzellesi.

Qui il tempo scorre con la calma precisa di un orologio svizzero, ma non manca di sorprendere chi cerca autenticità. Famosa per la sua tradizione tessile e per un’eleganza discreta, San Gallo svela il meglio di sé tra un caffè sotto i portici e una passeggiata nei suoi quartieri storici.

E se si capita a ottobre, durante la Festa di San Gallo (OLMA), tutto si accende: musica, bancarelle e profumi di strada riempiono le vie in un’atmosfera calda e contagiosa.

La tradizione tessile di San Gallo

A San Gallo, il filo non è solo materia: è memoria. Da secoli intreccia storie di maestria, eleganza e pazienza svizzera. Da queste parti, tra telai e ricami finissimi, è nata una delle industrie tessili più raffinate d’Europa, capace di vestire regine, stilisti e collezioni d’alta moda.

Passeggiando per la città, è facile percepire quanto il tessile sia ancora parte dell’identità locale. Lo si capisce nei dettagli delle vetrine, nei musei dedicati e nel modo in cui i residenti parlano del loro passato con un orgoglio silenzioso ma vivo.

Cosa vedere a San Gallo

San Gallo si scopre lentamente, passo dopo passo, anche perché ogni angolo riesce a far immergere in un frammento della sua storia: quella di una città colta, artigiana e sorprendentemente vivace. Ecco cosa non perdere per conoscerla davvero.

L’Abbazia di San Gallo: il cuore spirituale della città

Nel centro storico si erge la maestosa Abbazia di San Gallo, Patrimonio dell’Umanità Unesco. Fondata nel VIII secolo, è il simbolo della località e il suo punto d’equilibrio. Le sue torri gemelle dominano i tetti e ricordano che, qui, il tempo ha radici profonde.

La Stiftsbibliothek: il gioiello barocco che ha ispirato Umberto Eco

Accanto all’abbazia, la Stiftsbibliothek custodisce secoli di sapere e uno dei patrimoni librari più preziosi del mondo. Entrarvi dà la sensazione di attraversare la soglia di un’altra epoca: scaffali intagliati, pavimenti scricchiolanti e l’odore inconfondibile del legno antico. Non a caso, Umberto Eco trovò proprio qui ispirazione per “Il nome della rosa”. Un posto che incanta chiunque creda ancora nel potere silenzioso dei libri.

Il centro storico: tra vicoli, facciate e dettagli nascosti

Il cuore di San Gallo è un dedalo di case a graticcio, balconi intagliati e piazze raccolte. Ogni scorcio sembra dipinto, ma sempre conservando un’autenticità rara, fatta di negozietti, atelier e caffè in cui scorre la vita di tutti i giorni.

Il Museo del Tessile: l’eleganza in mostra

Nel Textilmuseum, il filo diventa racconto. Pizzi finissimi, ricami storici e collezioni di haute couture testimoniano il legame profondo tra San Gallo e la sua tradizione tessile. È un luogo che unisce arte e industria, bellezza e lavoro, memoria e innovazione.

Drei Weieren: l’anima verde di San Gallo

Sopra la città si nascondono i Drei Weieren, tre stagni circondati da boschi e prati curatissimi. È il rifugio dei sangallesi, il top per camminare, nuotare o semplicemente godersi la vista sulla città e sulle montagne. Al tramonto, i riflessi sull’acqua fanno sembrare tutto sospeso.

La Mühleggbahn e il quartiere di St. Georgen

Una piccola funicolare in legno porta dal centro al quartiere di St. Georgen, tra casette ordinate e sentieri immersi nel verde. Il viaggio dura circa 90 secondi e attraversa un tunnel con una vista spettacolare sulla città e sulle colline che la impreziosiscono. È un salto indietro nel tempo, un modo lento e poetico di scoprire il lato più intimo di questa zona del mondo.

Kunstmuseum St. Gallen: arte e quiete

Un museo elegante e luminoso, dove la calma invita a guardare davvero. Il Kunstmuseum ospita opere che vanno dal romanticismo al contemporaneo, in un percorso curato con la tipica sobrietà locale e anche gusto internazionale.

Lokremise: il volto moderno della città

Un ex deposito ferroviario riconvertito in spazio culturale, con teatro, cinema e ristorante. La Lokremise è la San Gallo che guarda avanti: industriale, giovane e creativa. Un contrasto affascinante con il centro storico, ma perfettamente armonioso.

Il Lago di Costanza: una fuga tra acqua e cielo

A pochi chilometri dal centro, il Bodensee (Lago di Costanza) regala panorami aperti e un’atmosfera quasi marina. Perfetto per una gita in giornata, tra piste ciclabili, battelli e piccoli borghi affacciati sull’acqua.

L’OLMA di San Gallo e altri eventi: cosa fare in città

Ogni ottobre la città si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto: dal 9 al 19 di quest’anno va in scena l’OLMA, la grande fiera popolare che mescola tradizione, musica, sapori e allegria in un unico flusso continuo. Si passeggia tra stand che profumano di formaggi d’alpeggio, prodotti freschi e dolci tipici, ci si ferma a osservare spettacoli di strada o a gustare un bicchiere di sidro locale. In questo modo, pare di essere parte di un rito collettivo che unisce residenti e visitatori.

E se si desidera respirare la vita quotidiana di San Gallo senza il ritmo frenetico della fiera, basta fare un salto al mercato del sabato in Marktplatz: colori, profumi e chiacchiere genuine raccontano la località svizzera nel suo lato più vero. Tra mostre, concerti e spettacoli teatrali sparsi lungo tutto l’anno, la città dimostra che venirci non significa solo visitarla, ma partecipare alle sue storie, al suo ritmo e al suo spirito.

iStock

Dove si trova e come arrivare

La pittoresca San Gallo si trova nella Svizzera orientale, incastonata tra le prime pendici delle Alpi Appenzellesi e le sponde del Lago di Costanza. Gode di una posizione strategica, in quanto sorge a meno di un’ora da Zurigo e a breve distanza dai confini con Germania, Austria e Italia. Per questo motivo, è facilmente raggiungibile sia in treno che in auto.

La stazione centrale, collegata con convogli regionali e internazionali, permette di arrivare senza fretta, godendo già del paesaggio che cambia mentre ci si avvicina. Per chi preferisce guidare, le autostrade locali collegano San Gallo alle principali città e ai valichi di frontiera, rendendo comodi anche brevi itinerari tra Svizzera, Germania, Austria e Nord Italia. Chi arriva dall’aeroporto può combinare voli low-cost e treni diretti.