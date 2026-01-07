Se il freddo vi ha stancati ma l’estate è ancora lontana, febbraio è il compromesso ideale per inseguire il sole in queste mete da sogno

Febbraio è quel mese strano in cui il vostro entusiasmo per l’inverno inizia a scemare, la luce fatica a tornare e il grigiore sembra non finire mai. La buona notizia è che, se sapete dove guardare, esistono mete a poche ore di volo che, passate le feste natalizie, diventano decisamente accessibili. Ecco dove andare a febbraio al caldo spendendo poco.

Akamas a Cipro

Cipro è l’isola dove troverete il sole praticamente tutto l’anno. Situata nell’estremo sud del Mediterraneo, a febbraio vi regalerà giornate limpide e una tranquillità quasi irreale con temperature fino a 20 gradi. È la vostra meta ideale se amate la natura e la storia e volete risparmiare sui voli, che troverete molto economici in questa stagione.

Non perdetevi il sito archeologico di Kato Paphos, con i suoi mosaici romani perfettamente conservati, e le Tombe dei Re. Se siete amanti dei paesaggi selvaggi, la penisola di Akamas vi offrirà scogliere a picco sul blu e sentieri panoramici che vi lasceranno senza fiato.

Sharm el-Sheikh in Egitto

Se cercate il miglior rapporto qualità-prezzo in assoluto, Sharm el-Sheikh non ha rivali per il vostro viaggio di febbraio. Troverete un clima delizioso: dimenticate il caldo torrido e asfissiante dell’estate; qui potrete godervi un sole costante con temperature che oscillano tra i 20 e i 25 gradi.

Il vero spettacolo che vi aspetta è sotto il livello del mare. Potete esplorare il Parco Nazionale di Ras Mohammed, un santuario marino dove la barriera corallina esploderà davanti ai vostri occhi in mille colori. Se preferite la terraferma, lasciatevi incantare dal fascino del deserto del Sinai al tramonto o visitate l’Old Market per immergervi tra i profumi di spezie e cuoio.

Phi Phi in Thailandia

Se avete qualche giorno in più e cercate il vero caldo tropicale, le isole Phi Phi vi aspettano nel loro momento migliore con temperature tra i 25 e i 32 gradi. A febbraio sarete in piena stagione secca: vedrete un cielo blu cobalto e un mare calmo come una tavola. Oltre alla celebre Maya Bay, vi consigliamo di esplorare Bamboo Island per lo snorkeling o di salire fino al Viewpoint per ammirare dall’alto le due baie che formano la silhouette dell’isola. Con un po’ di flessibilità nelle date di partenza e di programmazione si trovano voli competitivi, e il costo della vita è davvero low cost.

Noleggiate una longtail boat, la tipica barca in legno: vi costerà pochissimo e il conducente vi porterà in calette nascoste dove sarete soli con i pesci tropicali. La sera, tuffatevi nella movida di Dalum Bay: potrete guardare gli spettacoli con il fuoco sulla spiaggia e godervi un’atmosfera vibrante sorseggiando un drink in riva al mare.

Tenerife in Spagna

Se cercate la certezza assoluta del sole senza dover lasciare l’Europa, Tenerife è la destinazione top. A febbraio, mentre il continente è ancora nella morsa del gelo, l’isola dell’eterna primavera vi accoglie con temperature che oscillano stabilmente tra i 20 e i 24 gradi.

Non potete dire di essere stati a Tenerife senza aver visitato il Parco Nazionale del Teide. Salendo verso il vulcano, vedrete il paesaggio trasformarsi da boschi di pini canari a uno scenario lunare fatto di lava solidificata. Se amate il mare, le spiagge del sud come Playa del Duque o Playa de Las Vistas vi permetteranno di abbronzarvi e nuotare anche in pieno inverno.

Agadir

Agadir è una vera chicca per chi cerca un viaggio al caldo a febbraio; il sole splende per oltre 300 giorni l’anno e le temperature invernali sono una carezza costante che si aggira intorno ai 20 gradi.

La vostra visita non può che iniziare dalla Kasbah, l’antica fortezza che domina la città dall’alto. La spiaggia è una mezzaluna di sabbia dorata lunga quasi 10 chilometri, perfetta per lunghe passeggiate o per cimentarvi con il surf (febbraio è un mese d’oro per le onde, ma l’acqua è fresca, quindi meglio una muta leggera).