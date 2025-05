Sogna fin da bambina di "viaggiare per lavoro", cercando di unire al viaggio la sua passione per la scrittura e la fotografia.

La festa e il ponte del 2 giugno è l’occasione per organizzare un fine settimana lungo, magari alla scoperta di una delle capitali europee, comode e non troppo lontane, tutte raggiungibili in aereo in poco tempo, anche con compagnie low cost. Le giornate più lunghe e non troppo calde sono l’ideale per un city break: ecco alcune delle migliori destinazioni da esplorare in pochi giorni e senza impegno.

Lisbona: tra fado, miradouros e profumo d’oceano

Lisbona, la capitale del Portogallo, è una delle destinazioni più affascinanti d’Europa, da visitare praticamente tutto l’anno. A inizio giugno, il clima è perfetto per passeggiare tra le stradine del quartiere Alfama, dove le case colorate e i vicoli stretti raccontano storie di un passato ricco di influenze moresche. La Bairro Alto, con i suoi locali notturni e ristoranti, è il cuore della vita sociale cittadina; mentre i miradouros sono la location suggestiva per una pausa dal panorama mozzafiato sulla città e sull’oceano. Come in una cartolina, da non perdere il giro sul famoso tram 28, che attraversa le colline della città, per un comodo tour degli angoli più caratteristici. Un viaggio da vivere anche a tavola: il bacalhau (merluzzo salato) e i dolci come i pastéis de nata sono solo alcuni dei piatti da non perdere. Con più tempo a disposizione per una gita fuori porta, si può visitare la vicina Sintra, con i suoi castelli e giardini lussureggianti.

La buena vibra di Madrid

Madrid è la capitale della Spagna, ma anche una città che non smette mai di sorprendere. In questo periodo dell’anno, il clima soleggiato e secco la rende particolarmente piacevole. La città è una capitale indiscussa dell’arte: il Museo del Prado, che ospita capolavori di Velázquez, Goya e altri grandi artisti, è una tappa imprescindibile. Accanto al Prado si trova il Museo Reina Sofía, dove ammirare il celebre Guernica di Picasso. La Puerta del Sol è il punto di partenza ideale per un itinerario che tocca il Palazzo Reale e la Plaza Mayor, con tappa in uno dei locali tradizionali per assaggiare i famosi churros con cioccolata. La Gran Vía è una delle vie più famose di Madrid, piena di negozi, teatri e ristoranti; invece per una pausa relax, specie per chi viaggia coi bambini, il Parco del Retiro è un’oasi verde nel cuore della città. Dopo una giornata di visite, non c’è nulla di meglio che fermarsi a La Latina, un quartiere noto per i suoi locali dove gustare tapas e sangria.

Weekend a Berlino

Berlino è una capitale che ama vivere i suoi spazi, specialmente con la bella stagione, con i parchi e giardini che si riempiono di gente, residenti e turisti, che approfitta delle lunghe giornate di sole. Non si può visitare Berlino senza fare una sosta al Muro di Berlino, simbolo della divisione della città durante la Guerra Fredda. La Porta di Brandeburgo è un altro emblema storico della capitale tedesca; il Museo di Pergamo, situato sull’Isola dei Musei, è un must per gli appassionati di arte e archeologia. Ma Berlino non è solo storia: i quartieri come Kreuzberg e Friedrichshain sono il cuore della scena culturale della città, con negozi vintage, street art e locali alternativi. Berlino vanta una varietà di ristoranti che offrono piatti di ogni parte del mondo, incluse le specialità locali come il Currywurst.

Vienna: eleganza imperiale e cultura raffinata

Vienna è la capitale dell’Austria, un luogo dove la storia imperiale si mescola con una cultura raffinata e una gastronomia irresistibile. L’atmosfera elegante della città si respira già nei caffè storici del centro, dove si possono assaporare dolci come la celebre Sachertorte. La Cattedrale di Santo Stefano è uno dei simboli di Vienna; da visitare anche i palazzi imperiali come il Hofburg, che ospita il Museo di Storia dell’Arte, o il Palazzo di Schönbrunn, con i suoi giardini lussureggianti. Inutile ricordare ch Vienna è anche la città di Mozart e Beethoven, e una visita al Teatro dell’Opera o alla Casa di Mozart è un’opportunità unica per immergersi nella tradizione musicale viennese.

Praga: romanticismo sul fiume Moldava

Praga è una delle città più romantiche d’Europa, con i suoi vicoli medievali e un’atmosfera che sembra uscita da una fiaba. Passeggiare lungo il Ponte Carlo al tramonto è un’esperienza magica, così come la spettacolare vista sulla città dal Castello di Praga. Il centro storico, con le sue piazze affacciate sul fiume Moldava, è costantemente caratterizzato da un’atmosfera tranquilla e suggestiva e senza tempo. Passeggiando senza meta, lo sguardo cade sull’architettura che spazia dallo stile gotico a quello barocco. Oltre le visite ai principali monumenti? Oltre alle bellissime caffetterie storiche, i pub cechi sono famosi in tutto il mondo per la birra, quindi una sosta in uno dei tanti locali tradizionali per gustare una birra freschissima è un must.

