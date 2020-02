In questi posti nel mondo potrai immergerti completamente nel fango

I viaggi dedicati al benessere, fisico e mentale sono in costante ascesa, del resto chi non ha mai aggiunto sulla mappa dei futuri viaggi almeno un paio di destinazioni dove potersi rilassare tra terme naturali e sorgenti d’acqua? Non mancano poi i bagni di fango, gli antichi greci avevano l’usanza di immergersi in pozze per curare ulcere ed emicranie e sono molte le persone oggi che prediligono questo ingrediente per cure e trattamenti di bellezza. Per questo abbiamo selezionato per voi alcuni luoghi nel mondo dove potrete immergervi completamente nel fango.