I 10 quartieri nel mondo da visitare una volta nella vita

Viaggiare vuol dire scoprire luoghi nuovi, provando a vivere davvero le città visitate, senza limitarsi ad alberghi, resort e luoghi turistici principali. Conoscere dunque i quartieri più in voga al mondo potrebbe essere un ottimo spunto in fase decisionale, così da poter individuare i luoghi più vivi e veri in cui calarsi. Attraverso 15mila interviste, la guida turistica britannica “Time Out” ha individuato i quartieri più cool al mondo, ed eccone 10 da scoprire a qualunque costo, con un po’ d’Italia sparsa per il globo.