Viaggio a Copenaghen

Copenaghen è una capitale nordica che si fa amare per la sua eleganza minimalista, i canali pittoreschi e la sua anima green e smart che la rende molto vivibile. A inizio giugno la città si anima approfittando del primo caldo: i parchi e i giardini pubblici sono frequentatissimi per picnic, per praticare sport e partecipare ad uno dei tanti eventi all’aperto. Da non perdere una passeggiata nel quartiere Nyhavn, famoso per le case colorate che si riflettono nei canali e le barche ormeggiate lungo il fiume. Un’altra tappa imperdibile è il Museo di Design Danese, che racconta la storia del design funzionale e innovativo che contraddistingue la capitale. La cucina nordica è protagonista di locali e ristoranti di tutti i livelli, con piatti rinomati o proposte più informali, come i tradizionali smørrebrød, panini aperti riccamente farciti.

Edimburgo da non perdere

Edimburgo è una delle città più affascinanti e accoglienti del Regno Unito. A giugno, il clima della capitale scozzese è ideale per passeggiare tra le colline e per visitare il celebre Castello di Edimburgo, una delle principali attrazioni turistiche, situato su una roccia vulcanica che domina la città. La Royal Mile, che collega il Castello al Palazzo di Holyrood, è il cuore della città, con negozi, caffè e botteghe. Il Palazzo di Holyrood, residenza ufficiale della Regina in Scozia, merita una visita per immergersi nella storia della monarchia britannica. Per chi ama la natura, una salita all’Arthur’s Seat, un antico vulcano con panorami spettacolari sulla città e sui suoi dintorni, è un’esperienza imperdibile.

Amsterdam: tra canali e tulipani tardivi

Anche se la stagione dei tulipani è quasi finita, Amsterdam, con i suoi canali, le biciclette e la vita all’aperto, è una destinazione evergreen. A inizio giugno la città è già piena di sole, e i suoi parchi e giardini sono perfetti per rilassarsi e frequentatissimi. I canali, patrimonio dell’umanità UNESCO, sono il punto di vista migliore per esplorare Amsterdam: una mini crociera in barca concede una prospettiva unica della città, con le case strette e le biciclette parcheggiate lungo le rive, come in un dipinto. Da visitare: il Museo Van Gogh e il Rijksmuseum sono tappe imprescindibili soprattutto per gli amanti dell’arte; la Casa di Anne Frank racconta la storia della giovane ragazza e della sua famiglia durante la Seconda Guerra Mondiale. Perché programmare un weekend ad Amsterdam nel 2025? Il 27 ottobre 2025 Amsterdam celebra il suo 750º anniversario. La città festeggia questo importante traguardo con un programma di eventi incredibili lungo un anno, già iniziato lo scorso 27 ottobre e culminante in una grande celebrazione nel giorno stesso dell’anniversario.

Bruxelles: cioccolato e birra

Bruxelles, la capitale del Belgio e sede di alcune delle principali istituzioni dell’Unione Europea, è una città ricca di contrasti ma di grande fascino. Centro nevralgico del business e della politica comunitaria, la città ha la Manneken Pis, la statua del bambino che fa pipì, come simbolo iconico. La Grand Place, con i suoi palazzi maestosi e i dettagli architettonici in stile gotico, è uno dei luoghi più suggestivi. Tra i musei più celebri da visitare durante un fine settimana ci sono il Museo Magritte, dedicato al celebre surrealista belga, e il Museo delle Arti Fienistiche. Nella capitale tra le più cosmopolite del continente, il Parco del Cinquantenario merita senz’altro una tappa. L’enogastronomia accontenta tutte le età: Bruxelles infatti è famosa anche per il cioccolato artigianale e la birra, da degustare in una delle tante birrerie tipiche.

Budapest: tra storia, terme e vita notturna

Budapest è una delle capitali più suggestive e dinamiche d’Europa. Il ponte del 2 giugno può essere l’occasione per esplorare le meraviglie del Castello di Buda, che si erge su una collina che domina il Danubio, e per passeggiare lungo il fiume, godendo della vista sul Parlamento Ungherese e sui suoi ponti maestosi. Bellissimo il mercato coperto, dove assaggiare piatti tipici, come il gulasch e il langos, e prodotti locali. Un’esperienza da non perdere è il bagno alle famose terme di Budapest. Ce ne sono tantissime, sia con vasche esterne che interne, quasi sempre con ingresso separato per uomini e donne: tra le più celebri, le Terme Széchenyi sono spettacolari per rilassarsi in acque calde in un contesto davvero suggestivo. La vita notturna è particolarmente animata, e per una serata fuori il consiglio è quello di cercare un ruin pub, locali situati in vecchi edifici abbandonati dall’atmosfera originale e unica.