Nuotare con i pinguini in un paradiso terrestre: l’esperienza da sogno

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Fonte: iStock Pinguini africani a Boulders Beach

Ci mettiamo in viaggio per tantissimi motivi, lo facciamo per esplorare le meraviglie naturali, per toccare con mano i capolavori artistici e architettonici creati dall’uomo e per raggiungere tutti quei luoghi iconici che sono diventati il simbolo di città e Paesi interi. Ma lo facciamo soprattutto perché è forte il desiderio di vivere esperienze uniche e indimenticabili.

Ed è proprio di un’avventura così che vogliamo parlarvi oggi, di una di quelle che tutti dovremmo concederci almeno una volta nella vita. Emozionante, commovente, intensa e unica: quella che vi stiamo per presentare è un’esperienza che raramente si dimentica.

Per viverla dobbiamo attraversare il mondo intero e raggiungere la costa sud-occidentale del Sudafrica. È proprio qui, appena fuori da Città del Capo, che esiste una spiaggia dai lineamenti paradisiaci che ospita degli abitanti davvero straordinari. Si tratta dei pinguini africani ed è possibile nuotare con loro in questo paradiso.

Benvenuti a Boulders Beach: il paradiso in terra abitato da creature straordinarie

Sabbia bianca e fine, massi di granito che puntellano la baia e mare cristallino dalle infinite sfumature di blu: questa è Boulders Beach, uno degli ultimi paradisi in terra. Per chi è già stato nella Penisola del Capo, ne siamo certi, questa spiaggia non ha bisogno di presentazioni. Si tratta, infatti, di una delle destinazioni naturalistiche più amate e raggiunte dai viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo.

Boulders Beach, che è situata appena fuori da Città del Capo, fa parte del Parco Nazionale di Table Mountain ed è il punto di partenza ideale per scoprire tutte le meraviglie naturali che si snodano nei dintorni. Ma non sono solo le sue forme e i suoi colori a incantare, e ad attirare migliaia di visitatori ogni anno, quanto più gli abitanti che popolano la baia.

Tra i massi di granito, e le varie insenature che proteggono la spiaggia, Boulders Beach è diventata la casa dei pinguini africani. Si tratta della specie dei volatili più a rischio di estinzione, non solo per la fragilità, ma anche per la minaccia dell’uomo a causa della pesca non controllata e dell’estrazione degli idrocarburi.

Ma non sono spaventati dall’uomo, al contrario. Come l’Ente del Turismo del Sudafrica precisa, infatti, i pinguini del territorio hanno bisogno della nostra attenzione. Le migliaia di visite che ricevono ogni giorno, infatti, contribuiscono a rafforzare le risorse economiche e quindi gli sforzi della conservazione di questi esemplari.

Nuotare con i pinguini africani: un sogno che si avvera

Sono più di 60.000 i visitatori che giungono a Boulders Beach ogni anno per ammirare, contemplare e fotografare questi straordinari esemplari che vivono nella baia dal lontano 1982. La loro presenza rappresenta una delle colonizzazioni urbane più importanti del mondo, motivo per il quale è molto importante preservare la specie, anche con un comportamento responsabile.

Ammirare i pinguini, una volta raggiunta la spiaggia, è semplicissimo. Vi basterà passeggiare sulle passerelle che corrono lungo la baia, o camminare sul bagnasciuga, per vederli nella loro quotidianità. Chi, invece, vuole conoscere la loro storia può recarsi al centro informazioni gestito dalla SANParks.

I pinguini africani, inoltre, amano l’acqua e non sono immuni dal fascino cristallino del mare che bagna la loro casa. Non sarà raro, quindi, incontrarli mentre fanno il bagno e nuotare insieme a loro.