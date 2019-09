Scalo molto lungo? Ecco cosa vedere vicino ai maggiori aeroporti

Siete in partenza per la vostra prossima meta turistica molto lontana da casa, ma dovrete fare scalo in uno dei principali aeroporti europei o internazionali e si prospetta davanti a voi una lunga attesa. Ore da trascorrere tra valigie e passeggeri annoiati non sono certo l'idea migliore per iniziare una vacanza, ma cos'altro si può fare? In realtà, ci sono diverse alternative per chi ha uno scalo lungo: nei pressi di molti aeroporti tra i più grandi e trafficati al mondo ci sono splendide attrazioni che meritano una visita, e che vi permetteranno di non sprecare neanche un minuto del vostro viaggio. Scopriamo alcune destinazioni adatte che vi regaleranno qualche ora di relax lontano dall'aeroporto.