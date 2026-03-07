Content Writer specializzata nel Travel. Per lei il successo è fare da grandi ciò che si sognava da bambini e se, scrivendo, riesce ad emozionare, ha raggiunto il suo obiettivo.

iStock Favolosa veduta aerea di Gallipoli

Affacciata sulle acque turchesi del Mar Ionio, Gallipoli è una di quelle destinazioni che sanno conquistare fin dal primo sguardo. Nel cuore del Salento, racchiude un patrimonio di storia, arte e tradizioni che convive con il fascino irresistibile del mare: le antiche mura, i palazzi nobiliari, le chiese barocche e le spiagge dorate ne fanno un vero e proprio paradiso a cielo aperto.

Dal centro storico arroccato su un’isola collegata alla terraferma da un ponte seicentesco, alle lunghe distese di sabbia che si aprono lungo la costa, fino a candidi vicoli illuminati dal sole, profumo di salsedine e tavole imbandite di specialità, il borgo pugliese rivela un carattere autentico e vivace, una delle mete più amate, capace di offrire tutto ciò che serve per una vacanza memorabile.

Cosa vedere a Gallipoli

Il punto di partenza ideale per scoprire Gallipoli è senza dubbio il suo affascinante centro storico, un dedalo di stradine lastricate che si snoda sull’isola collegata alla terraferma da un ponte del Seicento, tra cortili nascosti, archi in pietra e case che riflettono la luce del mare.

Le vie custodiscono splendidi palazzi nobiliari che raccontano un passato prestigioso: Palazzo Tafuri, Palazzo Pirelli, Palazzo Specolizzi e Palazzo Venneri, eleganti dimore che testimoniano l’importanza commerciale e culturale di Gallipoli nei secoli passati. Passeggiando al loro cospetto si percepisce ancora l’atmosfera di una città che per lungo tempo fu un importante porto del Mediterraneo.

Tra i monumenti più significativi spicca poi la Basilica di Sant’Agata, autentico capolavoro del barocco salentino e uno dei simboli più rappresentativi: sorge sui resti di una precedente chiesa medievale distrutta nel 1126 e si distingue subito per l’imponente facciata in carparo, la pietra tipica del territorio. Le decorazioni elaborate, le nicchie con le statue dei santi e la torre civica rendono l’esterno della basilica scenografico e ricco di dettagli.

Non appena varcata la soglia, si rimane colpiti dalla maestosità della struttura a tre navate, scandite da dodici colonne doriche che convogliano lo sguardo verso l’altare maggiore. Si susseguono dodici altari barocchi finemente decorati, impreziositi da fregi, stucchi e opere pittoriche. Tra gli elementi più sorprendenti, la grande tela dedicata al Martirio di Sant’Agata, un’imponente opera che domina l’altare maggiore in un’atmosfera solenne e suggestiva.

Un’altra tappa imperdibile è il Castello Angioino Aragonese, una fortezza scenografica che sembra emergere dalle acque che la delimitano come in un abbraccio. L’attuale struttura fu costruita dagli Angioini nel XV secolo sui resti di una precedente fortificazione medievale e in seguito ampliata dagli Aragonesi nel XVI secolo per rafforzare il sistema difensivo.

iStock

Il castello si distingue per le possenti torri circolari e per la posizione strategica all’ingresso del centro storico. All’interno si sviluppa un intricato percorso di sale monumentali con volte a botte e a crociera, corridoi e ambienti che illustrano la storia militare cittadina. Tra gli spazi più interessanti va menzionata la Torre del Rivellino, che durante la stagione estiva si trasforma in un affascinante cinema all’aperto. Dalle mura della fortezza si apre inoltre una vista senza parti su Gallipoli e sullo Ionio, uno dei panorami più emozionanti che si possano immaginare.

Le spiagge più incantevoli

Il fascino di Gallipoli non si esaurisce certo tra monumenti e vicoli storici: il borgo è infatti celebre anche per le spiagge da sogno, che negli anni hanno contribuito a renderla una delle destinazioni balneari più amate del Salento.

Tra le località più rinomate troviamo Punta della Suina e Punta Pizzo, due autentici paradisi naturali spesso soprannominati i “Caraibi dello Ionio” per la bellezza delle loro acque cristalline e della sabbia chiara: insieme all’Isola di Sant’Andrea, fanno parte di un grande parco naturale protetto dove il mare incontaminato si alterna a pinete e tratti di macchia mediterranea. La meta ideale per trascorrere giornate di totale relax tra bagni rigeneranti e passeggiate all’ombra degli alberi, immersi nei profumi della macchia mediterranea.

iStock

Anche le spiagge cittadine riservano piacevoli sorprese. Nel cuore del centro storico si trova la Spiaggia della Purità, l’unico arenile nel perimetro della città vecchia: piccola ma ineguagliabile, è particolarmente amata dagli abitanti e rappresenta uno degli scorci più fotografati di Gallipoli, con la sabbia dorata che si stende ai piedi delle mura storiche.

Lasciando il borgo antico si incontrano lunghi tratti di costa sabbiosa sia a nord che a sud della città moderna: procedendo verso sud lungo il Lungomare Galilei si raggiunge Lido San Giovanni, una spiaggia ampia e accogliente ancora all’interno del territorio comunale. Poco più avanti si apre la celebre Baia Verde, una delle zone più animate della costa, dove lidi attrezzati e tratti di spiaggia libera si alternano lungo un mare limpido e poco profondo.

A nord, invece, si estende una lunga striscia di sabbia che dalla pineta di Rivabella arriva fino a Lido Conchiglie: questo tratto di costa offre un ambiente naturale oltremodo piacevole, con ampie spiagge sabbiose e fondali trasparenti perfetti per nuotare o semplicemente rilassarsi al sole. Tra Rivabella e Gallipoli la costa assume invece un profilo più roccioso, caratterizzato da piccole calette e anfratti nascosti dove è possibile scovare angoli tranquilli e meno frequentati, un edene per chi cerca un contatto più autentico con la natura.

Dove si trova e come raggiungerla

Gallipoli si trova sulla costa occidentale della penisola salentina, in Puglia, affacciata sul Mar Ionio. La sua posizione la rende facilmente raggiungibile sia in auto sia con i mezzi pubblici.

Se arrivate dal Nord o dal Centro Italia potete percorrere l’autostrada A14 oppure la A16 fino a Bari Nord. Da qui si prosegue sulla superstrada Brindisi–Lecce fino allo svincolo della Tangenziale Ovest in direzione Gallipoli. Una volta imboccata la strada, in circa trenta chilometri si raggiungono le varie uscite.

Se provenite dalla Calabria o dalla Sicilia il percorso più semplice è seguire la SS16 fino a Taranto e poi continuare verso Brindisi con la SS7. Da qui si prosegue in direzione Lecce e infine verso Gallipoli, a circa quaranta chilometri dal capoluogo salentino.

Per gli amanti del treno, le principali città italiane come Roma, Bologna, Milano, Torino e Venezia sono collegate con Lecce tramite la rete ferroviaria nazionale. Una volta arrivati a Lecce è possibile proseguire con i treni locali o con autobus diretti che portano a Gallipoli.

Infine, se preferite viaggiare in aereo potete fare riferimento agli aeroporti di Brindisi “Papola Casale”, distante circa 80 chilometri, e di Bari “Karol Wojtyla”, a circa 194 chilometri. Da entrambi gli scali sono disponibili servizi di transfer, autobus e collegamenti ferroviari che permettono di raggiungere Gallipoli in modo comodo e veloce.