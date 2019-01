Le più belle terme di montagna dell’inverno

Immergersi nelle acque tiepide di una piscina termale, avvolti dai vapori mentre fuori nevica. Dimenticare il freddo rilassandosi nel tepore delle terme: è il sogno di molti quando arriva l'inverno. In Italia c’è solo l’imbarazzo della scelta. Il nostro Paese è ricco di fonti termali e di strutture che hanno una storia e una tradizione alle spalle, ma esistono anche terme moderne che rispondono alle esigenze odierne. Piscine con getti d’acqua benefici, acque dalle proprietà curative, vasche panoramiche all’aria aperta, per godere al massimo di alcune ore di totale relax lasciando il mondo, con tutti i suoi problemi, fuori. Ecco le più belle terme di montagna in Italia