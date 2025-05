Viaggio alla scoperta del Metropolitan Museum of Art, museo iconico di New York e sede dell'annuale gala glamour ed esclusivo dedicato alla moda

Fonte: iStock L'ingresso di notte del Metropolitan Museum of Art New York

Ci sono dei luoghi di New York che sono particolarmente iconici, posti che basta evocarli per sentirsi lì: nell’ombelico del mondo. Oppure, volendo, anche dentro un film o una serie tv, perché basta girare per questa metropoli per rivedere scorci, location e posti che fanno parte dell’immaginario collettivo e che sono stati resi immortali dalla settima arte.

Uno di questi luoghi è il Met, Metropolitan Museum of Art: posto lungo la Fifth Avenue, con alle spalle Central Park e nell’Upper East Side, non è solo uno dei musei più apprezzati e visitati dell’intera città, ma è anche un concentrato di opere d’arte che abbraccia epoche e luoghi del mondo.

Per gli amanti della cultura pop – poi – è una tappa davvero imperdibile, perché è lì che si trova la scala esterna di Gossip Girl, per i lettori più appassionati è una delle ambientazioni del libro Il Cardellino della scrittrice Premio Pulitzer Donna Tartt. Per chi segue la moda è, infine, sede di uno degli eventi fashion dell’anno: il Met Gala.

Tutto quello che c’è da conoscere su questo museo e sull’evento che porta nel cuore di Manhattan alcune delle star più amate in tutto il mondo.

Dove si trova il Met

Indirizzo: 1000 Fifth Avenue, New York, una delle città più conosciute e amate degli Stati Uniti. Qui si trova il Met, Museum of Art, lungo una delle strade più celebri di Manhattan, sulla destra di uno dei parchi più fotografati e su quella che viene chiamata Museum Mile, ovvero un tratto di oltre un chilometro in cui si possono incontrare alcune istituzioni museali importanti come il Guggenheim o il Museum of the City of New York.

Un concentrato di arte e di cultura, di cui il Met è uno dei gioielli più preziosi. Al suo interno vi sono tantissime opere, pare quasi mezzo milione, per cui la visita va pianificata con cura per non correre il rischio di non riuscire ad ammirare qualcosa che interessa in maniera particolare.

Anche perché quando si viaggia in direzione New York, tra le città più amate del Nord America, si ha la consapevolezza che le meraviglie da vedere sono tantissime e che quei pochi giorni non potranno bastare per tutto: selezionare con attenzione permette di fare un’immersione in ciò che piace di più senza perdersi nulla.

Cosa vedere e come organizzare la visita

Fare una veloce tappa al Metropolitan Museum of Art non è particolarmente semplice, perché al suo interno custodisce così tante opere che la visita merita di essere lunga e accurata. Chiaramente se si trascorrono pochi giorni a New York si dovrà ridurre il tempo che gli si dedica, ma insieme al Guggenheim o al Moma (Museum of Modern Art) è senza ombra di dubbio una delle tappe che vanno incastrate tra le tantissime cose che offre questa metropoli.

Del resto, New York è stupore a ogni passo: dalle strade che si percorrono puntando il naso all’insù, ai quartieri più cool, ai locali, fino alle location iconiche, è impossibile non lasciarsi incantare dalle sue luci, dalla vita, dai palazzi e da quell’atmosfera che sembra riflettere il “sogno americano”.

Visitare il Met significa immergersi in epoche diverse, in luoghi del mondo lontani e per i più sognatori questo museo potrebbe sembrare proprio una metafora della città che lo ospita: cosmopolita, viva, creativa. La collezione del museo ci permette di viaggiare intorno al globo, toccando 5mila anni di storia. Solo per citare qualche spazio si può ammirare l’arte africana, si possono scoprire i pittori europei, lasciarsi stupire dall’arte egiziana, quella greca e romana e ancora quella islamica.

Queste sono alcune delle meraviglie che si possono incontrare durante la visita, come un autoritratto di Egon Schiele, una delle copie di La grande onda di Kanagawa di Hokusai, oppure dipinti di Rembrandt, Anthony van Dyck, Vincent van Gogh, Botticelli e Pollock. Tante, tantissime opere suddivise in sezioni diverse.

Il biglietto costa circa 30 dollari (per gli adulti), mentre sotto i 12 anni l’ingresso è libero. Agevolazioni sono previste per gli over 65, per gli studenti, ma non solo.

Gli orari di apertura variano in base alla giornata, è importante sapere che è chiuso il 25 dicembre, il primo gennaio, il giorno del Ringraziamento e il primo lunedì di maggio, che è quello che per tradizione vede andare in scena il Met Gala. Il giorno di chiusura, invece, è il mercoledì.

Da non perdere il rooftop del Met, da cui si gode di una vista incredibile su Central Park con i grattacieli sullo sfondo, uno scenario che rende questa location davvero formidabile. Anche qui vi sono esposte delle opere e questa area viene aperta solo alcuni mesi all’anno (nel 2025 da aprile a ottobre).

Fonte: iStock

Cosa è il Met Gala: tutto quello che devi sapere

Oltre a essere un concentrato di cultura, arte e storia questo museo da diversi anni ospita uno degli eventi dell’anno per la moda: il Met Gala, l’appuntamento da seguire per poter sognare ammirando abiti incredibili, frutto di estro, creatività e ingegno, indossati da alcune delle star più celebri in tutto il mondo.

Il Metropolitan Museum of Art’s Annual Institute Gala si è tenuto la prima volta nel 1948 e nel corso degli anni ha mutato alcune sue caratteristiche. Viene organizzato per finanziare il dipartimento Costume Institute e i biglietti sono arrivati a costare anche 50mila dollari a persona (nel 2023).

In tempi recenti, salvo eccezioni, va in scena il primo lunedì di maggio andando a coincidere con l’inaugurazione della mostra di moda ospitata nel museo.

Si può partecipare? No, a decidere chi può essere nella lista è Anna Wintour, direttrice di Vogue America e colei che presiede il comitato organizzativo dal 1995.

Tra le persone presenti: celebrità di tutti i settori, ma anche politici. Gli abiti che sfilano, non c’è bisogno di dirlo, sono un vero sogno e sembrano quasi riuscire a sfidare anche la più fervida delle immaginazioni. Viene dato un tema annuale, a cui ci si deve – se possibile – attenere.

Un evento estremamente glamour ed esclusivo in cui vige il divieto di utilizzo dei social per tutti gli invitati.

Fonte: Ansa

Info utili sul Metropolitan Museum of Art

Raggiungere il Met è molto facile sia con la metropolitana che con altri mezzi pubblici. Nulla vieta di fare una passeggiata in zona essendo questa davvero ricca di meraviglie da scoprire. Magari si può abbinare la visita al museo con quella di Central Park per poter ammirare in un solo giorno due delle location più iconiche della Grande Mela.

Esiste anche una sede distaccata del museo e si tratta del The Met Cloisters, spazio dedicato interamente all’arte e all’architettura medievale: la struttura, dotata di giardini, si trova nel Fort Tryon Park a nord di Manhattan.

Luoghi imperdibili per carpire un pizzico dell’anima di una delle metropoli più amate, idealizzate, immaginate del mondo, una delle più riprese, sognate e raccontate, perché New York non è solo una città dalle mille luci, per parafrasare il titolo di un romanzo di Jay McInerney, ma anche dalle tante facce, viva, vibrante, creativa e multietnica. Indimenticabile.