Musei online: quali visitare senza uscire di casa

Londra, New York, Parigi... tutte splendide città che racchiudono opere d'arte di grandissimo pregio, che meritano una visita almeno una volta nella vita. Ma non è detto che bisogna per forza viaggiare in tutto il mondo per scoprire le più belle collezioni d'arte: visitare la città in cui questi capolavori si trovano è sicuramente un valore aggiunto, ma ci sono musei che mettono a disposizione le proprie bellezze anche online. È un modo perfetto per carpire le meraviglie del mondo anche quando non si ha la possibilità di volare da un capo all'altro del pianeta. Scopriamo alcuni dei più bei musei che offrono tour virtuali.