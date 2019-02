Sulla strada dei fari della Bretagna, dove ce ne sono di più al mondo

Le coste della Bretagna regalano la più alta concentrazione di fari al mondo. Vere e proprie sentinelle dei mari, ubicate in posizioni strategiche spesso mozzafiato. Arroccati su altissime falesie o che spuntano altissimi dalle isole nel bel mezzo del mare, i- concentrati più che altro nel dipartimento del Finistère, tra la Manica e l’Atlantico e le città di Brest - sono uno più bello dell’altro e ognuno ha la propria storia. Chi è appassionato di paesaggi marini selvaggi può percorrere la Strada dei fari che corre lungo la costa Nord Ovest della Francia. Dall'isola Vergine al faro dello Stiff, passando per la Punta Saint-Mathieu o per il faro di Trézien, si possono visitare tanti fari e un museo dedicato a queste opere architettoniche e ingegneristiche. Dalla cima dei fari, tra l'altro, si gode di un panorama incredibile a perdita d'occhio, difficile da replicare altrove