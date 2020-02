Vacanze di primavera: 10 mete perfette per lo spring break

Sono sempre più gli italiani che decidono di regalarsi una vacanza primaverile, per staccare dalla routine quotidiana e ritemprarsi in attesa delle ferie estive. A volte si tratta di un breve weekend fuori porta, altre di un vero e proprio viaggio all'avventura: tuttavia, l'importante è riuscire a rilassarsi un po' e a scoprire qualcosa di nuovo. La primavera è il momento giusto per concedersi un break. Il clima è finalmente più mite e le giornate si fanno più lunghe, inoltre le classiche mete turistiche non sono ancora state prese d'assalto ed è possibile ammirare le loro bellezze in tutta calma. Quali sono le destinazioni migliori per una vacanza primaverile?