Questa estate puoi perderti e immergerti in un labirinto delle meraviglie

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Fonte: PA Wire/PA Images/IPA Il labirinto di Wistow

Boschi incantati, laghi dal colore smeraldo, capolavori della natura, installazioni e monumenti artistici e architettonici creati dall’uomo: queste sono solo alcune delle attrazioni più iconiche che visitiamo tutte le volte che ci mettiamo in viaggio per andare alla scoperta delle meraviglie che appartengono al mondo che abitiamo.

Ogni destinazione raggiunta infatti, che sia vicina o lontana, ci offre esperienze inedite e incredibili tutte da vivere e da condividere. Del resto è per questo che ogni giorno scegliamo di metterci in viaggio. E lo facciamo anche oggi, insieme a voi, per raggiungere una delle attrazioni più suggestive, e forse meno conosciute dai turisti, della Gran Bretagna.

La nostra avventura di oggi ci porta a conoscere Wistow, un affascinante villaggio medievale situato nella contea inglese di Leicestershire e popolato da appena 60 anime. Proprio qui, lontano dai sentieri più battuti dal turismo di massa, e circondato dalle pittoresche campagne inglesi, esiste un labirinto delle meraviglie, uno dei più grandi di tutto il Paese , nel quale è possibile perdersi e immergersi per vivere un’esperienza davvero incredibile.

Benvenuti a Wistow

Il nostro viaggio ci porta in un luogo suggestivo situato al di fuori dei radar turistici. Si tratta di Wistow, un villaggio medievale e parrocchia civile situato nella contea di Leicestershire. Le cose da fare e da vedere qui non sono poi molte, eppure una passeggiata alla scoperta di questo luogo che sembra sospeso nel tempo è quasi doverosa, soprattutto per chi subisce il fascino dei paesaggi bucolici che appartengono alle campagne inglesi.

Raggiungibile in appena un’ora di auto dal cuore della contea, Wistow è conosciuto e raggiunto soprattutto per la sua anima rurale e il grande centro dedicato al giardinaggio, ma anche per un’altra attrazione davvero straordinaria. Si tratta di un labirinto di mais che ogni anno attira l’attenzione di grandi e bambini grazie a percorsi e design sempre inediti ed evocativi.

Incastonato in una cornice lussureggiante, questo labirinto di mais si snoda su una superficie di 8 acri. Entrare al suo interno, e perdersi in questo, è un’esperienza ricreativa e sensoriale adatta a persone di tutte le età. Ogni anno il labirinto cambia forma sorprendendo e incantando chiunque arrivi fin qui.

Il Wistow Maze, quest’anno, ha assunto la forma di una gigantesca tartaruga marina verde con l’obiettivo di celebrare la fauna marina del mondo e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla protezione e la conservazione di tutte le specie che popolano gli abissi del mare.

Perdersi e immergersi in un labirinto

Anche se poco conosciuto al turismo di massa, il labirinto di Wistow si è trasformato col tempo in un’attrazione molto popolare tra i cittadini dei dintorni e i viaggiatori che visitano la contea di Leicestershire e il motivo è presto detto. Si tratta di uno dei più grandi labirinti di mais dell’intero Paese e l’esperienza offerta si trasforma in un esercizio per la mente e per il corpo.

Oltre a trovare la via d’uscita, una volta entrati all’interno del percorso verdeggiante, gli ospiti sono invitati a prendere parte a diversi quiz le cui risposte sono suggerite attraverso una serie di indizi nascosti tra i sentieri del labirinto. Un’avventura, questa, adatta a grandi e bambini e a tutti coloro che vogliono superare i propri limiti affidandosi solo ai sensi.

Come anticipato, il Wistow Maze di quest’anno è stato dedicato alla fauna marina e ha assunto la forma di una grande tartaruga verde. Visitarlo è un’occasione per divertirsi, mettere alla prova le personali abilità, ma anche riflettere sulle conseguenze dei cambiamenti climatici e delle attività dannose per il pianeta e per le creature che lo abitano.