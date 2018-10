Mete del 2019: India

L’sarà una delle mete più prenotate del 2019. Infatti, Mumbai e Delhi saranno raggiungibili da Milano Malpensa con i voli Air Italy 3 volte alla settimana. Delhi è il punto di partenza più comodo per visitare il Rajasthan con le sue splendide città antiche come Joipur, Jodhpur, Udaipur e Agra, mentre da Mumbai, oltre a poter visitare una delle metropoli più vaste del mondo, si possono raggiungere le splendide spiagge di Goa lungo oltre cento chilometri di costa. Reso famoso dal movimento hippie degli Anni ’60, Goa è il luogo ideale per chi cerca una vacanza di sole e mare sulle immense spiagge bianche indiane