Natura, storia e relax: il fascino irresistibile della Messenia

Antiche città veneziane, piccole oasi di pace, spiagge piacevoli, tutto questo è la Messenia, la regione meno conosciuta della Grecia continentale, ricca di storia e fascino suggestivo.

Conosciuta anche come Messinia, questo territorio fu delineato nel 371 a.C., a seguito della sconfitta di Sparta, dopo 350 anni di dominazione sul Peloponneso. Oggi, questo angolo di paradiso situato nella regione sud-occidentale, consente di conoscere e vivere la Grecia sotto un’altra prospettiva.

Niente isole, si resta sulla terra ferma, lontani dal turismo di massa. Messenia, è raggiungibile facilmente: la destinazione infatti dista soltanto tre ore di auto da Atene. In alternativa, ci sono diversi voli, anche di compagnie aeree low cost, che atterrano direttamente a Kalamata, secondo capoluogo della regione. Si tratta di una meta lontana dalle vacanze contraddistinte dai grandi numeri, per questo qui troverete un pezzo di Mediterraneo, protetto e incontaminato.

La natura, suggestiva e primitiva, esalta il fascino della Grecia antica: tra mare e paesaggi verdi, vi ritroverete a camminare sulle mura del paleokastro di Pylos. La costa, è caratterizzata da insenature, lingue di sabbia dorata e promontori rocciosi.

Il lungomare è contraddistinto da zone free che si alternano a stabilimenti balneari e lidi. Non sarà difficile comunque trovare delle spiagge paradisiache dove vivere il mare in totale libertà. Uno dei posti più apprezzati e amati dai viaggiatori e dalle persone del luogo, è il Voidokilia Beach: una lunga e stretta lingua di sabbia circolare che si estende tra il mare e la laguna Gialova: qui, il panorama è surreale e si ha come l’impressione di vivere in una terra di mezzo.

Anche l’entroterra incanta: il paesaggio infatti è contraddistinto da distese verdeggianti da cui, da lontano, ammirare il mare.

La Messenia è il luogo ideale per vivere una vacanza slow. La vita, nei paesi di questo territorio, è piuttosto semplice e ordinaria: le spiagge sono deserte e passeggiando per la città potrete incontrare e conoscere pescatori e contadini del luogo, qualche negozio di souvenir e delle taverne. Questo vi consentirà di trovare un contatto autentico con il territorio.

La bellezza della Messenia ha ispirato anche capolavori cinematografici. Questa regione della Grecia infatti, è stata l’incantevole cornice del terzo capitolo della commedia romantica Before Midnight.

Un luogo impervio, che affascina e incanta: è certo, Messenia è la meta ideale per una vacanza fuori dall’ordinario.