Weekend d’autunno ad Amburgo

La seconda città tedesca, meno visitata di Berlino, ha tantissimo da offrire. Amburgo è innanzitutto. Spostarsi in città costa poco. L’aeroporto è ben collegato con il centro grazie a un comodo ed economico servizio di treni (3,20 euro a tratta). Per visitare la città è consigliabile noleggiare una bicicletta StadtRAD in uno dei 150 punti disponibili, facilmente utilizzabile grazie a una capillare rete di piste ciclabili. Costa circa 5 euro. Da non perdere, la moderna zona dei docks,(“città magazzino”), un intreccio di strade e canali situati nella città portuale e circondato da magazzini di mattoni rossi. È il complesso di magazzini più grande del mondo. Il quartiere HafenCity, dove sta prendendo forma uno dei maggiori progetti di sviluppo urbano d’Europa. Il vivace quartiere di St. Pauli e il suo miglio “peccaminoso”, la Reeperbahn, il quartiere a luci rosse. E infine, imperdibile è una tappa al Miniatur Wunderland , un mondo in miniatura con 13.000 metri di rotaie su cui girano 15.000 vagoni, 3.500 case e ponti, 250.000 alberi e 250.000 figurine in scala