Oltre Machu Picchu, una vacanza al mare in Perù alla scoperta delle spiagge più belle

Che ne pensi dell’idea di una vacanza al mare in Perù? Sembra sia la meta più gettonata del momento e anche senza alcun allenamento, i turisti sono attirati da Machu Picchu e ci vogliono andare a qualunque costo. Il celebre sito archeologico Inca, che nell’immaginario collettivo è visto come i resti di un’antica e fascinosa città perduta, è un Patrimonio dell’Unesco e una delle Sette meraviglie del mondo moderno, oltre a essere il terzo sito più visitato del mondo dopo Pompei e Ostia Antica.

Ma in Perù non c’è solo quello: pochi associano questa meta ad una vacanza sulle coste eppure parliamo di una superficie che si estende oltre 3.000 chilometri lungo la Panamerica. Dalla soffice sabbia bianca alle spiagge incontaminate, affacciate su un placido mare caldo o bagnate dalle imponenti onde dell’Oceano Pacifico: ecco le spiagge del Perù più belle per una vacanza al mare originale.

Le spiagge peruviane consentono sia vacanze all’insegna del sole e del realx sia vacanza attive per gli appassionati di surf o il kite. I litorali del Sud, circondati da panorami desertici, hanno acque più fredde poiché sono esposti alla corrente di Humboldt, mentre le coste del Nord sono più tropicali e sono bagnate da acque calde che beneficiano della corrente del Niño.

Pocitas

A Las Pocitas succede qualcosa di speciale: quando la marea si ritira, tra le rocce spuntano piccole piscine naturali che sembrano fatte apposta per un bagno privato. È una spiaggia raccolta, elegante nella sua semplicità, perfetta per chi ama i luoghi un po’ fuori dai radar.

Colán

Se ami le vibes rilassate da villaggio di pescatori, Colán è la tua spiaggia. Casette colorate, sabbia fine e tramonti che incendiano il cielo. Qui la parola d’ordine è lentezza: mangi bene, dormi meglio, e il mare fa il resto.

Spiagge di Punta Rocas

La storica città di Huanchaco, 600 km a Nord di Lima, è considerata la culla del surf e nel 2013 è stata nominata World Surfing Reserve. Mentre sulla spiaggia gigantesca di Punta Rocas, nel 1965, si tennero i primi Campionati Mondiali di Surf e proprio qui, ogni anno a febbraio, si svolgono delle competizioni internazionali. Il mare qui è potente e regolare, perfetto per i surfisti esperti in cerca di adrenalina.

Playa La Mina

Piccola ma potentissima, Playa La Mina è incastonata nel cuore della Riserva di Paracas. L’acqua è trasparente, la natura è selvaggia, e se sei fortunato potresti incontrare anche qualche pinguino. Un luogo da esplorare con rispetto e meraviglia.

Wakama

Wakama non è solo una spiaggia: è un’idea. Casette in legno, progetti eco e un’atmosfera da piccola comunità sostenibile rendono questa tappa speciale. Qui si surfa, si sogna e si vive slow. Ideale per chi ha il cuore green e l’anima da viaggiatore curioso.

Herradura

Sulle spiagge della regione di Lima, in particolare a Herradura, le onde possono raggiungere anche 4 metri di altezza. Per gli appassionati di sport acquatici alle prime “onde”, invece, è possibile cimentarsi sulla spiaggia di Cerro Azul, a Sud della Capitale. Mentre sulla rinomata spiaggia di Punta Hermosa a Lima, si formano onde che raggiungono anche gli 8 metri di altezza.

Spiagge di Paracas

La baia di Paracas spicca tra le spiagge della regione di Ica: con il suo ecosistema ricco, conquista gli amanti dello snorkeling, della pesca sportiva e della barca a vela. Con sabbia così bianca da risultare abbagliante, formacciose rocciose e la vicina riserva naturale sa incantare.

Playa Chicama

Risalendo lungo la Panamericana, a Nord di Trujillo, ci si imbatte in Playa Chicama conosciuta a livello internazionale grazie all’onda di sinistra più lunga e sinuosa al mondo ed è destinazione popolare sia tra i surfisti professionisti sia tra gli amatori. Anche chi non pratica sport acquatici resterà affascinato dalle onde che formano un tessuto d’acqua.

Spiaggia di Bayóvar

A breve distanza di trovano poi le spiagge di Bayóvar, caratterizzate da un mare limpido, da dune da cui affiorano rocce di granito bianco e dove è facile incontrare tartarughe e delfini.

Playa Roja

Sabbia rossa, rocce dorate e onde turchesi: Playa Roja è un’esplosione di colori che ti lascia senza fiato. Ogni passo è uno scatto perfetto, ogni angolo è una sorpresa. Un luogo da vedere almeno una volta nella vita, soprattutto se ami i paesaggi che sembrano usciti da un film.

Puerto Inka

Non è solo una spiaggia: è una pagina di storia viva. Puerto Inka è circondata da rovine antiche che raccontano l’epoca dell’Impero Inca. Qui, tra acque limpide e sentieri antichi, puoi sentire il respiro del passato mentre il Pacifico ti accarezza i piedi.

Spiaggia di Máncora

Nella regione di Piura si trova poi Mancora, un vivace paradiso tropicale dove i villeggianti possono dilettarsi tra surf, kitesurf, longboard, bodyboard o, più semplicemente, godersi la spiaggia sotto un ombrellone di paglia ammirando le acque blu cobalto dell’oceano.

Cabo Blanco

Nella zona nord est verso Tumbes nei mesi tra luglio e ottobre non si può perdere Cabo Blanco dove avviene la migrazione e l’accoppiamento delle megattere. A rendere celebre il luogo ci ha pensato Hemingway che lo ha scelto come luogo d’ispirazione per Il Vecchio e il Mare.

Punta Sal e Punta Camarón

Nella zona di Tumbes si trova anche Punta Sal, uno dei luoghi più affascinanti del Perù, caratterizzato da colline di carrubo, spiagge incontaminate e acque limpide. Sempre in questa regione è possibile visitare Punta Camarón, con la sua lunga spiaggia costeggiata da palme da cocco.

Zorittos

Nascosta all’estremo nord del Perù, Zorritos è la classica spiaggia da cartolina… ma senza turisti in massa. Qui l’acqua è calda tutto l’anno, la sabbia è chiara e il paesaggio sembra disegnato con filtri Instagram naturali. Se cerchi pace, amache e mare cristallino, hai trovato il tuo rifugio tropicale.

Punta Nunura

Selvaggia al punto giusto, Punta Nunura è un mix perfetto di avventura e contemplazione. Acqua tiepida, spiagge vaste, e una costa dove puoi incrociare delfini e tartarughe con una semplice nuotata. Difficile chiedere di più.

Playa Pimentel

Qui non trovi solo sabbia e mare, ma anche cultura viva. Playa Pimentel è famosa per i “caballitos de totora”, le curiose canoe usate dai pescatori locali. Il lungo pontile in legno ha più di un secolo di storie da raccontare, mentre il mare chiama a lunghe passeggiate tra le onde.

Playa Tuquillo

Tranquilla, pulita e decisamente adorata dalle tartarughe marine. Playa Tuquillo è la spiaggia giusta per chi ama prendere il sole lontano dal caos, con l’acqua che accarezza la riva e qualche creatura marina che sbuca a salutare.