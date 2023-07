Questa estate potrai perderti e immergerti in un labirinto di girasoli

Fonte: iStock Campo di girasoli

L’estate, si sa, è il periodo più atteso dell’anno e i motivi sono facilmente intuibili: è questo il momento perfetto per vivere gli spazi aperti, per organizzare gite fuori porta e per intraprendere i grandi viaggi che abbiamo programmato nei mesi precedenti.

Le destinazioni da raggiungere sono tantissime: c’è chi sogna i paradisi terrestri, chi non vede l’ora di trascorrere le giornate con vista sul mare e chi, invece, approfitta del caldo del periodo per rifugiarsi tra gli splendidi paesaggi di montagna. Avventure, queste, che sono destinate a rendere la nostra estate indimenticabile.

Come abbiamo più volte detto, però, non abbiamo bisogno di allontanarci così tanto dall’Italia per vivere momenti incredibili, perché il nostro è un Paese straordinario, ricco di meraviglie che aspettano solo di essere scoperte. E se è un’esperienza unica e al di fuori dell’ordinario che volete vivere questa estate, allora, non vi resta che raggiungere la Brianza, perché è proprio qui che potrete perdervi e immergervi in un labirinto di girasoli.

Dentro un labirinto di girasoli

Ci mettiamo in viaggio per tantissimi motivi e, anche se differenti gli uni dagli altri, sono tutti accomunati dalla medesima esigenza di vivere e condividere esperienze uniche e indimenticabili. Ed è proprio quello che potranno fare tutte le persone che, a partire dal mese di luglio, raggiungeranno il territorio della Brianza.

Ad appena 30 chilometri da Milano, e più precisamente nel comune di Ornago, in provincia di Monza e della Brianza, esiste un luogo delle meraviglie probabilmente già conosciuto da tutti gli amanti della natura e delle fioriture. Stiamo parlando di Shirin, un campo di tulipani You-pick, immerso nella splendida cornice del parco protetto P.A.N.E.(Parco Agricolo Nord Est).

Proprio qui, durante la primavera, la fioritura dei tulipani dipinge di meraviglia il territorio trasformando Ornago in un angolo di Olanda. Ed è sempre qui che è stata sapientemente messa a punto una coltivazione sostenibile di girasoli che tutti potranno presto visitare.

Su un terreno che si snoda per oltre 40.000 metri quadri, e che è circondato da una campagna verdeggiante e rigogliosa, è stato infatti creato un labirinto di girasoli per permettere a grandi e bambini di vivere una delle esperienze più incredibili e suggestive di questa estate.

Quando e come vivere l’esperienza più magica dell’estate

L’apertura del labirinto di girasoli è uno degli eventi più attesi dell’estate, quello che da solo vale un viaggio nello splendido territorio della Brianza.

Progettato interamente da Ettore Selli, definito “il cacciatore dei labirinti”, questo percorso delle meraviglie è un omaggio alla natura che trae le sue ispirazioni dai giardini all’italiana di epoca barocca. Si tratta di un labirinto quadripartito, che ricalca i lineamenti dei giardini storici, e che sarà attraversabile grazie a tutta una serie di percorsi e sentieri che permetteranno ai visitatori di perdersi e immergersi tra l’oro giallo dei girasoli.

L’inaugurazione del labirinto di girasoli è prevista per il mese di luglio, per accedere vi basterà prenotare l’ingresso direttamente sul sito di Shirin al costo di 5 euro. Il campo si trova in Via Libero Grassi, a Ornago, ed è raggiungibile a piedi dal parcheggio cittadino.

Non vi resta che munirvi di abbigliamento leggero, di un cappello di paglia e di uno smartphone per immortalare la grande bellezza dei girasoli in fiore.