PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock La graziosa Fraueninsel, in Germania

Nel cuore della Baviera, a circa un’ora da Monaco, il Lago Chiemsee si apre ampio e luminoso, tanto da meritare il soprannome di “mare bavarese”. E proprio qui, tra acque placide e pulite, “galleggiano” alcune isole particolari. Una di queste è Fraueninsel che, pur misurando appena 15,5 ettari, è la seconda per estensione del bacino. Su questa terra emersa vivono più o meno 300 persone in modo stabile, tanto che a prima vista può sembrare un villaggio lacustre qualunque. Poi, con pazienza e attenzione, lo sguardo intercetta un campanile isolato con cupola a cipolla e si intuisce che la storia, anche da queste parti, ha lasciato tracce profonde.

Il nome Fraueninsel (Isola delle Donne) nasce nell’VIII secolo per la presenza dell’Abbazia di Frauenwörth, un monastero benedettino femminile che domina il territorio da oltre 1.200 anni. Si chiama in questo modo per contrapposizione alla vicina Herreninsel (Isola degli Uomini), dove in passato risiedeva una comunità di monaci.

Oggi per scoprire questo grazioso luogo della Germania sono necessari un viaggio in battello e poche ore a disposizione, ma il fatto interessante è che si avverte un’energia diversa appena si sbarca.

Cosa vedere a Fraueninsel

Un terzo della superficie (e questo fa già capire quanto sia minuta) appartiene all’abbazia benedettina di Frauenwörth, uno dei conventi femminili più antichi della Baviera. Ma camminando tra le abitazioni dei pescatori è impossibile non rendersi conto che ogni struttura possiede una dignità propria, con facciate decorate e balconi in legno carichi di gerani rossi. La bellezza, quindi, risiede soprattutto nei dettagli.

Frauenwörth, l’abbazia benedettina

Chiaramente la prima attrazione in cui fare una sosta in quest’isoletta della Germania è il complesso di Frauenwörth. Fondato nel tardo VIII secolo, attraversò fasi di splendore, abbandono e rinascita. Tra il 1803 e il 1838, durante la secolarizzazione bavarese, il monastero fu chiuso. In seguito le suore riaprirono una scuola femminile, restituendo vitalità alla comunità.

La chiesa abbaziale si presenta come una basilica romanica a tre navate. L’impianto risale al X secolo, con interventi successivi che ne hanno trasformato l’aspetto. Tra il 1468 e il 1476 l’edificio assunse forme tardo gotiche, percepibili nelle volte e in alcune decorazioni. Sulle pareti sopravvivono affreschi datati intorno al 1130, tra i più antichi esempi di pittura murale romanica conservati in area alpina. I colori, attenuati dal tempo, raccontano scene sacre con linee essenziali e una spiritualità severa.

Di fronte alla chiesa si erge un campanile isolato, costruito tra XIII e XIV secolo su una base più antica. La cupola a cipolla, aggiunta in seguito secondo alcune fonti, è divenuta il simbolo dell’isola e si distingue persino da lontano, al punto da riuscire a orientare lo sguardo di chi naviga sul lago.

Accanto all’abbazia prende vita anche un piccolo cimitero con croci in ferro battuto e lapidi scolpite. Le forme elaborate delle croci raccontano un artigianato locale attento al dettaglio. Tra le tombe riposa pure Irmingard, figura centrale per la storia religiosa della regione.

La Torhalle carolingia

La Torhalle carolingia, datata intorno all’anno 860, è l’unico edificio superstite dell’epoca carolingia. In origine fungeva da ingresso monumentale al complesso monastico, poi nel corso dei secoli venne adattata a scuola e più tardi a spazio espositivo.

Tra le sue mura si conservano oggetti d’arte medievale e sculture, così come affreschi della Cappella di San Michele, realizzati tra l’860 e l’865. Le figure degli arcangeli, con influssi bizantini evidenti nelle posture e nei volti allungati, vegliano su Cristo in una composizione intensa. L’intonaco, dal canto suo, custodisce ancora tracce cromatiche sorprendenti per antichità.

