Nuovi voli diretti vi faranno scoprire il fascino nomade e la bellezza naturale del Kazakistan: ecco perché dovreste considerarlo come prossimo viaggio

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock Ad Almaty si trova la splendida Ascension Cathedral

Per molti, l’immagine del Kazakistan evoca la vastità remota della Steppa, un paesaggio immenso occasionalmente attraversato da uomini a cavallo o nomadi solitari, rimasto a lungo inesplorato dalla maggior parte dei viaggiatori. Eppure, questa bellissima e isolata regione è oggi pronta a svelare la sua duplice anima, mostrando al mondo anche una sorprendente identità moderna attraverso le sue città.

Il Kazakistan offre una gamma di luoghi straordinari, dalle scenografiche pendici montane e i laghi incontaminati nei pressi di Almaty, fino all’architettura ultra-moderna della capitale, Astana. Il Paese vanta anche paesaggi quasi ultraterreni, come quelli di Mangystau e del possente Charyn Canyon, oltre che testimonianze storiche millenarie come gli antichi mausolei e le moschee di Turkestan e Taraz.

Ora, grazie all’aumento dei collegamenti diretti tra l’aeroporto di Milano Malpensa e il Kazakistan, sarà più facile che mai immergersi nella sua cultura distintiva e nei panorami mozzafiato.

Nuovi voli da Milano al Kazakistan

I collegamenti diretti tra l’aeroporto di Malpensa e il Kazakistan si intensificano grazie a Neos, compagnia aerea di Alpitour World, che ha annunciato l’apertura di una nuova rotta diretta tra Milano Malpensa e Atyrau, polo industriale situato nell’area del Mar Caspio. Operativo dal 17 novembre 2025 e attivo fino a luglio 2026, il volo mira esplicitamente a favorire i rapporti business tra Italia e Kazakistan.

Il servizio iniziale prevede la partenza da Malpensa ogni lunedì sera (ore 20:00) e rientro da Atyrau ogni venerdì. A partire da marzo 2026, l’impegno di Neos verrà ulteriormente rafforzato con l’aggiunta di una seconda frequenza che farà scalo anche ad Almaty, aggiungendosi al collegamento Milano-Almaty già introdotto nel 2022.

Atyrau, la metropoli al confine della Steppa

Grazie ai nuovi collegamenti diretti da Malpensa, quindi, la città di Atyrau diventa una destinazione sempre più accessibile. Vivace metropoli a meno di 15 chilometri dalla costa settentrionale del Mar Caspio, è circondata da distese di sabbia desertica, boscaglie aride, saline e villaggi rurali.

Una volta atterrati, immergetevi nel suo retaggio culturale e naturale: da non perdere, l’esplorazione del fiume Ural, l’unico fiume europeo che sfocia nel Mar Caspio, e la scoperta dei siti storici come l’antica città di Saray-Jüke, un tempo importante snodo della Via della Seta. La città rappresenta un ottimo punto di partenza per esplorare la biodiversità e i paesaggi desertici unici della regione.

Almaty e i suoi paesaggi mozzafiato

La maggior parte dei viaggiatori che si dirigono in Kazakistan inizia il proprio viaggio dalla regione sud-orientale, atterrando ad Almaty, l’ex capitale, oggi Astana, e cuore verde del Paese. La città è incastonata in un paesaggio spettacolare: le sue vette montuose circostanti, ammantate da fitte pinete e betulle, nascondono vasti laghi incontaminati e sentieri tortuosi ideali per passeggiate a cavallo e trekking. Oltre alle bellezze naturali immediate, come il lago Big Almaty (Bolshoye Almatinskoye Ozero) e la stazione sciistica di Shymbulak, la città stessa offre un vivace mix di cultura e storia.

Ad Almaty è possibile visitare l’imponente Cattedrale di Zenkov, interamente in legno, e il vasto Parco Panfilov. Per un’immersione nella cultura locale, il Green Bazaar (Zelyony Bazaar) offre un’esperienza sensoriale unica tra spezie e prodotti tradizionali.