@Raaya by Atmosphere Vacanze estive alle Maldive in famiglia

Chi ha detto che il periodo migliore per andare alle Maldive è d’inverno? Certo, per il clima forse lo è, anche se qui non esiste praticamente l’afa. Lo è anche se si vuole provare la sensazione del sole e il caldo sulla pelle mentre a casa sono tutti coperti da strati di lana. Ma in realtà anche quando in Italia è estate è un buon momento per andare a fare una vacanza su un atollo maldiviano. Ecco quali sono i motivi.

Maldive d’estate a metà prezzo

Proprio perché le Maldive d’estate non sono una meta molto popolare si trovano ottime offerte. In alcuni resort, come quelli del gruppo alberghiero maldiviano dei Sun Siyam Resorts, si applicano sconti che vanno dal 30 fino al 45%. Addirittura, al COMO Cocoa Island viene regalata una notte extra per ogni notte prenotata (entro il 30 settembre per soggiorni fino al 19 dicembre 2025.

Per invogliare i turisti ad andare alle Maldive, poi, ci sono sconti su tutti i servizi: dai transfer gratuiti in idrovolante e barca veloce dall’aeroporto all’isola-resort ai trattamenti scontati nelle spa degli alberghi alle offerte per le crociere al tramonto per avvistare i delfini e gli squali balena.

E poi ci sono tutte le altre attività legate agli sport acquatici naturalmente, anche quelli più insoliti e innovativi. Tra le novità dell’estate nei resort di Iru Veli e Vilu Reef è possibile guidare la Jet Car, un’auto d’acqua per divertirsi nell’oceano. Le offerte sono valide anche oltre il periodo estivo perché durano fino a ottobre, l’importante è prenotare entro il 31 agosto 2025.

Maldive d’estate per vacanze in famiglia

E proprio perché molti resort sono scontati, le Maldive sono un’ottima scelta per le famiglie che desiderano una meta esotica e diversa da quelle mediterranee. Infatti, non serve più aspettare di partire per la Luna di miele per poter andare in vacanza su uno di questi atolli paradisiaci, perché le Maldive sono un vero e proprio mosaico di esperienze in cui ogni famiglia può trovare relax e tanto divertimento. Chi cerca una meta mare qui non manca di certo. Sono tantissimi i resort sui quali trovare un kids club o miniclub o la piscina dove lasciare i bambini a divertirsi con i loro coetanei per qualche ora mentre ci si rilassa in spiaggia o nella spa per un magnifico massaggio a base di ylang-ylang.

@Raaya by Atmosphere

Il gruppo Atmosphere Core, per esempio ne ha quattro su nove di strutture consigliate per le famiglie su altrettante isole, anche vicino alla Capitale Malé e all’aeroporto internazionale. Ad Ailafushi e a Sangeli, per esempio, c’è una biologa marina che spiega ai bimbi l’incantevole mondo sottomarino dei pesci colorati, dei coralli e di qualche piccolo squalo che si può vedere.

A Kanifushi c’è persino la Kids Spa Experience con trattamenti studiati per i più piccoli. Il Club Med Kani, per esempio, è attrezzato anche per accogliere i neonati a partire dai 6 mesi. E in tutti i resort naturalmente ci sono attività acquatiche, dallo snorkeling all’escursione sul dhoni, l’imbarcazione tipica maldiviana, dal kayak al kite surf. Ma in molti non mancao anche altri sport di terra, dal tennis al padel al basket alla bicicletta, sempre più presente, per spostarsi all’interno dell’isola.

Maldive d’estate, clima migliore

Le temperature estive alle Maldive restano stabili e sono sempre intorno ai 28–30°C, con mare caldo sempre balneabile. Nonostante sia la stagione delle piogge (monsone di sud-ovest), spesso si tratta solamente di brevi rovesci anche se intensi, alternati a tanto ma tanto sole.

D’estate è anche il momento in cui si possono fare snorkeling e immersioni spettacolari. L’oceano in questo periodo, infatti, è particolarmente ricco di plancton e quindi aumenta la probabilità di incontrare mante e squali balena. Il periodo è dunque perfetto per chi ama la vita marina.