A disposizione dei visitatori ci sono anche esposizioni temporanee con dipinti regionali dal XVIII al XX secolo. Del resto, la colonia di artisti fondata nel 1841 da giovani pittori come Max Haushofer, Franz Trautmann e i fratelli Bomhard contribuì a trasformare Fraueninsel in posto di ispirazione paesaggistica.

Il villaggio e i giardini

Attorno al monastero si sviluppa un piccolo centro abitato con graziose case addossate l’una all’altra e con facciate color pastello che si alternano a insegne in legno e finestre ornate di fiori. Non mancano giardini con erbe officinali e piante ornamentali che, nei mesi caldi, diffondono profumi intensi. Le suore coltivano parte di queste piante per la produzione del Klosterlikör, un liquore monastico venduto nel negozio del convento.

Il porto, con le barche ormeggiate, regala scorci suggestivi soprattutto al tramonto, quando l’acqua mostra sfumature dorate e il campanile si staglia in controluce.

Cosa fare a Fraueninsel

Date le ridotte dimensione, non sono di certo numerose le cose da poter fare a Fraueninsel. Nonostante questo, le esperienze possibili si basano principalmente sulla vita all’aria aperta, tra piccoli sentieri che costeggiano l’acqua e le corti interne delle case storiche, donando emozioni difficili da dimenticare:

Partecipare a una visita guidata con esperti locali : i quali raccontano episodi legati alla fondazione dell’abbazia, alla figura di Irmingard e alla stagione della colonia artistica. Il percorso dura circa un’ora e include chiesa, Torhalle e angoli meno noti del villaggio.

: i quali raccontano episodi legati alla fondazione dell’abbazia, alla figura di Irmingard e alla stagione della colonia artistica. Il percorso dura circa un’ora e include chiesa, Torhalle e angoli meno noti del villaggio. Assaggiare pesce affumicato in una delle locande affacciate sull’acqua : il sapore intenso si accompagna a una birra bavarese fresca, con vista sulle Alpi.

: il sapore intenso si accompagna a una birra bavarese fresca, con vista sulle Alpi. Entrare nel negozio monastico per acquistare prodotti realizzati dalle suore : tra cui liquori, marmellate e oggetti artigianali.

: tra cui liquori, marmellate e oggetti artigianali. Riposo sotto i tigli millenari : al centro del villaggio si trovano alberi maestosi in cui rilassarsi con una frescura naturale eccezionale nelle giornate estive, mentre il fruscio delle foglie accompagna i pensieri.

: al centro del villaggio si trovano alberi maestosi in cui rilassarsi con una frescura naturale eccezionale nelle giornate estive, mentre il fruscio delle foglie accompagna i pensieri. Visitare l’isola durante l’Avvento per il mercatino di Natale: le luci si riflettono sul lago scuro e le bancarelle propongono manufatti regionali e specialità stagionali. L’atmosfera serale è così avvolgente che scalda persino le giornate più rigide.

le luci si riflettono sul lago scuro e le bancarelle propongono manufatti regionali e specialità stagionali. L’atmosfera serale è così avvolgente che scalda persino le giornate più rigide. Trascorrere una notte in una delle strutture ricettive locali: quando l’ultimo battello riparte verso la terraferma, il silenzio diventa protagonista e Fraueninsel mostra un volto più intimo.

iStock

Come arrivare

La graziosa Fraueninsel si raggiunge esclusivamente via acqua. I battelli della compagnia Chiemsee-Schifffahrt collegano l’isola ai principali punti di imbarco sul lago, tra cui Prien-Stock e Bernau-Felden. La traversata dura pochi minuti e fa posare lo sguardo sullo Chiemsee e sulle Alpi bavaresi.

Il biglietto di andata e ritorno varia a seconda del porto di partenza e può includere una sosta a Herreninsel, altra isola celebre del lago. Una volta sbarcati, ci si muove a piedi lungo sentieri pianeggianti che attraversano l’intero perimetro in breve tempo.