Le isole greche meno conosciute

La Grecia è da sempre una delle mete preferite dai turisti per le vacanze estive: splendide spiagge di sabbia fine lambite da acque cristalline e tanti locali in cui divertirsi, quando scende la sera. Alcune delle località più famose del Paese sono letteralmente prese d'assalto durante i mesi più caldi, tanto che riuscire a rilassarsi un po' al sole diventa quasi un'impresa. Se quest'anno volete concedervi una vacanza diversa dal solito, all'insegna dell'avventura, perché non scegliere qualche posto meno conosciuto? Abbiamo selezionato per voi 10 tra le isole greche meno turistiche, tutte da esplorare.