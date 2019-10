La Jesolo di Federica Pellegrini

Nata a Mirano e cresciuta a Spinea, poi trasferitasi a Verona dopo essersi allenata a lungo in quel di Mestre,può certo affermare di essere una veneta doc. E in quanto tale, le sue vacanze estive prevedono sempre almeno, una delle mete turistiche preferite dalla sua famiglia. È qui che ha trascorso le estati della sua infanzia, ed è sempre qui che torna per ritrovare gli amici di un tempo. Scopriamo ora quali sono i luoghi del cuore della grande campionessa di nuoto.